ΣΥΡΙΖΑ: Τι είπε ο Σωκράτης Φάμελλος σε εσωκομματικό ακροατήριο για τις συνεργασίες

Στόχος το κοινό ψηφοδέλτιο, αλλά και αιχμές για την «περιχαράκωση της αυτονομίας»

Αντώνης Ρηγόπουλος

ΣΥΡΙΖΑ: Τι είπε ο Σωκράτης Φάμελλος σε εσωκομματικό ακροατήριο για τις συνεργασίες

Συνάντηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Σωκράτη Φάμελλου με τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Καταναλωτών, Γιώργο Λεχουρίτη, Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026.

Eurokinissi/Αρχείου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Περισσότερα από 90 υψηλόβαθμα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ από όλη τη χώρα πραγματοποίησαν σύσκεψη αργά το απόγευμα της Τετάρτης, με τη συμμετοχή του προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελλου.

Πρόκειται για τους συντονιστές των Νομαρχιακών επιτροπών του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι συμμετείχαν σε σύσκεψη του Οργανωτικού Γραφείου του κόμματος.

Μάλιστα, η παρουσία του Σωκράτη Φάμελλου δεν ήταν προγραμματισμένη, σύμφωνα με το αρχικό πλάνο. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, έλαβε μέρος και έδωσε σαφές πολιτικό πλαίσιο με ιδιαίτερη σημασία. Συγκεκριμένα, ξεκαθάρισε ότι στόχος του είναι η δημιουργία κοινού ψηφοδελτίου των προοδευτικών δυνάμεων, ενώ παράλληλα τόνισε ότι η κομματική περιχαράκωση εμποδίζει τις συνεργασίες που έχουν στόχο την πολιτική αλλαγή.

«Σας διαβεβαιώ ότι είμαι αποφασισμένος να κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να επιτευχθεί ο στόχος της συσπείρωσης και της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων. Ώστε να δημιουργηθεί ένα ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο, το οποίο θα κερδίσει στις επόμενες εκλογές τη ΝΔ και θα φέρει μια προοδευτική κυβέρνηση. Αυτό είναι το συμφέρον των πολιτών. Έχουμε ζητήσει καθαρές τοποθετήσεις και δεσμεύσεις από όλες τις προοδευτικές δυνάμεις», τόνισε αρχικά ο κ. Φάμελλος.

Παράλληλα, συμπλήρωσε, χωρίς να ονοματίσει κάποιον συγκεκριμένο πολιτικό χώρο: «Σε αυτές τις συνθήκες, που η Νέα Δημοκρατία επιτίθεται στα συμφέροντα του λαού και ευνοεί μόνο τους λίγους και ισχυρούς και τα καρτέλ, δεν δίνει λύσεις στα προβλήματα της κοινωνίας κάθε μορφή κομματικής περιχαράκωσης που ομνύει στην αυτονομία, απ’ όπου και αν προέρχεται. Και που βάζει εμπόδια στην προσπάθεια συνεργασιών, ώστε να έρθει η πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη η κοινωνία». Η αναφορά έχει ως σαφή στόχο το ΠΑΣΟΚ, ωστόσο θα μπορούσε δυνητικά να έχει πολλαπλούς αποδέκτες στον χώρο της κεντροαριστεράς.

Οι κινήσεις στις τοπικές οργανώσεις

Με την τελευταία απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας, τέθηκε ως κεντρικός στρατηγικός στόχος να διαμορφωθούν οι προωθητικοί κοινωνικοί και πολιτικοί συσχετισμοί που θα προκαλέσουν τη σύγκλιση των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων από τα κάτω. Σε αυτό το πλαίσιο αποφασίστηκε να οργανωθούν κομματικές δράσεις και για ενωτικές πρωτοβουλίες σε όλα τα επίπεδα, στις γειτονιές, στους χώρους εργασίας, στα κινήματα, ώστε η υπόθεση της προοδευτικής διεξόδου να γίνει υπόθεση των πολιτών.

Για τον σκοπό αυτό και για να γίνει ορθός σχεδιασμός, προγραμματίστηκαν δύο συνεδρίασεις του Οργανωτικού Γραφείου, η μία εκ των οποίων ήταν η χθεσινή, ενώ η δεύτερη θα γίνει στο τέλος του μήνα με διευρυμένη σύνθεση, με τη συμμετοχή των βουλευτών, πρώην βουλευτών, μελών της Κ.Ε., συντονιστικών των Οργανώσεων Μελών, αυτοδιοικητικών στελεχών και συνδικαλιστών.

Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι άλλος από το να αποκτήσει μεγαλύτερη διείσδυση στα κοινωνικά ακροατήρια, ώστε να μπορέσει από καλύτερες θέσεις, και ανατρέποντας τη δυσμενή δημοσκοπική κατάρρευση, να παίξει κεντρικό ρόλο στην προσπάθεια ανασύνθεσης της κεντροαριστεράς και επίτευξης του στόχου ενός κοινού ψηφοδελτίου.

Άλλωστε, η πρόσφατη εκδήλωση στη Μυτιλήνη για τη νησιωτικότητα κρίθηκε ως πρότυπο τέτοιων εκδηλώσεων, ενώ παράλληλα σε κεντρικό επίπεδο θα επιδιωχθεί να υπάρξει και συνέχεια σε πρωτοβουλίες κοινών κοινοβουλευτικών ενεργειών, όπως η κοινή πρόταση νόμου ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΑΡ για Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ινδία: Συνάντηση Μητσοτάκη με τον διευθυντή του γραφείου Επιστήμης του Λευκού Οίκου

09:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Η ώρα των ημιτελικών: Τα τελευταία εμπόδια πριν από τον «αιώνιο» τελικό

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Γαύδος: Επείγουσα αεροδιακομιδή βρέφους 5 μηνών στο νοσοκομείο Ηρακλείου

09:17ΚΟΣΜΟΣ

Καυγάς Ζελένσκι – Λευκού Οίκου: Άδικη η αμερικανική πίεση στο Κίεβο, είπε ο Ουκρανός πρόεδρος

09:09ΚΟΣΜΟΣ

Σύννεφα πολέμου στο Ιράν: Οι δυνάμεις που αναπτύσσουν οι ΗΠΑ, οι βάσεις σε ετοιμότητα και οι κινήσεις της Τεχεράνης

09:08ΕΛΛΑΔΑ

Κιβωτός του Κόσμου: Ένοχος ο πατήρ Αντώνιος κι άλλοι τέσσερις για σωματική βλάβη σε ανήλικους

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Χάος στη Λεωφόρο Φυλής - Εγκλωβισμένοι οδηγοί λόγω έργων στην Αττική Οδό

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά της η νηπιαγωγός που τρομοκρατούσε παιδιά και συναδέλφους

09:02ΚΟΣΜΟΣ

«Βόμβα» Ζελένσκι: Αμερικανοί και ίσως ορισμένοι Ευρωπαίοι συζητούν για συμφωνία ΝΑΤΟ - Ρωσίας

09:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Με «μάχες» Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ημιτελικά Κυπέλλου

09:00ΥΓΕΙΑ

Κάθριν Ο’ Χάρα: Τι είναι η πνευμονική εμβολή, που οδήγησε στον θάνατό της

08:58ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Η πρώτη ασιατική χώρα που απαγορεύει τις τουριστικές βόλτες με ελέφαντες

08:52ΚΟΣΜΟΣ

Έκρηξη σε κατάστημα πυροτεχνημάτων στην Κίνα: 5 παιδιά ανάμεσα στους 12 νεκρούς

08:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Δεν προκύπτει ότι δεν είχε χειροπέδες» ο Αιγύπτιος που απέδρασε από τα πρώην δικαστήρια Ευελπίδων, τονίζει η Δημογλίδου

08:45ΕΛΛΑΔΑ

«Βιολάντα»: Μηχανικός εντοπίζει τη διαρροή προπανίου και μένει άφωνος - «Έχει χτυπήσει κόκκινο»

08:45ΚΟΣΜΟΣ

Εφιάλτης χωρίς τέλος στην υπόθεση Έπσταϊν: Επίσημη έρευνα για τα δύο κορίτσια που στραγγαλίστηκαν και θάφτηκαν στο «Ράντσο Ζορό»

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Έκλεψαν 200 ευρώ, τσιγάρα και… τσίχλες από πρατήριο υγρών καυσίμων

08:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα - Πίνακες και παραδείγματα

08:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Άδοξη πτώση» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

08:30ΕΛΛΑΔΑ

30 Χρόνια Μαζί για το Παιδί Με 1€ προσφοράς δημιουργούνται 7,7€ κοινωνικής αξίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:08ΕΛΛΑΔΑ

Κιβωτός του Κόσμου: Ένοχος ο πατήρ Αντώνιος κι άλλοι τέσσερις για σωματική βλάβη σε ανήλικους

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Οι 4 περιοχές της Ελλάδας που «σβήνουν»

08:45ΕΛΛΑΔΑ

«Βιολάντα»: Μηχανικός εντοπίζει τη διαρροή προπανίου και μένει άφωνος - «Έχει χτυπήσει κόκκινο»

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Έρευνα για το δυστύχημα με τους δύο νεκρούς εργάτες - «Μουδιασμένη» η κοινωνία

06:14ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του τριημέρου - Εκπλήξεις για τους εκδρομείς

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά της η νηπιαγωγός που τρομοκρατούσε παιδιά και συναδέλφους

08:19ΕΛΛΑΔΑ

Τσιλιαδόροι στήνουν καρτέρι σε μεθυσμένους οδηγούς λίγο πριν τα μπλόκα της Τροχαίας και τους περνούν τα ΙΧ έναντι αμοιβής

05:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ισχυρή έκρηξη στον Κορυδαλλό – Άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα – Ζημιές σε αυτοκίνητα και ένα σπίτι

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Φεβρουαρίου: Σημαντική εορτή - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Χάος στη Λεωφόρο Φυλής - Εγκλωβισμένοι οδηγοί λόγω έργων στην Αττική Οδό

09:00ΥΓΕΙΑ

Κάθριν Ο’ Χάρα: Τι είναι η πνευμονική εμβολή, που οδήγησε στον θάνατό της

17:14ΚΟΣΜΟΣ

Σκουπίδια της δεκαετίας του 1960 από τον Καναδά, ξεβράστηκαν σε νησί της Σκωτίας

09:09ΚΟΣΜΟΣ

Σύννεφα πολέμου στο Ιράν: Οι δυνάμεις που αναπτύσσουν οι ΗΠΑ, οι βάσεις σε ετοιμότητα και οι κινήσεις της Τεχεράνης

07:45ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Το Iράν οχυρώνει στρατηγικές τοποθεσίες με φόντο τις εντάσεις με τις ΗΠΑ - Αποκαλυπτικές δορυφορικές εικόνες

08:06ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Δορυφορικές εικόνες «δείχνουν» ετοιμασίες - «Σαρκοφάγοι» σε πυρηνικές εγκαταστάσεις - Η στρατηγική της «θαμμένης» τεχνολογίας

07:04ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στα Φιλιατρά

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Δήμαρχος Ύδρας στο Newsbomb: «Το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας θα έχει "χολιγουντιανό αέρα"» - Σε πυρετώδεις ετοιμασίες το νησί - Πότε έρχεται ο Μπραντ Πιτ

20:24LIFESTYLE

MEGA: Τα πάνω κάτω με τις σειρές – Οι συνεχόμενες αλλαγές στο πρόγραμμα και το άδοξο φινάλε

07:30LIFESTYLE

Eurovision 2026: Μαντώ, Αντώνης Καρατζίκος και Άννα Ζηρδέλη μιλούν για τον Akyla

08:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα - Πίνακες και παραδείγματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ