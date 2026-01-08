Πτώσεις δέντρων σε Πλατεία Αττικής και Νέα Μάκρη λόγω των ισχυρών ανέμων – Κατέληξαν σε αυτοκίνητα
Ζημιές σε ΙΧ από πτώσεις δέντρων στην Πλατεία Αττικής, εξαιτίας του δυνατού αέρα
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Άνεμοι που φτάνουν σε ένταση ακόμη και τα 6 Μποφόρ πνέουν από το βράδυ της Τετάρτης (07/01) στην Αττική, δημιουργώντας αρκετά προβλήματα, όπως πτώσεις δέντρων.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει δεχτεί κλήσεις για πτώσεις δέντρων στην Πλατεία Αττικής και τη Νέα Μάκρη. Μάλιστα, έπεσαν σε ΙΧ αυτοκίνητα.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:54 ∙ LIFESTYLE
Survivor: Ολοκληρώνεται η λίστα με τους Αθηναίους
12:54 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Πάτρα: Παραδόθηκε ο 26χρονος για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου
11:57 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Πληθαίνουν οι ομάδες για μπλόκα στο Viber
11:56 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Γιατί η Ford εγκατέλειψε τα φθηνά μοντέλα;
11:56 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ