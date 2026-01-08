Προβλήματα σε αεροπλάνα και πλοία – Πτήση για Σάμο επέστρεψε Αθήνα, πού έχει απαγορευτικό απόπλου

Δεμένα πλοία και προβλήματα σε πτήσεις, καθώς το «κύμα» κακοκαιρίας κορυφώνεται με θυελλώδεις ανέμους, ισχυρές βροχές και χιονοπτώσεις

Προβλήματα σε αεροπλάνα και πλοία – Πτήση για Σάμο επέστρεψε Αθήνα, πού έχει απαγορευτικό απόπλου
Με «άγριες» διαθέσεις συνεχίζεται η εβδομάδα, καθώς νέα κακοκαιρία εμφανίζεται στην Ελλάδα. Οι επόμενες ώρες απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, ειδικά στις θαλάσσιες περιοχές και τα ορεινά του οδικού δικτύου, αφού το «κύμα» κακοκαιρίας κορυφώνεται με ισχυρούς ανέμους, έντονες βροχοπτώσεις και χιόνια, σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Προβλήματα σε πτήσεις και ακτοπλοϊκά δρομολόγια

Από το λιμάνι του Πειραιά, εκτελούνται μόνο τα δρομολόγια πλοίων με προορισμό τα Δωδεκάνησα, ενώ, όλα τα υπόλοιπα προς άλλες νησιωτικές περιοχές έχουν προσωρινά ανασταλεί. Στον Αργοσαρωνικό, τα δρομολόγια έχουν διακοπεί μέχρι νεωτέρας.

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και στο λιμάνι της Ραφήνας, απ’ όπου δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, ενώ, απαγόρευση απόπλου παραμένει σε ισχύ και από το λιμάνι του Λαυρίου.

Κλειστές εξακολουθούν να είναι και οι πορθμειακές γραμμές:

  • Φανερωμένη Σαλαμίνας – Μέγαρα.
  • Νέα Στύρα – Αγία Μαρίνα.
  • Κεραμωτή – Θάσος.
  • Κέρκυρα – Ηγουμενίτσα.
  • Ρίο – Αντίρριο.
  • Κυλλήνη – Ζάκυνθος.

Στην Αθήνα επέστρεψε η πρωινή πτήση της Olympic Air με προορισμό τη Σάμο

Στην Αθήνα επιστρέφει η πρωινή πτήση (08/01) της Olympic Air για τη Σάμο, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατέστησαν αδύνατη την προσγείωση στο αεροδρόμιο του νησιού, όπως μεταδίδει το samos24.gr. Παρά τις προσπάθειες του πληρώματος και τους κύκλους αναμονής πάνω από την περιοχή των Φούρνων, η χαμηλή ορατότητα και οι άνεμοι επέβαλαν την επιστροφή στο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

aeroplano-ptisi.jpg

Η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την ασφάλεια των επιβατών, με το αεροσκάφος να αλλάζει πορεία μόλις κρίθηκε πως η προσέγγιση στον διάδρομο θα ήταν επισφαλής. Οι ταξιδιώτες αναμένεται να ενημερωθούν για τον επαναπρογραμματισμό του δρομολογίου, ο οποίος θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των φαινομένων στο ανατολικό Αιγαίο τις επόμενες ώρες.

Την Τετάρτη, ακυρώθηκε λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών η πτήση από την Αθήνα με τελικό προορισμό τα Ιωάννινα, καθώς το αεροσκάφος δεν κατάφερε να προσγειωθεί.

Όταν έφτασε πάνω από τον Αμβρακικό, το αεροπλάνο αναγκάστηκε να κάνει… στροφή και να επιστρέψει στο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Δεκάδες επιβάτες δεν κατάφεραν να φτάσουν στα Ιωάννινα και πολλοί άλλοι έμειναν στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων, αναζητώντας τρόπο να ταξιδέψουν οδικώς ή να διανυκτερεύσουν στην πόλη.

