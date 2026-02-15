Σήμερα η Ολομέλεια της ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ εν μέσω «πράσινης θαλασσοταραχής»

Από το ύφος της ομιλίας του προέδρου του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να εξαρτηθεί η εξέλιξη των εργασιών της Ολομέλειας της ΚΟΕΣ

Αντώνης Ρηγόπουλος

Σήμερα η Ολομέλεια της ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ εν μέσω «πράσινης θαλασσοταραχής»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης 

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Εκατοντάδες μέλη και στελέχη του ΠΑΣΟΚ θα βρεθούν σήμερα σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας όπου θα συνεδριάσει η Ολομέλεια της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, υπό τη σκιά της μεγάλης έντασης των τελευταίων ημερών που επικρατεί στη Χαριλάου Τρικούπη.

Τα βασικά θέματα που προκαλούν τις εντάσεις των τελευταίων ημερών στο ΠΑΣΟΚ εκτείνονται σε μεγάλο εύρος, από την πολυσυζητημένη «βελόνα» που ακόμη δε φαίνεται κολλημένη, με αρνητικές μάλιστα προοπτικές, μέχρι την υπόθεση Παναγόπουλου, τις διαφωνίες για τον τρόπο επιλογής των Συνέδρων, και φυσικά το θέμα των κοινοβουλευτικών, εκλογικών και μετεκλογικών συνεργασιών.

Τσακωμός στην «παράταση» της ΠΓ

Η συνεδρίαση της ΠΓ της ΚΟΕΣ την προχθές Παρασκευή χαρακτηρίστηκε τόσο από τις αντιπαραθέσεις εντός της συνεδρίασης, αλλά και από τα όσα ακολούθησαν στα... τηλέφωνα.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε με ιδιαίτερα αυστηρό τόνο στη συνεδρίαση, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Όταν συνεδριάζουν τα όργανα θα τα σέβεστε. Και τα συνέδρια θα τα σέβεστε», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ένα ύφος που δεν συνήθιζε να χρησιμοποιεί συχνά». Παράλληλα είπε ότι «πρέπει κάποιοι να καταλάβετε ότι οι εσωκομματικές εκλογές έχουν τελειώσει», ενώ δήλωσε ότι θίγεται προσωπικά όταν οι αντίπαλοί του υποννοούν ότι επιχειρεί να εκλεγούν περισσότεροι σύνεδροι από το Ηράκλειο προκιμένου ο ίδιος να ελέγξει το Συνέδριο.

Από την πλευρά του ο Χάρης Δούκας σύμφωνα με τη δική του ενημέρωση, είπε ότι «δε σε αμφισβήτησα ποτέ μετά τις εσωκομματικές. Σέβομαι τα όργανα. Πρέπει κι εσύ να σέβεσαι εμάς», αλλά και ότι «με τις διατυπώσεις και τις αιχμές σου που έδωσες σήμερα στην δημοσιότητα πριν τελειώσει η συνεδρίαση, παράγεις εσωστρέφεια. Να πούμε όμως όχι και στην στασιμότητα, που βρίσκεται η παράταξή μας».

Οι διαρροές αυτές προκάλεσαν ιδιαίτερο εκνευρισμό στην πλευρά του Νίκου Ανδρουλάκη, με αποτέλεσμα να διαμηνύσει ότι τα όσα αναφέρει η διαρροή Δούκα, δεν ειπώθηκαν ποτέ μέσα στη συνεδρίαση, ενώ η πλευρά του Χάρη Δούκα επιμένει ότι τα λόγια αυτά τα διάβασε μάλιστα από γραπτό κείμενο μεσα στη συνεδρίαση ο δήμαρχος της Αθήνας.

Πέραν του πραγματολογικού αδιεξόδου στο οποίο οδηγεί η παραπάνω αντιπαράθεση, αξίζει να σημειωθεί ότι στη συνεδρίαση η Νάντια Γιαννακοπούλου φέρεται να διαφώνησε με το ενδεχόμενο η στάση του ΠΑΣΟΚ στη συνταγματική αναθεώρηση να συναποφασιστεί με άλλα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης, κατά κύριο λόγο τον ΣΥΡΙΖΑ και τη ΝΕΑΡ.

Συνεδρίαση εν μέσω εκλογών στο ΕΚΑ

Η σημερινή συνεδρίαση λαμβάνει χώρα ταυτόχρονα με τις εκλογές που διεξάγονται τις τελευταίες δύο ημέρες στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας, στις οποίες κατέρχεται ως υποψήφιο μέλος ο υπό διερεύνηση πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος.

Το ΠΑΣΟΚ έχει ζητήσει την παραίτησή του, κάτι το οποίο ο κ. Παναγόπουλος δείχνει να απορρίπτει, ακόμη κι αν αυτό οδηγήσει σε ένα ηχηρό διαζύγιο ανάμεσα στην ΠΑΣΚΕ και το ΠΑΣΟΚ.

Αν η υποψηφιότητά του πάντως επικροτηθεί από τα μέλη του ΕΚΑ, απέναντι μάλιστα στη δεύτερη πράσινη παράταξη που έχει και τη στήριξη της Χαριλάου Τρικούπη, ο κ. Παναγόπουλος θα έχει καταφέρει ένα σημαντικό πλήγμα στην ηγεσία του κόμματος.

Όλα ανοιχτά στη σημερινή Ολομέλεια

Η σημερινή διαδικασία θα θεωρούνταν «πανηγυρική», εάν η ατζέντα δεν ήταν υπερφορτωμένη με όλα τα παραπάνω και πολλά ακόμη θέματα. Σε κάθε περίπτωση, κανείς δεν περιμένει απόλυτη ηρεμία στη σύσκεψη.

Σε πολιτικό επίπεδο, τα ενδεχόμενα να υπάρξει πλήρης σύγκρουση και αντιπαράθεση ανάμεσα στους εκπροσώπους, φαίνεται να λαμβάνει περισσότερες πιθανότητες από το να υπάρξει μια συνεδρίαση που θα δώσει το στίγμα της ομοψυχίας ενόψει του Συνεδρίου.

Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ προσέρχονται έτοιμοι και για σκληρή αντιπαράθεση, ωστόσο το ύφος της ομιλίας του Νίκου Ανδρουλάκη είναι βέβαιο πως θα δώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τον τόνο που θα ακολουθήσει όλη η συνεδρίαση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φθηνά δέματα από Κίνα: «Καπέλο» 3 ευρώ ανά κατηγορία προϊόντος

06:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σφοδρές καταιγίδες στα βόρεια και «πνιγηρή» αφρικανική σκόνη στα νότια

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Ζιζέλ Πελικό στο BBC: «Με διέλυσε η φρίκη - Δεν νιώθω θυμό»

06:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σήμερα η Ολομέλεια της ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ εν μέσω «πράσινης θαλασσοταραχής»

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Το «τοξικό» μυστικό των λουλουδιών του Αγίου Βαλεντίνου: Υψηλά επίπεδα παρασιτοκτόνων

06:35ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ο Στιβ Μπάνον προσέγγισε τον Έπσταϊν στην προσπάθειά του να «ρίξει» τον πάπα Φραγκίσκο

06:30ΕΛΛΑΔΑ

ΔΕΘ: Το πρώτο δημοτικό δημοψήφισμα στην Ελλάδα για Μητροπολιτικό Πάρκο ζητούν οι πολίτες

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Τι κρύβεται πίσω από το δηλητήριο βατράχου που φέρεται να σκότωσε τον Αλεξέι Ναβάλνι

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Πληρωμένο το ταξίδι στο Πεκίνο από τον Στίβεν, τον Γουίλιαμ και τον Μάικ

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Οικογενειακή τραγωδία - Σκότωσε τον αδελφό του με μαχαίρι - Τον έπληξε στην καρωτίδα

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Φεβρουαρίου: Σε ποιούς λέτε χρόνια πολλά σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 15 Φεβρουαρίου

05:25ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Επίθεση Ομπάμα σε Τραμπ - Τι είπε για το βίντεο με τους πιθήκους

05:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Πότε θα δουν λεφτά οι δικαιούχοι (2)

04:46ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Το Πολεμικό Ναυτικό κατέσχεσε 2,4 τόνους κοκαϊνης σε πλοίο στην Πολυνησία

04:18ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Επιστρατεύουν αγριόγατες για να νικήσουν την εισβολή αρουραίων σε φυλακή

03:50ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Θα λάβει μέρος στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ για την Γάζα

03:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Πότε πληρώνεται η δεύτερη δόση

03:04ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών στις Φυλακές Μαλανδρίνου: Ο ρόλος βαρυποινίτη

02:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»: Την Δευτέρα η «πρεμιέρα» της νέας εφαρμογής του πληροφοριακού συστήματος 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:00ΕΛΛΑΔΑ

Ίμβρος - Τένεδος: Πώς η Τουρκία ξερίζωσε με βάρβαρες μεθόδους τους Έλληνες από τα δύο νησιά

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Η ΣΤΑΣΥ ετοιμάζει καταφύγια πολέμου στην «υπόγεια Αθήνα» - Ο παλιός σταθμός της Ομόνοιας το πρώτο, δείτε την αυτοψία του Newsbomb

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Οικογενειακή τραγωδία - Σκότωσε τον αδελφό του με μαχαίρι - Τον έπληξε στην καρωτίδα

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Φεβρουαρίου: Σε ποιούς λέτε χρόνια πολλά σήμερα

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστή η Αττική Οδός από Ελευσίνα μέχρι Αιγάλεω στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο έως την Δευτέρα το πρωί

20:39ΕΛΛΑΔΑ

Τύρναβος: Με τραγούδια γάμου αποχαιρέτησαν τον 28χρονο Θοδωρή Ζαμπόγια που έσβησε «ξαφνικά»

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Τι κρύβεται πίσω από το δηλητήριο βατράχου που φέρεται να σκότωσε τον Αλεξέι Ναβάλνι

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Δεν υπέγραψα εγώ» υποστήριξε ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου - Απολογείται την Τρίτη

19:59ΚΟΣΜΟΣ

Αθλήτρια ζήτησε από τον καθηγητή της παράταση για παράδοση πανεπιστημιακής εργασίας λόγω Ολυμπιακών Αγώνων

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Πληρωμένο το ταξίδι στο Πεκίνο από τον Στίβεν, τον Γουίλιαμ και τον Μάικ

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Ο «άγνωστος» Αντετοκούνμπο ήρθε στην Ελλάδα: «Χάρη στο Γιάννη είμαι με την οικογένειά μου»

20:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρές καταιγίδες κι αφρικανική σκόνη - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα από απόψε

21:54ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: Ηχητικό ντοκουμέντο από το συμβάν - «Με το ζόρι αναπνέουν» λέει η αδερφή του 15χρονου οδηγού

06:35ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ο Στιβ Μπάνον προσέγγισε τον Έπσταϊν στην προσπάθειά του να «ρίξει» τον πάπα Φραγκίσκο

11:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μακροπρόθεσμη πρόγνωση για την Άνοιξη - Ο ρόλος της La Nina και πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

10:45ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνοαμερικανός πρώην πράκτορας της CIA αποκαλύπτει ποια είναι η πιο επικίνδυνη χώρα σήμερα

06:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σφοδρές καταιγίδες στα βόρεια και «πνιγηρή» αφρικανική σκόνη στα νότια

22:31ΕΛΛΑΔΑ

Αδελφοκτονία στη Μάρθα Βιάννου: Νεκρός 67χρονος μετά από αιματηρό καβγά

23:27ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: 11 τραυματίες, ένας εκ των οποίων σοβαρά σε έκρηξη κατά τη διάρκεια καρναβαλικών εκδηλώσεων

06:30ΕΛΛΑΔΑ

ΔΕΘ: Το πρώτο δημοτικό δημοψήφισμα στην Ελλάδα για Μητροπολιτικό Πάρκο ζητούν οι πολίτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ