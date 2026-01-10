Καιρός: Το «πολικό express» έφτασε - Πότε θα χιονίσει στην Αττική - Κατακόρυφη πτώση του θερμομέτρου

Ο καιρός σήμερα και τις αμέσως επόμενες ημέρες θα παρουσιάσει έντονη μεταβολή, με δύο ξεκάθαρα πρόσωπα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ε.Μ.Υ. και τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων.





Σήμερα Σάββατο, το κύριο χαρακτηριστικό θα είναι οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα στα δυτικά, στα βόρεια και στο Ανατολικό Αιγαίο, ενώ οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα πνέουν θυελλώδεις, φτάνοντας τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ. Δεν αποκλείονται προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες, με πιθανές καθυστερήσεις ή και απαγορευτικά απόπλου σε αρκετά λιμάνια. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σχετικά υψηλή για την εποχή, λόγω των νοτιάδων.

Από την Κυριακή, όμως, το σκηνικό αλλάζει απότομα. Ο καιρός θα γυρίσει σταδιακά σε βόρειους ανέμους, με κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας, της τάξης των 10 με 12 βαθμών Κελσίου. Θα ξεκινήσουν χιονοπτώσεις αρχικά στα βορειοανατολικά και στα ορεινά, ενώ μέσα στην Κυριακή και τη Δευτέρα τα χιόνια θα κατέβουν και σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Τη Δευτέρα, οι χιονοπτώσεις θα επεκταθούν σε όλα τα ανατολικά ηπειρωτικά, από τα 300 μέτρα υψόμετρο και πάνω, με τα φαινόμενα να εξασθενούν σταδιακά μέχρι το απόγευμα. Στη Μακεδονία, τη Θράκη και στο Βόρειο Αιγαίο, κυρίως την Κυριακή και λιγότερο τη Δευτέρα, δεν αποκλείονται χιονοπτώσεις ακόμη και σε πεδινές περιοχές.

Για την Αττική, με τα έως τώρα δεδομένα, χιόνια αναμένονται στα ορεινά και τα ημιορεινά, χωρίς να φαίνεται πιθανότητα για χιονόστρωση στο κέντρο της Αθήνας. Το κρύο, ωστόσο, θα είναι αισθητό, με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά τους 8 βαθμούς τη Δευτέρα και τους 7 βαθμούς την Τρίτη το μεσημέρι, ενώ παγετός θα σημειωθεί τη νύχτα και νωρίς το πρωί.

Την Τρίτη, τα φαινόμενα θα περιοριστούν πρόσκαιρα μόνο στα ορεινά, με τον καιρό να παραμένει ψυχρός σε όλη τη χώρα και τους βοριάδες να διατηρούν το τσουχτερό κρύο.

Πολικό ψύχος και χιόνια στα ανατολικά προσήνεμα

Τόσο το πρωινό της Δευτέρας όσο και το πρωινό της Τρίτης θα είναι ιδιαίτερα ψυχρά, με τις θερμοκρασίες να πέφτουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Μάλιστα, στα βορειοανατολικά και κυρίως στα ορεινά, δεν αποκλείεται το πρωινό της Τρίτης ο υδράργυρος να φτάσει ακόμη και τους −16 βαθμούς Κελσίου.

Όσον αφορά τα φαινόμενα, την Κυριακή χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και ημιορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας, καθώς και πρόσκαιρα σε πεδινές περιοχές της Θράκης.

Τη Δευτέρα, το κύριο βάρος των χιονοπτώσεων θα μεταφερθεί στα ανατολικά προσήνεμα. Χιόνια θα δούμε στην Εύβοια, στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, όπου τοπικά θα πέσουν ακόμη και σε χαμηλά, πρόσκαιρα και πεδινά υψόμετρα, με τα βορειοανατολικά νησιά να ντύνονται στα λευκά.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν επίσης στη νότια Χαλκιδική, τις Σποράδες, τις Κυκλαδες, καθώς και στα ορεινά και ημιορεινά της Κρήτης και κα της Πελοποννήσου, ενώ πρόσκαιρα φαινόμενα θα επηρεάσουν και τμήματα της ανατολικής Στερεάς και της Θεσσαλίας.

Στην Αττική τη Δευτέρα η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι ιδιαίτερα αισθητή, με τον υδράργυρο το μεσημέρι να κυμαίνεται κοντά στους 6 με 7 βαθμούς Κελσίου. Δεν αναμένονται γενικευμένα ή αξιόλογα φαινόμενα, ωστόσο χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε όλους τους ορεινούς όγκους του νομού και στις γύρω περιοχές. Παράλληλα, δεν αποκλείεται πρόσκαιρα να σημειωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις ακόμη και στα βόρεια προάστια.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 10-01-2026

Στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στην ανατολική Πελοπόννησο και το Αιγαίο μεμονωμένες καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και σε περιοχές της βορειοδυτικής χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της κυρίως στα ανατολικά.

Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 12 με 14 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τα νησιά Ιονίου και του βορείου Αιγαίου τους 15 με 17 και τοπικά στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Νωρίς το πρωί στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 11-01-2026

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και από το βράδυ και σε περιοχές της βορειοανατολικής χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές ώρες στα βόρεια θα επικρατήσουν βορείων διευθύνσεων άνεμοι 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση η οποία στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι αισθητή.

Στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 12-01-2026

Στα βορειοδυτικά λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και στο Αιγαίο μεμονωμένες καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά, κυρίως της Εύβοιας, των νησιών του βορείου Αιγαίου και της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα πελάγη 7 τοπικα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα. Στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός ο οποίος κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια θα είναι ισχυρός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 13-01-2026

Στην Εύβοια, την Κρήτη και το Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και λίγα χιόνια στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις κυρίως στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη 7 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός ο οποίος κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.