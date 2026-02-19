Διακοπές νερού την Πέμπτη (19/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, διακοπές στην υδροδότηση.

Διακοπές νερού την Πέμπτη (19/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

  • ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
    Κιλκίς και Λαγκαδίων
07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η αστυνομία του Ντουμπάι απέκτησε ένα νέο εντυπωσιακό περιπολικό

07:45ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Το Iράν οχυρώνει στρατηγικές τοποθεσίες με φόντο τις εντάσεις με τις ΗΠΑ - Αποκαλυπτικές δορυφορικές εικόνες

07:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μειωμένο έως και 35% το τεκμήριο διαβίωσης – Τα 10 SOS για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές κατοικιών

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (19/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Πρώτες «μάχες» για πρόκριση δίνουν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ

07:30LIFESTYLE

Eurovision 2026: Μαντώ, Αντώνης Καρατζίκος και Άννα Ζηρδέλη μιλούν για τον Akyla

07:26ΕΛΛΑΔΑ

07:24ΚΟΣΜΟΣ

«Στρίμωξαν» τον Ζάκερμπεργκ στο δικαστήριο για τον εθισμό που προκαλεί το Instagram

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Δήμαρχος Ύδρας στο Newsbomb: «Το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας θα έχει "χολιγουντιανό αέρα"» - Σε πυρετώδεις ετοιμασίες το νησί - Πότε έρχεται ο Μπραντ Πιτ

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 19 Φεβρουαρίου

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Την Παρασκευή στο Βέλγιο οι ειδικοί του υπουργείου Πολιτισμού - Πώς χαρακτηρίστηκαν «μνημείο» οι φωτογραφίες

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Έρευνα για το δυστύχημα με τους δύο νεκρούς εργάτες - «Μουδιασμένη» η κοινωνία

07:04ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στα Φιλιατρά

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Στη φυλακή ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου - Ήταν άλλοι υπεύθυνοι, είπε, αλλά δεν έπεισε ανακριτή και εισαγγελέα

06:48ΚΟΣΜΟΣ

Απόκριες 2026: Το μεγαλύτερο πάρτι του κόσμου ξεκίνησε στο Ρίο ντε Τζανέιρο - Live

06:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φυλακές Δομοκού: Ψάχνουν τον «εντολέα» που ανέθεσε το συμβόλαιο θανάτου

06:37ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τάκερ Κάρλσον «κρατήθηκε» στο Ισραήλ; Πληροφορίες για σύλληψή του μετά από συνέντευξη

06:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καθαρά Δευτέρα: Πόσο θα αγοράσουμε φέτος τα σαρακοστιανά - Τι καθορίζει τις τιμές

06:26ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Συναγερμός σε αεροδρόμιο λόγω αναγκαστικής προσγείωσης αεροσκάφους - Καπνός στο πιλοτήριο

06:14ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του τριημέρου - Εκπλήξεις για τους εκδρομείς

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Φεβρουαρίου: Σημαντική εορτή - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Οι 4 περιοχές της Ελλάδας που «σβήνουν»

05:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ισχυρή έκρηξη στον Κορυδαλλό – Άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα – Ζημιές σε αυτοκίνητα και ένα σπίτι

07:04ΣΕΙΣΜΟΙ

06:14ΚΑΙΡΟΣ

07:06ΕΛΛΑΔΑ

07:00ΕΛΛΑΔΑ

17:14ΚΟΣΜΟΣ

Σκουπίδια της δεκαετίας του 1960 από τον Καναδά, ξεβράστηκαν σε νησί της Σκωτίας

23:39ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Το 2χρονο αγόρι με την ανεπιτυχή μεταμόσχευση καρδιάς δεν μπορεί να χειρουργηθεί ξανά

06:37ΚΟΣΜΟΣ

18:53ΕΛΛΑΔΑ

«Ελληνοτουρκικός πόλεμος» για τον πατσά - «Δεν θα μας τον πάρουν οι Έλληνες», λένε οι Τούρκοι - Τι απαντά η Τεχνητή Νοημοσύνη για το ποιος έχει δίκιο

07:30LIFESTYLE

07:45ΚΟΣΜΟΣ

23:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται έντονα φαινόμενα το επόμενο 48ωρο - Πώς θα κυλήσει το σκηνικό της Καθαράς Δευτέρας

07:18ΕΛΛΑΔΑ

23:34ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΑ: Το «κενό» στο Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων που βοήθησε στην κομπίνα

06:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

22:27LIFESTYLE

Eurovision 2026: Σαρώνει ο Akylas - Από το εξωτερικό το μεγαλύτερο ποσοστό των stream του «Ferto»

07:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Στην κόψη του ξυραφιού η κατάσταση στη Μέση Ανατολή – Απομένει η εντολή Τραμπ για πλήγματα στο Ιράν

