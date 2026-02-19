Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 19 Φεβρουαρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Τα μπουμπούκια του ΠΑΣΟΚ που άνθισαν μέσα στα σκάνδαλα
Ελεύθερος Τύπος: Πώς στήθηκε η απάτη με τα επιδόματα
Η Καθημερινή: Υπερήφανοι για την Ιστορία και τη φιλοξενία μας
Τα Νέα: Μειωμένα τεκμήρια φέτος έως και 35%
Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στα Φιλιατρά
07:58 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η αστυνομία του Ντουμπάι απέκτησε ένα νέο εντυπωσιακό περιπολικό
07:38 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Europa League: Πρώτες «μάχες» για πρόκριση δίνουν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ
07:16 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
09:21 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Δημογραφικό: Οι 4 περιοχές της Ελλάδας που «σβήνουν»
05:46 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
