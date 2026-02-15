Σήμερα η Ολομέλεια της ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ εν μέσω «πράσινης θαλασσοταραχής»

Εκατοντάδες μέλη και στελέχη του ΠΑΣΟΚ θα βρεθούν σήμερα σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας όπου θα συνεδριάσει η Ολομέλεια της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, υπό τη σκιά της μεγάλης έντασης των τελευταίων ημερών που επικρατεί στη Χαριλάου Τρικούπη.

Τα βασικά θέματα που προκαλούν τις εντάσεις των τελευταίων ημερών στο ΠΑΣΟΚ εκτείνονται σε μεγάλο εύρος, από την πολυσυζητημένη «βελόνα» που ακόμη δε φαίνεται κολλημένη, με αρνητικές μάλιστα προοπτικές, μέχρι την υπόθεση Παναγόπουλου, τις διαφωνίες για τον τρόπο επιλογής των Συνέδρων, και φυσικά το θέμα των κοινοβουλευτικών, εκλογικών και μετεκλογικών συνεργασιών.

Τσακωμός στην «παράταση» της ΠΓ

Η συνεδρίαση της ΠΓ της ΚΟΕΣ την προχθές Παρασκευή χαρακτηρίστηκε τόσο από τις αντιπαραθέσεις εντός της συνεδρίασης, αλλά και από τα όσα ακολούθησαν στα... τηλέφωνα.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε με ιδιαίτερα αυστηρό τόνο στη συνεδρίαση, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Όταν συνεδριάζουν τα όργανα θα τα σέβεστε. Και τα συνέδρια θα τα σέβεστε», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ένα ύφος που δεν συνήθιζε να χρησιμοποιεί συχνά». Παράλληλα είπε ότι «πρέπει κάποιοι να καταλάβετε ότι οι εσωκομματικές εκλογές έχουν τελειώσει», ενώ δήλωσε ότι θίγεται προσωπικά όταν οι αντίπαλοί του υποννοούν ότι επιχειρεί να εκλεγούν περισσότεροι σύνεδροι από το Ηράκλειο προκιμένου ο ίδιος να ελέγξει το Συνέδριο.

Από την πλευρά του ο Χάρης Δούκας σύμφωνα με τη δική του ενημέρωση, είπε ότι «δε σε αμφισβήτησα ποτέ μετά τις εσωκομματικές. Σέβομαι τα όργανα. Πρέπει κι εσύ να σέβεσαι εμάς», αλλά και ότι «με τις διατυπώσεις και τις αιχμές σου που έδωσες σήμερα στην δημοσιότητα πριν τελειώσει η συνεδρίαση, παράγεις εσωστρέφεια. Να πούμε όμως όχι και στην στασιμότητα, που βρίσκεται η παράταξή μας».

Οι διαρροές αυτές προκάλεσαν ιδιαίτερο εκνευρισμό στην πλευρά του Νίκου Ανδρουλάκη, με αποτέλεσμα να διαμηνύσει ότι τα όσα αναφέρει η διαρροή Δούκα, δεν ειπώθηκαν ποτέ μέσα στη συνεδρίαση, ενώ η πλευρά του Χάρη Δούκα επιμένει ότι τα λόγια αυτά τα διάβασε μάλιστα από γραπτό κείμενο μεσα στη συνεδρίαση ο δήμαρχος της Αθήνας.

Πέραν του πραγματολογικού αδιεξόδου στο οποίο οδηγεί η παραπάνω αντιπαράθεση, αξίζει να σημειωθεί ότι στη συνεδρίαση η Νάντια Γιαννακοπούλου φέρεται να διαφώνησε με το ενδεχόμενο η στάση του ΠΑΣΟΚ στη συνταγματική αναθεώρηση να συναποφασιστεί με άλλα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης, κατά κύριο λόγο τον ΣΥΡΙΖΑ και τη ΝΕΑΡ.

Συνεδρίαση εν μέσω εκλογών στο ΕΚΑ

Η σημερινή συνεδρίαση λαμβάνει χώρα ταυτόχρονα με τις εκλογές που διεξάγονται τις τελευταίες δύο ημέρες στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας, στις οποίες κατέρχεται ως υποψήφιο μέλος ο υπό διερεύνηση πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος.

Το ΠΑΣΟΚ έχει ζητήσει την παραίτησή του, κάτι το οποίο ο κ. Παναγόπουλος δείχνει να απορρίπτει, ακόμη κι αν αυτό οδηγήσει σε ένα ηχηρό διαζύγιο ανάμεσα στην ΠΑΣΚΕ και το ΠΑΣΟΚ.

Αν η υποψηφιότητά του πάντως επικροτηθεί από τα μέλη του ΕΚΑ, απέναντι μάλιστα στη δεύτερη πράσινη παράταξη που έχει και τη στήριξη της Χαριλάου Τρικούπη, ο κ. Παναγόπουλος θα έχει καταφέρει ένα σημαντικό πλήγμα στην ηγεσία του κόμματος.

Όλα ανοιχτά στη σημερινή Ολομέλεια

Η σημερινή διαδικασία θα θεωρούνταν «πανηγυρική», εάν η ατζέντα δεν ήταν υπερφορτωμένη με όλα τα παραπάνω και πολλά ακόμη θέματα. Σε κάθε περίπτωση, κανείς δεν περιμένει απόλυτη ηρεμία στη σύσκεψη.



Σε πολιτικό επίπεδο, τα ενδεχόμενα να υπάρξει πλήρης σύγκρουση και αντιπαράθεση ανάμεσα στους εκπροσώπους, φαίνεται να λαμβάνει περισσότερες πιθανότητες από το να υπάρξει μια συνεδρίαση που θα δώσει το στίγμα της ομοψυχίας ενόψει του Συνεδρίου.

Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ προσέρχονται έτοιμοι και για σκληρή αντιπαράθεση, ωστόσο το ύφος της ομιλίας του Νίκου Ανδρουλάκη είναι βέβαιο πως θα δώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τον τόνο που θα ακολουθήσει όλη η συνεδρίαση.

Διαβάστε επίσης