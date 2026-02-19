Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Σημαντικές καθυστερήσεις σε Λ. Αθηνών και Κηφισίας

Αυξημένη είναι η κίνηση στις κεντρικότερες οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου της Αττικής το πρωί της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου.

Για ακόμα ένα πρωινό «φρακαρισμένος» είναι ο Κηφισός τόσο στην άνοδο, όσο και στη κάθοδο, ενώ σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται την άνοδο της Συγγρού, ιδιαίτερα μετά το ύψος της Καλλιρόης, καθώς επίσης και στα δύο ρεύματα της Καλλιρόης.

Μποτιλιαρισμένο είναι και το κέντρο της Αθήνας τη Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, καθώς επίσης και στη Βασιλίσσης Σοφίας. Κίνηση παρατηρείται και στη Λεωφόρο Κηφισίας, στη Λεωφόρο Αθηνών και στη Μεσογείων.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις των 20-25 λεπτών επικρατούν και στην Αττική οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας.

Συνεχίζεται για τρίτη ημέρα η απεργία των ταξί

Συνεχίζεται για τρίτη ημέρα η απεργία των οδηγών ταξί. Οι κινητοποιήσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν επίσημα στις 6:00 το πρωί της Παρασκευής.

Οι κινητοποιήσεις αναμένεται να κορυφωθούν με συγκέντρωση στις 10:30 π.μ. έξω από τα γραφεία του ΣΑΤΑ στην οδό Μάρνη και θα ακολουθήσει πορεία διαμαρτυρίας προς το Μέγαρο Μαξίμου.