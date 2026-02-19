Διακοπές νερού την Πέμπτη (19/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
Κιλκίς και Λαγκαδίων
Σχόλια
Trending
Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στα Φιλιατρά
ΣΕΙΣΜΟΙ
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:58 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η αστυνομία του Ντουμπάι απέκτησε ένα νέο εντυπωσιακό περιπολικό
07:38 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Europa League: Πρώτες «μάχες» για πρόκριση δίνουν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ
07:16 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 19 Φεβρουαρίου
05:46 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 19 Φεβρουαρίου: Σημαντική εορτή - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
09:21 ∙ ΕΛΛΑΔΑ