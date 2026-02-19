ΣΥΡΙΖΑ: Τι είπε ο Σωκράτης Φάμελλος σε εσωκομματικό ακροατήριο για τις συνεργασίες

Περισσότερα από 90 υψηλόβαθμα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ από όλη τη χώρα πραγματοποίησαν σύσκεψη αργά το απόγευμα της Τετάρτης, με τη συμμετοχή του προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελλου.

Πρόκειται για τους συντονιστές των Νομαρχιακών επιτροπών του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι συμμετείχαν σε σύσκεψη του Οργανωτικού Γραφείου του κόμματος.

Μάλιστα, η παρουσία του Σωκράτη Φάμελλου δεν ήταν προγραμματισμένη, σύμφωνα με το αρχικό πλάνο. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, έλαβε μέρος και έδωσε σαφές πολιτικό πλαίσιο με ιδιαίτερη σημασία. Συγκεκριμένα, ξεκαθάρισε ότι στόχος του είναι η δημιουργία κοινού ψηφοδελτίου των προοδευτικών δυνάμεων, ενώ παράλληλα τόνισε ότι η κομματική περιχαράκωση εμποδίζει τις συνεργασίες που έχουν στόχο την πολιτική αλλαγή.

«Σας διαβεβαιώ ότι είμαι αποφασισμένος να κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να επιτευχθεί ο στόχος της συσπείρωσης και της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων. Ώστε να δημιουργηθεί ένα ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο, το οποίο θα κερδίσει στις επόμενες εκλογές τη ΝΔ και θα φέρει μια προοδευτική κυβέρνηση. Αυτό είναι το συμφέρον των πολιτών. Έχουμε ζητήσει καθαρές τοποθετήσεις και δεσμεύσεις από όλες τις προοδευτικές δυνάμεις», τόνισε αρχικά ο κ. Φάμελλος.

Παράλληλα, συμπλήρωσε, χωρίς να ονοματίσει κάποιον συγκεκριμένο πολιτικό χώρο: «Σε αυτές τις συνθήκες, που η Νέα Δημοκρατία επιτίθεται στα συμφέροντα του λαού και ευνοεί μόνο τους λίγους και ισχυρούς και τα καρτέλ, δεν δίνει λύσεις στα προβλήματα της κοινωνίας κάθε μορφή κομματικής περιχαράκωσης που ομνύει στην αυτονομία, απ’ όπου και αν προέρχεται. Και που βάζει εμπόδια στην προσπάθεια συνεργασιών, ώστε να έρθει η πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη η κοινωνία». Η αναφορά έχει ως σαφή στόχο το ΠΑΣΟΚ, ωστόσο θα μπορούσε δυνητικά να έχει πολλαπλούς αποδέκτες στον χώρο της κεντροαριστεράς.

Οι κινήσεις στις τοπικές οργανώσεις

Με την τελευταία απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας, τέθηκε ως κεντρικός στρατηγικός στόχος να διαμορφωθούν οι προωθητικοί κοινωνικοί και πολιτικοί συσχετισμοί που θα προκαλέσουν τη σύγκλιση των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων από τα κάτω. Σε αυτό το πλαίσιο αποφασίστηκε να οργανωθούν κομματικές δράσεις και για ενωτικές πρωτοβουλίες σε όλα τα επίπεδα, στις γειτονιές, στους χώρους εργασίας, στα κινήματα, ώστε η υπόθεση της προοδευτικής διεξόδου να γίνει υπόθεση των πολιτών.

Για τον σκοπό αυτό και για να γίνει ορθός σχεδιασμός, προγραμματίστηκαν δύο συνεδρίασεις του Οργανωτικού Γραφείου, η μία εκ των οποίων ήταν η χθεσινή, ενώ η δεύτερη θα γίνει στο τέλος του μήνα με διευρυμένη σύνθεση, με τη συμμετοχή των βουλευτών, πρώην βουλευτών, μελών της Κ.Ε., συντονιστικών των Οργανώσεων Μελών, αυτοδιοικητικών στελεχών και συνδικαλιστών.

Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι άλλος από το να αποκτήσει μεγαλύτερη διείσδυση στα κοινωνικά ακροατήρια, ώστε να μπορέσει από καλύτερες θέσεις, και ανατρέποντας τη δυσμενή δημοσκοπική κατάρρευση, να παίξει κεντρικό ρόλο στην προσπάθεια ανασύνθεσης της κεντροαριστεράς και επίτευξης του στόχου ενός κοινού ψηφοδελτίου.

Άλλωστε, η πρόσφατη εκδήλωση στη Μυτιλήνη για τη νησιωτικότητα κρίθηκε ως πρότυπο τέτοιων εκδηλώσεων, ενώ παράλληλα σε κεντρικό επίπεδο θα επιδιωχθεί να υπάρξει και συνέχεια σε πρωτοβουλίες κοινών κοινοβουλευτικών ενεργειών, όπως η κοινή πρόταση νόμου ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΑΡ για Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής.

Διαβάστε επίσης