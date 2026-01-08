Κακοκαιρία: Εικόνες καταστροφής σε ολόκληρη την χώρα - Πλημμύρες, χαλαζοπτώσεις και προσαράξεις

Εικόνες καταστροφής, σοβαρές ζημιές σε υποδομές και μεγάλες δυσκολίες στις μετακινήσεις αφήνει πίσω της η κακοκαιρία που έπληξε τις τελευταίες ώρες μεγάλο μέρος της χώρας. Θυελλώδεις άνεμοι, ανεμοστρόβιλοι, έντονες βροχοπτώσεις και χαλαζοπτώσεις δοκίμασαν τις αντοχές σε Εύβοια, Ήπειρο, δυτική Ελλάδα, Αττική αλλά και νησιά του Ιονίου και του Αιγαίου, με τις αρχές να παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα.

Εύβοια: φθορές σε καταστήματα και σκάφη

Στην Ερέτρια Ευβοίας, οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές κυρίως στην παραλιακή ζώνη. Τέντες, ομπρέλες και εξοπλισμός εξωτερικών χώρων καταστημάτων παρασύρθηκαν, ενώ αντικείμενα κατέληξαν στον δρόμο, δημιουργώντας κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια. Στο λιμάνι της περιοχής, ιστιοφόρο σκάφος προσάραξε, ενώ αρκετά δεμένα σκάφη υπέστησαν ζημιές στα κύτη και στα εξαρτήματά τους.

Ήπειρος: ανεμοστρόβιλος ισοπέδωσε πτηνοτροφική μονάδα

Σοβαρό ήταν το πλήγμα στο Καλπάκι Ιωαννίνων, όπου ανεμοστρόβιλος κατέστρεψε ολοσχερώς μεγάλη πτηνοτροφική μονάδα. Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Καλπακίου Κώστας Καψάλης, οι θυελλώδεις άνεμοι ξήλωσαν τις στέγες από τρία κτήρια και ακολούθησε κατάρρευση των τοίχων, με περίπου 30.000 κοτόπουλα να καταπλακώνονται. Φθορές καταγράφηκαν και στο στρατόπεδο της περιοχής, ενώ δεκάδες δένδρα ξεριζώθηκαν.

Νωρίτερα, στους κατοίκους της Ηπείρου εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 για έντονα καιρικά και κατολισθητικά φαινόμενα έως τις πρωινές ώρες της 8ης Ιανουαρίου 2026. Η κακοκαιρία οδήγησε και στη ματαίωση της απογευματινής πτήσης Αθήνα – Ιωάννινα, με το αεροσκάφος να επιστρέφει στον «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Δυτική Ελλάδα: πλημμύρες και προβλήματα στο οδικό δίκτυο

Στην Πάτρα, ισχυρές βροχοπτώσεις και χαλαζόπτωση προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα, με δρόμους να καλύπτονται από νερά, κυρίως στην περιοχή του Ρίου και στην Ακτή Δυμαίων. Οι θυελλώδεις άνεμοι, που έφτασαν τα 8 έως 9 μποφόρ, κράτησαν κλειστό το πορθμείο Ρίου – Αντιρρίου, επιβαρύνοντας τις μετακινήσεις.



Στην Ηλεία, ανεμοστρόβιλος στο Γιαννιτσοχώρι αναποδογύρισε αυτοκίνητο που βρισκόταν εν κινήσει. Η γυναίκα οδηγός εγκλωβίστηκε για λίγα λεπτά, χωρίς να τραυματιστεί, όπως μεταδίδει το ilialive.gr. Το φαινόμενο, αν και διήρκεσε ελάχιστα, προκάλεσε ζημιές σε θερμοκήπια και αγροτικές εγκαταστάσεις.

Κατολισθήσεις και πτώσεις δέντρων

Στα Τζουμέρκα, οι συνεχείς βροχοπτώσεις έφεραν νέες κατολισθήσεις και καθιζήσεις σε σημεία που είχαν ήδη πληγεί από τις πλημμύρες του Νοεμβρίου. Στον Καταρράκτη, καθίζηση δρόμου παρέσυρε και το δίκτυο ύδρευσης, με την υδροδότηση να αποκαθίσταται μετά από ώρες σε Καταρράκτη, Γραικικό και Κουκούλια.

Χιόνια κάλυψαν περιοχές όπως το Μέτσοβο και η Μηλιά, ενώ οι ποταμοί Λούρος και Καλαμάς έφτασαν σε οριακά επίπεδα ή και υπερχείλισαν.

Στην Αττική, οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν πτώσεις δέντρων σε περιοχές όπως η Πλατεία Αττικής και η Νέα Μάκρη, με ΙΧ αυτοκίνητα να υφίστανται ζημιές.

Απίστευτες εικόνες και στη Λήμνο

Απίστευτες εικόνες αντίκρισαν οι κάτοικοι της Μύρινας Λήμνου στα παραλιακά μέτωπα της πόλης όπου η θάλασσα «φούσκωσε» και βγήκε στο λιμάνι με αποτέλεσμα ο δρόμος να μετατραπεί στη θάλασσα.

Όπως αναφέρει το limnosfm100.gr, οι θυελλώδεις νοτιάδες έσπρωξαν το νερό στην στεριά μετατρέποντας το οδόστρωμα σε προέκταση του λιμανιού και δημιουργώντας συνθήκες αυξημένης επικινδυνότητας!

Όπως μας είπε μιλώντας στο τοπικό μέσο ενημέρωσης ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Πολιτικής Προστασίας, κ. Ευάγγελος Χασάπης, οι ισχυροί άνεμοι παρέσυραν τον προκατασκευασμένο οικίσκο που βρισκόταν στην είσοδο του πάρκινγκ του λιμανιού, ο οποίος, μετακινήθηκε και κατέληξε στον κυκλικό κόμβο μπροστά από το Λιμεναρχείο. Παράλληλα, καταστράφηκε και ο μικρός πληροφοριακός οικίσκος του Λιμενικού Ταμείου.

Ο κ. Χασάπης πρόσθεσε, ότι οι θυελλώδεις άνεμοι έφεραν μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών, όπως πέτρες, ξύλα και απορρίμματα, κλείνοντας τις σχάρες των φρεατίων με τα συνεργεία του Δήμου να παρεμβαίνουν ανά τακτά λίγα λεπτά, για να κρατούν ανοιχτές τις διόδους!

Μάλιστα, όπως μας είπε τα νερά της θάλασσας ανέβηκαν μέχρι και στην πλατεία μπροστά από το Δημαρχείο! Σύμφωνα με τον ίδιο, το θαλασσινό νερό έχει καλύψει πλήρως το οδόστρωμα, ενώ τα πεζοδρόμια παραμένουν οριακά εκτός νερού.

Όπως συμπλήρωσε στη συνέχεια, τρία οχήματα που είχαν παραμείνει στην περιοχή του Πάρκιγκ του λιμανιού, αγνοώντας τη σύσταση του λιμεναρχείου για απομάκρυνση των οχημάτων έχουν υποστεί ζημιές ενώ το νερό τα έχει παρασύρει στο τοιχίο κάτω από τον πρώην «Αλέξανδρο»!

«Μην εισέρχεστε στο παλιό λιμάνι της Μύρινας»

Ο δήμος Λήμνου, απεύθυηνε ισχυρή σύσταση στους οδηγούς να μην εισέρχονται με τα οχήματα τους στο παλιό λιμάνι, μετά το κατάστημα Καμάμη, καθώς το οδόστρωμα έχει δεχθεί σημαντικές ποσότητες θαλασσινού νερού, γεγονός που δημιουργεί συνθήκες αυξημένου κινδύνου!

Οι πολίτες καλούνται να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να συμμορφώνονται απόλυτα με τις οδηγίες, θέτοντας την ασφάλεια τους πάνω από κάθε μετακίνηση.

