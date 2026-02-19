Μειωμένο έως και 35% το τεκμήριο διαβίωσης – Τα 10 SOS για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές κατοικιών

Φορολογική «ανάσα» παίρνουν εφέτος χιλιάδες υπόχρεοι που διαμένουν σε ιδιόκτητη ή μισθωμένη κύρια κατοικία, αλλά και όσοι πληρώνουν ενοίκιο για εξοχική ή φοιτητική κατοικία, μετά το «ψαλίδι» έως 35% που εφαρμόστηκε στο τεκμήριο διαβίωσης για τα ακίνητα.

Οι αλλαγές θα αποτυπωθούν στις εφετινές φορολογικές δηλώσεις περιορίζοντας τις φοροελαφρύνσεις για τα νοικοκυριά που κάθε χρόνο «πέφτουν» στην παγίδα τους, σύμφωνα με τα «Νέα». Το τεκμήριο εφαρμόζεται σε όλες τις κατοικίες, ανεξάρτητα εάν αυτές είναι ιδιόκτητες ή μισθωμένες ή δωρεάν παραχωρούμενες, ενώ, η μισθωμένη φοιτητική κατοικία δηλώνεται από τους γονείς ως δευτερεύουσα κατοικία, ανεβάζοντας το συνολικό τεκμαρτό εισόδημα των γονέων.

Με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα για την έναρξη υποβολής των νέων φορολογικών δηλώσεων, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής, όπως τονίζουν τα «Νέα»:

– Νέο τεκμήριο διαβίωσης για τις κατοικίες «κουρεμένο» κατά 35%: Το τεκμήριο υπολογίζεται κλιμακωτά με βάση την επιφάνεια αλλά και την περιοχή όπου βρίσκεται το ακίνητο. Για κύρια κατοικία 80 τετραγωνικών μέτρων σε περιοχή με τιμή ζώνης 1.750 ευρώ / τετραγωνικό μέτρο, το τεκμήριο διαβίωσης από 3.200 ευρώ μειώνεται εφέτος σε 2.240 ευρώ (μείωση ύψους 30%).

Για κατοικία 120 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκεται σε περιοχή με τιμή ζώνης 3.000 ευρώ / τετραγωνικό μέτρο, το τεκμήριο «κουρεύεται» από 8.120 ευρώ σε 5.252 ευρώ (μείωση κατά 35%).

Η αντικειμενική δαπάνη προσαυξάνεται κατά 30% για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης από 2.800 ευρώ έως 4.999 ευρώ / τετραγωνικό μέτρο και κατά 58% για περιοχές με τιμή ζώνης 5.000 ευρώ και άνω / τετραγωνικό μέτρο. Για τις μονοκατοικίες, το τεκμήριο προσαυξάνεται κατά 20% ενώ για τις δευτερεύουσες κατοικίες, τα ποσά του τεκμηρίου μειώνονται κατά 50%.

– Αλλαγή κατοικίας: Όσοι άλλαξαν κατοικία μέσα στο 2025, θα πρέπει να δηλώσουν τα στοιχεία στο έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης και συγκεκριμένα στον πίνακα 5. Ανάλογα με την επιφάνεια της κατοικίας και την περιοχή όπου βρίσκεται αυτή, θα εμφανιστεί το ποσό της αντικειμενικής δαπάνης για τον υπόχρεο και τον / την σύζυγο.

– Πώληση κατοικίας: Σε περίπτωση πώλησης κύριας, δευτερεύουσας ή εξοχικής κατοικίας το 2025, στον πίνακα όπου εμφανίζονται τα ακίνητα, είτε βάσει της εικόνας Ε9 είτε βάσει της περυσινής δήλωσης πρέπει να διαγραφεί το ακίνητο που ο φορολογούμενος δεν έχει πλέον στην κατοχή του.

– Τροποποίηση στοιχείων: Όσοι δεν συμφωνούν με τα στοιχεία των ακινήτων, όπως αυτά εμφανίζονται στη φορολογική δήλωση, θα πρέπει να τα διαγράψουν και να τα εισαγάγουν ως νέα ακίνητα με τα σωστά στοιχεία. Αυτές οι αλλαγές αφορούν αποκλειστικά τη συμπλήρωση της δήλωσης Ε1 και δεν επηρεάζουν την περιουσιακή εικόνα του φορολογούμενου.

– Διακοπή ηλεκτροδότησης: Η διακοπή ηλεκτροδότησης δεν συνεπάγεται κατάργηση του αριθμού παροχής. Ο αριθμός παροχής είναι ένας μοναδικός, που αναγράφεται στον μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος (ρολόι) και χαρακτηρίζει τη σύνδεση του συγκεκριμένου ακινήτου με το δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

– Φιλοξενία: Τέκνα που φιλοξενούνται από τους γονείς τους, αλλά και όσοι δηλώνουν φιλοξενούμενοι, δεν επιβαρύνονται με το τεκμήριο της κατοικίας στην οποία μένουν. Το τεκμήριο επιβαρύνει όσους προσφέρουν φιλοξενία.

– Φοιτητική κατοικία: Η κατοικία που νοικιάζουν τα παιδιά, εξαρτώμενα μέλη που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης διαμονής, δηλώνεται ως δευτερεύουσα από τον γονέα, ώστε να επιβαρύνεται εκείνος από το τεκμήριο.

– Δωρεάν παραχώρηση κατοικίας: Η δωρεάν παραχώρηση μίας κατοικίας επιφάνειας έως 200 τετραγωνικά μέτρα από γονείς σε παιδιά και αντίστροφα, προς παππούδες, γιαγιάδες και προς παιδιά, εγγόνια είναι αφορολόγητη για τον φορολογούμενο που την παραχωρεί.

Για δωρεάν παραχωρούμενη κατοικία εφόσον αυτή υπερβαίνει τα 200 τετραγωνικά μέτρα, εφαρμόζεται τεκμαρτό εισόδημα ύψους 3% επί της αντικειμενικής αξίας της δωρέαν παραχωρούμενης κατοικίας και μόνο για την υπερβάλλουσα επιφάνεια.

– Αγορά κατοικίας: Στο τεκμήριο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων λαμβάνονται υπόψη το τίμημα, ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων, τα συμβολαιογραφικά έξοδα, καθώς και λοιπά έξοδα και φόροι που κατεβλήθησαν το 2025 για την αγορά ακινήτων.

– Κενή κατοικία: Δεν υπολογίζεται στο τεκμήριο στις περιπτώσεις κενών κατοικιών.