Τελικά πότε και πού θα χιονίσει; Κόντρα μετεωρολόγων για το αν θα δούμε... άσπρη μέρα

Για «θερμοκρασιακό ασανσέρ» αναφορικά με τον καιρό τις επόμενες μέρες έκανε λόγο ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης. Βροχές το Σαββατοκύριακο και το γυρίζει σε χιονιά από την Κυριακή, αλλά για λίγο, όπως είπε επαναλαμβάνονται τον όρο «πολική φωτοβολίδα».

«Κοντά στο μεσημέρι με απόγευμα θα βλέπουμε το νέο κύμα κακοκαιρίας που θα δώσει βροχές και καταιγίδες. Ξεπεράσαμε τους 230 τόνους νερού στα βορειοδυτικά τις προηγούμενες μέρες. Αύριο Σάββατο έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας στρέφονται οι άνεμοι σε νοτιάδες. Βροχές θα κυριαρχήσουν σε ολόκληρη τη χώρα. Τμήμα πολικών αερίων μαζών από την Κυριακή και στη χώρα μας. Και εκτός από τις βροχές θα δούμε και χιόνια που θα κατέβουν και σε χαμηλότερο υψόμετρο. Περίπου από τα 500μ και πάνω. Την Κυριακή οι χιονοπτώσεις θα επηρεάσουν τον ηπειρωτικό κορμό της χώρας. Κοντά στο απόγευμα και στη νύχτα της Κυριακής θα δούμε αρκετά πυκνές χιονοπτώσεις σε βουνά αλλά και σε χαμηλότερα υψόμετρα. Αλλά δεν θα κρατήσει πολύ. Θα μετακινηθεί προς τα νησιά προς τη Λήμνο, τη Σαμοθράκη, για αυτό είπαμε και χιόνια πάνω από θαλάσσιες περιοχές», είπε στο OPEN ο κ. Μαρουσάκης.

Οι σημαντικές ημερομηνίες

Από την άλλη πλευρά το Weather Phenomena, αναφέρθηκε στο κύμα κακοκαιρίας που έρχεται τονίζοντας τα εξής:

Λοιπόν για να ξεκαθαρίσω την θέση μου όσον αφορά την επερχόμενη ψυχρή εισβολή που φαίνεται από την Κυριακή 11 Ιανουαρίου έως και την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, θα αναφέρω τα εξής για να τελειώνει πλέον αυτή η παραπληροφόρηση που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο κάθε φορά που προκύπτει μία ψυχρή μάζα αέρα από την Βορειοανατολική Ευρώπη :

1ον : Χιόνια μέχρι τις βάρκες, χιόνια μέχρι το κέντρο της Αθήνας και άλλα κολοκύθια με την ρίγανη (συγνώμη για την έκφραση), είναι απλά σενάρια επιστημονικής φαντασίας...

Ο λόγος είναι γιατί το πέρασμα αυτού του ψυχρού πυρήνα φαίνεται ότι θα είναι σχετικά γρήγορο, μειώνοντας σημαντικά την πιθανότητα να πυροδοτηθεί το φαινόμενο Aegean Snow Effect το οποίο προκαλεί πυκνές χιονοπτώσεις στα ανατολικά προσήνεμα (Ανατολική Θεσσαλία, Αττική, Βοιωτία, Ανατολική Πελοπόννησο, Εύβοια, Σποράδες, Νησιά Αιγαίου, Κρήτη)

Όμως το πιο σημαντικό απ' όλα είναι πως για να συμβεί το παραπάνω, θα πρέπει να έχουμε τον σχηματισμό ενός δευτερεύοντος βαρομετρικού συστήματος εντός του Αιγαίου με τελική τροχιά προς την Ρόδο, δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση του φαινομένου που ανέφερα παραπάνω. Μέχρι στιγμής λοιπόν δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο στα προγνωστικά μοντέλα μαθηματικής ανάλυσης καιρού.

2ον : Κανένας δεν έχει δώσει σημασία στο βαρομετρικό σύστημα - τέρας που σχηματίζεται στον Βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό το οποίο κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει με βεβαιότητα κατά πόσο θα επηρεάσει την διάταξη της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας στην Ευρώπη τα επόμενα 24ωρα, μέχρι να καταλήξει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Και τέλος, δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα την δεδομένη στιγμή αν η κορυφογραμμή του Αντικυκλώνα που φαίνεται στα προγνωστικά μοντέλα μαθηματικής ανάλυσης καιρού, θα διατηρηθεί πάνω από την Σκανδιναβία, ευνοώντας στην ώθηση των ψυχρότερων αέριων μαζών από την Βορειοανατολική Ευρώπη προς την λεκάνη της Μεσογείου.

Το να λέτε λοιπόν κάποιοι από τώρα ότι έρχονται χιόνια παντού, μην υπολογίζοντας το ενδεχόμενο ότι μπορεί να σας εκθέσει η ίδια η ατμόσφαιρα ανεπανόρθωτα στα μάτια του κόσμου, είναι ένα φαινόμενο που πρέπει να εκλείψει κάποια στιγμή σε αυτή την επιστήμη η οποία έχει γεμίσει ειδήμονες που δεν έχουν ούτε καν τις στοιχειώδεις γνώσεις στον τομέα της Μετεωρολογίας.

Όταν λοιπόν θα έχουμε ακράδαντα στοιχεία για την επερχόμενη ψυχρή εισβολή, θα μιλήσουμε εφ' όλης της ύλης για το που και πόσο χαμηλά θα έχουμε χιονοπτώσεις!

Η ειρωνεία Τσατραφύλλια

Για υπερβολικές προγνώσεις έκανε λόγο ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας:

"O καιρός δεν είναι clickbait."

Υπερβολικές «προγνώσεις», που ανακυκλώνοντα τις τελευταίες ώρες άκριτα από σελίδες για τα κλικ, δεν είναι ενημέρωση. Είναι παραπληροφόρηση.

Η ευθύνη δεν είναι μόνο σε αυτούς που τα γράφουν,

αλλά και σε όσους τα δημοσιεύουν γνωρίζοντας ότι υπερβάλλουν.

Η μετεωρολογία βασίζεται σε δεδομένα, όχι σε κραυγές.

Και ο πανικός δεν φέρνει ασφάλεια — φέρνει σύγχυση.

Ο καιρός αφορά ζωές, όχι επισκεψιμότητα.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Για σήμερα, σύμφωνα με την ΕΜΥ, στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και γρήγορη βελτίωση.

Στα δυτικά λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.`

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ, με εξασθένηση στα κεντρικά και τα βόρεια. Γρήγορα όμως στα δυτικά και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 4 με 6 και στα νότια τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Στα βόρεια ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 11 βαθμούς, στα Δωδεκάνησα τους 14 με 15, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 βαθμούς Κελσίου.

Νωρίς το πρωί στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, γρήγορα θα εξασθενήσουν και θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από (μείον) -04 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Αρχικά βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, γρήγορα θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς τοπικά στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα ανατολικά και νότια έως 7 μποφόρ. Βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 3 με 5 και στα νότια 6 με 7 μποφόρ

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών βροχών.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 6 με 7 και πρόσκαιρα το πρωί έως 8 μποφόρ, βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και γρήγορη βελτίωση. Στα Δωδεκάνησα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Στα βόρεια βορειοδυτικοί 6 με 7 και τις πρώτες πρωινές ώρες τοπικά έως 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση. Από τις μεσημβρινές ώρες θα επικρατήσουν δυτικοί νοτιοδυτικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ. Στα νότια βορειοδυτικοί 6 με 7 και τοπικά μέχρι το μεσημέρι έως 8 μποφόρ. Το βράδυ θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, γρήγορα θα εξασθενήσουν και από το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Άνεμοι: Αρχικά βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 4 έως 10 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 10-01-2026

Στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στην ανατολική Πελοπόννησο και το Αιγαίο μεμονωμένες καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και σε περιοχές της βορειοδυτικής χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της κυρίως στα ανατολικά.

Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 12 με 14 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τα νησιά Ιονίου και του βορείου Αιγαίου τους 15 με 17 και τοπικά στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Νωρίς το πρωί στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 11-01-2026

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και από το βράδυ και σε περιοχές της βορειοανατολικής χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές ώρες στα βόρεια θα επικρατήσουν βορείων διευθύνσεων άνεμοι 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση η οποία στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι αισθητή.

Στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 12-01-2026

Στα βορειοδυτικά λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και στο Αιγαίο μεμονωμένες καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά, κυρίως της Εύβοιας, των νησιών του βορείου Αιγαίου και της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα πελάγη 7 τοπικα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα. Στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός ο οποίος κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια θα είναι ισχυρός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 13-01-2026

Στην Εύβοια, την Κρήτη και το Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και λίγα χιόνια στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις κυρίως στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη 7 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός ο οποίος κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

Διαβάστε επίσης