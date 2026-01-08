Καιρός - Μαρουσάκης: Διπλή πολική εισβολή τα επόμενα 24ωρα, χιόνια και στα βόρεια προάστια

Πρώτη βουτιά της θερμοκρασίας από σήμερα το απόγευμα και μέχρι και αύριο

Newsbomb

Καιρός - Μαρουσάκης: Διπλή πολική εισβολή τα επόμενα 24ωρα, χιόνια και στα βόρεια προάστια
EUROKINISSI.
ΚΑΙΡΟΣ
8'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Άκρως χειμωνιάτικο αναμένεται να είναι το σκηνικό του καιρού τις επόμενες μέρες, σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη.

«Πολική αέρια μάζα μας έρχεται από βόρεια που θα συγκρουστεί με τις θερμές αέριες μάζες και θα δημιουργήσει μεγάλη πίεση. Θα ενισχυθούν οι βορειοδυτικοί άνεμοι. Έντονες διακυμάνσεις στη θερμοκρασία τα επόμενα 24ωρα. Πρώτη βουτιά από σήμερα το απόγευμα και μέχρι και αύριο , αύριο ξημερώματα εντυπωσιακή βουτιά, τα ξημερώματα δεν θα ξεπερνάμε τους 6 βαθμούς στην Αθήνα. Η πολική αέρια μάζα θα δώσει και χιονοπτώσεις σε περιοχές Ηπείρου και δυτικής Μακεδονίας. Νέα πολική εισβολή Δευτέρα προς Τρίτη. Πολύ πιθανές χιονοπτώσεις και στα βόρεια προάστια. Δευτέρα και Τρίτη χιόνια στα βορειότερα τμήματα του λεκανοπεδίου της Αττικής», είπε χαραικτηριστικά κάνοντας λόγο για «πολική φωτοβολίδα»!

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και φέρει την ένδειξη της "Κόκκινης Προειδοποίησης" επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (08-01-26) στις περισσότερες περιοχές της δυτικής και βορειοανατολικής χώρας. Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από ισχυρούς ανέμους εντάσεως 8 με 9 μποφόρ.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Την Πέμπτη (08-01-26)
α. Στην Ήπειρο
β. Στην Αιτωλοακαρνανία
γ. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Λευκάδας)
δ. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη (πορτοκαλί προειδοποίηση)
ε. Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση)
Σημειώνεται ότι στο Αιγαίο θα πνέουν νότιοι άνεμοι εντάσεως 8 τοπικά 9 μποφόρ.

Τα φαινόμενα στις προαναφερθείσες περιοχές αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι και τις πρωινές ώρες και βαθμιαία θα εξασθενήσουν.
Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, αλλά θα έχουν πρόσκαιρο χαρακτήρα.
Παράλληλα θα επικρατήσουν πολύ ισχυροί και τοπικά θυελλώδεις άνεμοι δυτικών διευθύνσεων.

Ο καιρός σήμερα

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη δυτική και τη βορειοανατολική χώρα έως και τις πρωινές ώρες με βαθμιαία εξασθένηση. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και πρόσκαιρα σε περιοχές της βορειοδυτικής ηπειρωτικής χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο. Αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μόνο στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά έως 8 με 9 μποφόρ, πρόσκαιρα στο ανατολικό Αιγαίο νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή πτώση σε όλη τη χώρα, η οποία θα είναι περισσότερο αισθητή στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Στα βορειοδυτικά θα φτάσει τους 09 με 12 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 13 με 17 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο τους 18 με 19 βαθμούς. Από τις βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη έως τις πρωινές ώρες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και στη δυτική Μακεδονία πρόσκαιρα σε χαμηλότερο υψόμετρο. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί.
Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ και βαθμιαία βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 5 με 7 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές έως τις πρωινές ώρες. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά και πρόσκαιρα στην Ηπειρο σε χαμηλότερο υψόμετρο. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.
Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 5 με 7 και στο Ιόνιο 8 και τοπικά στο νότιο Ιόνιο έως 9 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 και στα νότια έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, στη νότια Πελοπόννησο πρόσκαιρα τοπικά ισχυρές τις πρωινές ώρες. Xιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί.
Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως τις πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες.
Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 7 με 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και κυρίως τις πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες.
Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 7 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ, γρήγορα θα στραφούν σε δυτικούς 7 με 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, με βαθμιαία βελτίωση μετά το μεσημέρι.
Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ασθενείς χιονοπτώσεις είναι πιθανό να σημειωθούν στα ορεινά. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί.
Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09-01-2026

Στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νοτιοανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες, με γρήγορη βελτίωση.
Στα δυτικά λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές.
Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις από το απόγευμα στα ηπειρωτικά.`
Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 5 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση στα κεντρικά και τα βόρεια, όπου από τις μεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση. Στα βόρεια ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 08 με 10 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 12 με 14 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου.
Νωρίς το πρωί στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 10-01-2026

Στα δυτικά ο καιρός θα είναι άστατος με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.
Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν μέχρι το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά και τις βραδινές ώρες στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο.
Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά κυρίως της Ηπείρου και της Μακεδονίας.
Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 11-01-2026

Στη δυτική χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως μέχρι το απόγευμα.
Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο από το απόγευμα.
Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στα νότια πελάγη 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές ώρες στα βόρεια θα επικρατήσουν βορείων διευθύνσεων άνεμοι 4 με 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 12-01-2026

Στα ανατολικά και τα νότια παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νοτιοανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες.
Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με σποραδικές βροχές κυρίως στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα.
Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, καθώς και στα ορεινά της Εύβοιας, του βορειοανατολικού Αιγαίου και της Κρήτης.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:33ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μητροπολίτης Κοζάνης για Κραν Μοντανά: «Τα παιδιά που σκοτώθηκαν στην Ελβετία δεν ακολούθησαν τον δρόμο της αρετής»

08:28ΚΟΣΜΟΣ

Όταν η αγάπη συναντά το σινεμά: Έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του μέσα από την ταινία Shrek

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: «Βράζει» ο Κηφισός - Μεγάλες καθυστερήσεις σε Κηφισίας και Αττική Οδό

08:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βενεζουέλα: Η πολιτική κρίση και η γεωπολιτική ένταση «εκτοξεύει» την αξία των μετάλλων

08:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φαραντούρης για διαγραφή του: «Κάποιοι έχουν ψυχολογικά αδιέξοδα» - Τι απάντησε για πιθανή ένταξη στο κόμμα Καρυστιανού

07:58ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Δύο τραυματίες από σύγκρουση φορτηγών στη Λεωφόρο Κηφισού – Αποκαθίσταται η κυκλοφορία των οχημάτων

07:49ΚΟΣΜΟΣ

Γιούτα: Δύο νεκροί και έξι τραυματίες από πυροβολισμούς σε εκκλησία Μορμόνων

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Κλούβες των ΜΑΤ και δυνάμεις της ΟΠΚΕ στα διόδια των Αφιδνών – Το σχέδιο της Αστυνομίας αν υπάρξουν αποκλεισμοί δρόμων

07:44ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Κακοκαιρία: Σε ισχύ μερικό απαγορευτικό απόπλου λόγω των θυελλωδών ανέμων – Ποια δρομολόγια πραγματοποιούνται

07:42ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Θα συναντηθεί με Δανούς αξιωματούχους την επόμενη εβδομάδα - «Δεν θα υποχωρήσουμε από τους στόχους μας»

07:35ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Έδωσε το «πράσινο φως» σε αυστηρότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:28LIFESTYLE

Γιάννης Βόγλης: Στα σκουπίδια η ζωή του σπουδαίου ηθοποιού – Βραβεία του και προσωπικά αντικείμενα βρέθηκαν δίπλα σε κάδο ανακύκλωσης

07:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Έρχεται «πολική φωτοβολίδα» - Διπλή χειμωνιάτικη εισβολή τα επόμενα 24ωρα, πότε θα δούμε χιόνια και στα βόρεια προάστια

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 8 Ιανουαρίου

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:48ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR – Βίρτους Μπολόνια: Ώρα να… σηκώσει κεφάλι και να συνεχίσει την πορεία του

06:39ΚΟΣΜΟΣ

Κατάληψη δεξαμενόπλοιων από ΗΠΑ: Η «Protective Principle», οι γκρίζες ζώνες και τα έξι σημεία κλειδιά - Πού οδηγείται η ναυτική ισχύς, δύο Έλληνες ναύαρχοι απαντούν

06:36LIFESTYLE

MasterChef: «Κλείδωσε» η πρεμιέρα – Το κόλπο του STAR και οι αντίπαλοι

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Σύγκρουση φορτηγών στη Λεωφόρο Κηφισού – Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:28LIFESTYLE

Γιάννης Βόγλης: Στα σκουπίδια η ζωή του σπουδαίου ηθοποιού – Βραβεία του και προσωπικά αντικείμενα βρέθηκαν δίπλα σε κάδο ανακύκλωσης

07:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Έρχεται «πολική φωτοβολίδα» - Διπλή χειμωνιάτικη εισβολή τα επόμενα 24ωρα, πότε θα δούμε χιόνια και στα βόρεια προάστια

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Κλούβες των ΜΑΤ και δυνάμεις της ΟΠΚΕ στα διόδια των Αφιδνών – Το σχέδιο της Αστυνομίας αν υπάρξουν αποκλεισμοί δρόμων

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Τι καταγγέλλουν οι γονείς του 15χρονου – Bullying και απειλές πριν την τραγωδία στην Υψηλή Γέφυρα

23:21ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Σκηνές ακραίας βίας με βαριοπούλες στα Βαρβάσαινα - Ηλικιωμένος και ο 12χρονος εγγονός του στο νοσοκομείο έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό

21:05ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδός περιγράφει στο Newsbomb τον ψυχρό χειμώνα: «Χιονοθύελλα και δρόμοι χωρίς τραμ» - Δείτε βίντεο

07:58ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Δύο τραυματίες από σύγκρουση φορτηγών στη Λεωφόρο Κηφισού – Αποκαθίσταται η κυκλοφορία των οχημάτων

07:44ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Κακοκαιρία: Σε ισχύ μερικό απαγορευτικό απόπλου λόγω των θυελλωδών ανέμων – Ποια δρομολόγια πραγματοποιούνται

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φαραντούρης για διαγραφή του: «Κάποιοι έχουν ψυχολογικά αδιέξοδα» - Τι απάντησε για πιθανή ένταξη στο κόμμα Καρυστιανού

06:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σέρρες: «Κλαίει στα κρατητήρια για το παιδί που χάθηκε», λέει τώρα ο αδελφός του 16χρονου δράστη

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολογική ανακάλυψη στο Νόρφολκ: Εντοπίστηκε σπάνια πολεμική σάλπιγγα από την Εποχή του Σιδήρου

16:40ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Αρκουδάκι έκανε βόλτα σε δρόμο και σταμάτησε για να φάει γαριδάκια

07:35ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Έδωσε το «πράσινο φως» σε αυστηρότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας

06:39ΚΟΣΜΟΣ

Κατάληψη δεξαμενόπλοιων από ΗΠΑ: Η «Protective Principle», οι γκρίζες ζώνες και τα έξι σημεία κλειδιά - Πού οδηγείται η ναυτική ισχύς, δύο Έλληνες ναύαρχοι απαντούν

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων σε Αφίδνες και Ελευσίνα - Στο «κόκκινο» ο Κηφισός

12:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: «Τα παιδιά του Κορωπίου θα κάνουν μάθημα σε πλήρως ενεργειακά αναβαθμισμένες σχολικές μονάδες – Επενδύουμε στο μέλλον τους με πράξεις»

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Σύγκρουση φορτηγών στη Λεωφόρο Κηφισού – Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο Τραμπ θέλει πάση θυσία τη Γροιλανδία σε σημείο που να προκαλεί ακόμα και το ΝΑΤΟ

11:35ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Η διπλή τραγωδία στην οικογένεια της συμβολαιογράφου - Σε κρίσιμη κατάσταση ο άνδρας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ