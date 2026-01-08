Πτώσεις δέντρων σε Πλατεία Αττικής και Νέα Μάκρη λόγω των ισχυρών ανέμων – Κατέληξαν σε αυτοκίνητα

Άνεμοι που φτάνουν σε ένταση ακόμη και τα 6 Μποφόρ πνέουν από το βράδυ της Τετάρτης (07/01) στην Αττική, δημιουργώντας αρκετά προβλήματα, όπως πτώσεις δέντρων.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει δεχτεί κλήσεις για πτώσεις δέντρων στην Πλατεία Αττικής και τη Νέα Μάκρη. Μάλιστα, έπεσαν σε ΙΧ αυτοκίνητα.

