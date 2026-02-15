Ανδρουλάκης: Όλες οι προοδευτικές δυνάμεις ενωμένες απέναντι στην αποτυχημένη κυβέρνηση

Σε πολύ διαφορετικό ύφος κινήθηκε η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην Ολομέλεια της ΚΟΕΣ που συνεδριάζει σήμερα σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να εξαπολύει σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, αλλά και εκφράζοντας ενωτικό λόγο προς τον χώρο της προοδευτικής αντιπολίτευσης, ενώ δεν έκανε αναφορές στην εσωκομματική ένταση που έχει ξεσπάσει.



Η ομιλία του κ. Ανδρουλάκη σημαδεύτηκε από μια πολύ πιο σαφή αναφορά για το ζήτημα των εκλογικών συνεργασιών, καθώς μίλησε ανοιχτά για το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις απέναντι στον κοινό αντίπαλο που είναι η ΝΔ.



Παράλληλα βέβαια, επέμεινε στην ανάγκη να υπάρξει αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές ως τον μόνο τρόπο να εξασφαλιστεί η νικηφόρα πορεία.



«Η μεγάλη πολιτική αλλαγή δεν εξαντλείται στην εναλλαγή προσώπων στην εξουσία, αλλά στην αναγέννηση της ίδιας της πολιτικής με ένα κόμμα σύγχρονο, λαϊκό που δίνει ισχυρή φωνή στην κοινωνία», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.



Ο Νίκος Ανδρουλάκης επεσήμανε ότι «το ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει ιστορικά ότι μπορεί να διαχειριστεί πολύ μεγάλα θέματα χωρίς να λογαριάζει το πολιτικό κόστος. Τα πληρώσαμε αλλά παράξαμε και ένα πολύ σημαντικό έργο για την κοινωνία».



«Η μεγάλη πολιτική αλλαγή δεν εξαντλείται στην εναλλαγή προσώπων στην εξουσία, αλλά στην αναγέννηση της ίδιας της πολιτικής με ένα κόμμα σύγχρονο, λαϊκό που δίνει ισχυρή φωνή στην κοινωνία», είπε και συνέχισε τονίζοντας ότι «οικοδομούμε το ΠΑΣΟΚ δίπλα στην κοινωνία, γιατί είμαστε κίνημα λαογέννητο. Πρέπει να ξαναπιάσουμε τον σφυγμό της κοινωνίας για να γίνουμε πάλι νικηφόροι».

«Ενωμένοι απέναντι στον κοινό αντίπαλο»



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η αναφορά του Νίκου Ανδρουλάκη στην ενότητα όλων των προοδευτικών δυνάμενων, απέναντι στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.



«Ο μόνος δρόμος για τη νίκη είναι η ενότητα που οδηγεί στο να κατευθύνουμε όλες μας τις δυνάμεις απέναντι στον κοινό αντίπαλο, τη ΝΔ. Ενότητα όλων των προοδευτικών δυνάμεων. Με πολιτικούς όρους. Με καθαρό σχέδιο, με διάλογο. Όλοι απέναντι σε μια αποτυχημένη κυβέρνηση που αποκόπτει το μέλλον του ελληνικού λαού με τις διεθνείς εξελίξεις, που μειώνει τις ευκαιρίες και που μεγαλώνει τις ανισότητες», ανέφερε χαρακτηριστικά και συνέχισε:



«Το ΠΑΣΟΚ θα κερδίσει τη ΝΔ μόνο όταν ακούσει κάθε πολίτης αυτά που προτείνουμε. Ο λαός δε θέλει να διαχειριστούμε εμείς την παρακμή που αφήνει πίσω η ΝΔ. Έχει ανάγκη πολιτική αλλαγή με σχέδιο. Κουράστηκα και από τον λαϊκισμό και από τον διχασμό. Γι' αυτό λοιπόν μια νέα προοδευτική κυβέρνηση με πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ και τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη, είναι μονόδρομος για την πολιτική αλλαγή.



Χρειάζεται όμως και κάτι ακόμη: η πολιτική αυτονομία. Για τους περισσότερους η πολιτική είναι μια πορεία επώδυνων συμβιβασμών για να φτάσουν κάποιοι στην εξουσία. Και όταν έρθει η ώρα της εξουσίας, οι συμβιβασμοί μετατρέπονται σε αλυσίδες και βαρίδια που δεν επιτρέπουν πολιτικές με πυξίδα το δημόσιο συμφέρον. Γι' αυτό σας καλώ τον δικό μας αγώνα να τον δώσουμε μέχρι τέλους με πολιτική αυτονομία. Να συνεχίσουμε αταλάντευτα τη δική μας πολιτική πορεία με αρχές και αξίες, χωρίς κανέναν συμβιβασμό με τις εγχώριες ολιγαρχίες. Μόνο έτσι η νίκη του ΠΑΣΟΚ θα είναι νίκη του ίδιου του ελληνικού λαού».



Αναφερόμενος στο Συνέδριο, ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για έναν σταθμό πριν τις εθνικές εκλογές. «Ο προσυνεδριακός διάλογος πρέπει να γίνει πολλαπλασιαστής των θέσεών μας στην κοινωνία. Είναι στο χέρι μας το πρόγραμμά μας να μη μείνει στα χαρτιά, αλλά να γίνει κτήμα κάθε πολίτη, σε κάθε χωριό, σε κάθε δήμο, σε κάθε περιφέρεια. Όσοι περισσότεροι ακούσουν τις λύσεις μας στα καθημερινά τους προβλήματα, τόσο πιο κοντά είμαστε στη νίκη. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Είναι μια πολιτική, ιδεολογική μάχη».

