Εκλογικά διλήμματα, έναν χρόνο πριν τις εκλογές

Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Φάμελλος, Χαρίτσης αλλά και Τσίπρας και Σαμαράς έχουν ήδη εκφραστεί σχετικά με το πώς διαβάζουν το εκλογικό δίλημμα της άνοιξης του 2027

Αντώνης Ρηγόπουλος

Μπορεί οι εθνικές εκλογές να απέχουν περισσότερο έναν ολόκληρο χρόνο, ωστόσο τα κόμματα φαίνεται πως μπαίνουν με ραγδαίους ρυθμούς σε προεκλογικό κλίμα, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τις εσωτερικές ισορροπίες, αλλά και σε ό,τι αφορά το κεντρικό εκλογικό δίλημμα.

Την αρχή έκανε ο ίδιος ο πρωθυπουργός, ο οποίος μιλώντας σε κομματικό ακροατήριο έθεσε ανοιχτά το εκλογικό δίλημμα του 2027, τονίζοντας ότι στις εκλογές θα κριθεί το αν «θα παραμείνει η Ελλάδα ασφαλής, ισχυρή και σταθερή σε μια τροχιά προόδου ή θα ρισκάρει τις κατακτήσεις της για να μετατραπεί σ’ ένα ακυβέρνητο καράβι μέσα σε αχαρτογράφητα διεθνή νερά;».

Άλλωστε, λίγες εβδομάδες νωρίτερα, ο ίδιος είχε απορρίψει το δίλημμα «Μητσοτάκης ή χάος», παρά το γεγονός ότι εμμέσως το έθεσε στη χθεσινή ομιλία, χωρίς την ίδια φρασεολογία. Όπως είχε πει σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ ο πρωθυπουργός, «το δίλημμα είναι «Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Κωνσταντοπούλου ή Βελόπουλος». Όχι, δεν είναι «Μητσοτάκης ή χάος». Είναι λάθος να το λέμε. Τώρα το τι θα προέλθει από την κάλπη και πώς θα μπορέσει να σχηματιστεί κυβέρνηση, νομίζω ότι πρέπει να απασχολήσει τους πολίτες. Αλλά όχι, εγώ δεν συγκρίνομαι με το χάος. Συγκρίνομαι με τους πολιτικούς μου αντιπάλους».

Απαντώντας στο δίλημμα που προωθεί η κυβέρνηση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας χθες στο Kontra, έδωσε τη δική του απάντηση στο δίλημμα «ΝΔ ή χάος».

«Ο κ. Μητσοτάκης είπε να μη θέσουμε σε περιπέτεια τις κατακτήσεις μας. Ποιες είναι οι κατακτήσεις του ελληνικού λαού που θα μπουν σε περιπέτεια; Ότι έχουμε τη δεύτερη μικρότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαστε 26οι στους 27; Ότι ο ελληνικός λαός πληρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό του μισθού του για ενοίκιο σε όλη την Ευρώπη; Ότι είμαστε δεύτεροι σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας σε όλη την Ευρώπη; Ότι έχει καταρρεύσει η δημόσια παιδεία; Ότι τα ολιγοπώλια εισπράττουν δισεκατομμύρια εν μέσω ακρίβειας; Οι μόνοι που έχουν να χάσουν από τις κατακτήσεις που τους πρόσφερε ο κ. Μητσοτάκης, είναι οι ολιγάρχες» υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης επαναλαμβάνοντας ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να στείλει τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση και να φέρει την πολιτική αλλαγή, καθώς έχει κυβερνητικό πρόγραμμα, αξιοπιστία και στελέχη.

Στο ίδιο μήκος κύματος, και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος σε συνέντευξή του στο BlueSky, τόνισε ότι στις εκλογές αυτό που θα κριθεί σε πρώτο πλάνο θα είναι η ανάγκη να φύγει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. «Δεν ενδιαφέρει τους πολίτες το τι έχει συμβεί στο παρελθόν και έχει χωρίσει τα κόμματα (της κεντροαριστεράς), αλλά τους ενδιαφέρει το τι κάνουμε τώρα για αυτούς. Δεν έχουν σημασία εικονικές διαφορές του παρελθόντος. Σήμερα έχουμε μια επικίνδυνη και διεφθαρμένη κυβέρνηση. Πρέπει να φύγει το συντομότερο, έχω διατυπώσει δημόσια την ανάγκη να φύγει και με πρόωρες εκλογές. Γιατί όταν δε βγαίνει ο μήνας για την πλειοψηφία των νοικοκυριών, είναι το 60% που δε βγάζουν τον μήνα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό έτσι. Άρα να υπερβούμε ό,τι μας έχει χωρίσει στο παρελθόν, με συγκλίσεις που απαιτούν γενναιότητα. Αν δεν μπορούν οι προοδευτικοί πολίτες να κάνουν συνεργασίες, τότε δεν μπορούμε να μιλάμε για αξιόπιστη πολιτική», τόνισε μεταξύ άλλων.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΝΕΑΡ Αλέξης Χαρίτσης, τόνισε μιλώντας στο Kontra ότι η βασική ανάγκη είναι να μην έχει τρίτη θητεία ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Υπάρχει ανάγκη να μην έχει τρίτη θητεία ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτό πλέον αποτελεί και το συμπέρασμα και την αγωνία της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Να μην έχει τρίτη θητεία ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί εφαρμόζει μια πολιτική η οποία είναι καταστροφική για τα συμφέροντα της κοινωνικής πλειοψηφίας. Το πρώτο λοιπόν είναι ότι πρέπει να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να τελειώνουμε με τον κύριο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του, όχι ως πρόσωπο και μόνο, αλλά ως πολιτική. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα οι Έλληνες πολίτες και οι Ελληνίδες, ο αριστερός κόσμος, ο προοδευτικός κόσμος που έχει πληγωθεί πολύ όλο το προηγούμενο διάστημα, να δει μπροστά του μια εναλλακτική η οποία πραγματικά θα συνιστά ένα ευθέως αντιπαραθετικό σχέδιο σε αυτό που βιώνει σήμερα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς.

Προς ώρας τα υπόλοιπα κόμματα δεν έχουν εκφράσει ρητά την ανάγνωσή τους ως προς το εκλογικό δίλημμα των εκλογών του 2027. Ωστόσο το έκαναν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί που πυκνώνουν τις δημόσιες παρεμβάσεις τους, ο Αλέξης Τσίπρας και ο Αντώνης Σαμαράς.

Μιλώντας στην παρουσίαση του βιβλίου του στη Λάρισα, ο Αλέξης Τσίπρας εξέφρασε την πεποίθηση ότι το ζητούμενο είναι η ανατροπή της γενικευμένης αίσθησης ανασφάλειας σε όλα τα επίπεδα.

Όπως είπε, «η Δεξιά παγκοσμίως και στη χώρα μας, επενδύει στον κίνδυνο. Επενδύει στην ανασφάλεια. Επενδύει στο φόβο. Πρώτα και κύρια γιατί ο δικός της κόσμος, εκείνοι τους οποίους εκπροσωπεί, δεν νιώθουν ανασφάλεια. Το πολύ-πολύ να νιώθουν το φόβο μήπως κάποια στιγμή, κάποια προοδευτική κυβέρνηση, βάλει τέλος στα προνόμιά τους. Αυτό το φόβο καλώς τον έχουν και θα φροντίσουμε να τον επιβεβαιώσουμε. Δεν ζουν πάντως με το φόβο της απόλυσης, τον κίνδυνο του εργατικού δυστυχήματος, την ανασφάλεια του μεροκάματου που δεν φτάνει ούτε για τα στοιχειώδη. Και έχουν τη σιγουριά ότι μπορούν να εξασφαλίσουν -με τα χρήματά τους- το καλύτερο δυνατό για τους ίδιους και τις οικογένειές τους».

Πολύ πιο λακωνικός ωστόσο, ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος μιλώντας πριν λίγες ημέρες στον τ/σ της Καλαμάτας, Best, απάντησε στο δίλημμα «Μητσοτάκης ή χάος». Συγκεκριμένα, σχολίασε ότι η αλαζονεία της κυβέρνησης δεν έχει προηγούμενο και πως είναι τόση, που «που προωθεί το δίλημμα Μητσοτάκης ή χάος. Το θέλουν Μητσοτάκης ή χάος, όχι ΝΔ ή χάος». «Το χάος είναι ο κ. Μητσοτάκης που δημιούργησε επίτηδες συνθήκες πολιτικής αναρχίας. Μιλά για σταθερότητα ενώ προκαλεί αστάθεια», τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός.

