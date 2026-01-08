Κακοκαιρία: Σε ισχύ μερικό απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια – Ποια δρομολόγια πραγματοποιούνται

Σημαντικά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι ισχυροί νότιοι άνεμοι που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές οι οποίοι, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, φτάνουν κατά τόπους τα 8 με 9 μποφόρ.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, από το λιμάνι του Πειραιά εκτελούνται μόνο τα δρομολόγια πλοίων με προορισμό τα Δωδεκάνησα, ενώ όλα τα υπόλοιπα δρομολόγια προς άλλες νησιωτικές περιοχές έχουν προσωρινά ανασταλεί.

Στον Αργοσαρωνικό, τα δρομολόγια έχουν διακοπεί μέχρι νεωτέρας.

Ραφήνα - Λαύριο

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και στο λιμάνι της Ραφήνας, απ’ όπου δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, ενώ απαγόρευση απόπλου παραμένει σε ισχύ και από το λιμάνι του Λαυρίου.

Κλειστές εξακολουθούν να είναι και οι πορθμειακές γραμμές:

Φανερωμένη Σαλαμίνας – Μέγαρα

Νέα Στύρα – Αγία Μαρίνα

Κεραμωτή – Θάσος

Κέρκυρα – Ηγουμενίτσα

Ρίο – Αντίρριο

Κυλλήνη – Ζάκυνθος.

Το Λιμενικό καλεί τους επιβάτες που σκοπεύουν να ταξιδέψουν σήμερα να επικοινωνούν, πριν από την αναχώρησή τους, με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα ταξιδιωτικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για πιθανές αλλαγές ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια.