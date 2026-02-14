Μεγάλο «αγκάθι» για το ΠΑΣΟΚ το θέμα Παναγόπουλου και ΠΑΣΚΕ

Σε σύγκρουση μεγατόνων αναμένεται να εξελιχθεί η υπόθεση του Γιάννη Παναγόπουλου, ο οποίος δε διστάζει να έρθει σε αντιπαράθεση ακόμη και με το ίδιο του το κόμμα, προκειμένου να διατηρήσει τη θέση του ως προέδρου της ΓΣΕΕ, παρά τον έλεγχο που διεξάγει σε βάρος του ο Οικονομικός Εισαγγελέας.



Η... κατά τα άλλα επεισοδιακή συνεδρίαση της ΚΟΕΣ χθες στη Χαριλάου Τρικούπη ανέδειξε το γεγονός ότι ένα από τα λίγα σημεία στα οποία υπήρξε γενικότερη σύμπνοια ήταν το ζήτημα του Γιάννη Παναγόπουλου και της ανάγκης να του ζητηθεί να μη διεκδικήσει την επανεκλογή του στις επερχόμενες εκλογές.



Συγκεκριμένα, στην πολιτική απόφαση που έλαβε χθες η ΠΓ της ΚΟΕΣ, τονίζεται μεταξύ άλλων ότι «από θέση αρχής, για την προάσπιση του κύρους και της αξιοπιστίας του συνδικαλιστικού κινήματος ότι ο κ. Παναγόπουλος οφείλει να διευκολύνει, παραιτούμενος των φιλοδοξιών του να ηγηθεί της ΓΣΕΕ».



Μάλιστα, υπό τη σκιά της απειλής στελεχών της ΠΑΣΚΕ ότι θα αποχωρήσουν μαζικά από το ΠΑΣΟΚ αν το κόμμα δε στηρίξει τον Γιάννη Παναγόπουλο, η απόφαση της ΚΟΕΣ συμπληρώνει με νόημα: «Το ΠΑΣΟΚ ούτε εκβιάζεται, ούτε απειλείται».

Αντίδραση Παναγόπουλου

Λίγες μόνο ώρες μετά την ανακοίνωση της Πολιτικής Απόφασης, ο Γιάννης Παναγόπουλος παρενέβη στη συζήτηση κάνοντας επίδειξη δύναμης και προειδοποιώντας επί της ουσίας ότι είναι διατεθειμένος ακόμη και να διεκδικήσει εκ νέου την προεδρία της ΓΣΕΕ, ακόμη κι αν χρειαστεί να το κάνει αυτό σε αντιπαράθεση με κάποιον άλλο υποψήφιο του ΠΑΣΟΚ.



«Στη θέση που υπηρετώ δεν με εξέλεξε καμία κομματική επιτροπή, αλλά χιλιάδες εργαζόμενοι που εμπιστεύτηκαν τη φωνή και τους αγώνες μας. Εκείνοι είναι οι μόνοι αρμόδιοι να αποφασίσουν για την πορεία μου συνδικαλιστικά, γιατί η παράταξη που ηγούμαι δεν αποτελεί κομματική προέκταση, αλλά είναι αυτόνομη και ακηδεμόνευτη», αναφέρει χαρακτηριστικά.



«Στόχος μου να οδηγήσω την παράταξή της οποίας ηγούμαι, την ΠΑΣΚΕ, σε ένα ακόμη νικηφόρο συνέδριο. Μοναδική μου μέριμνα είναι η ενότητα, η υπεράσπιση των δικαιωμάτων και η ενίσχυση μιας μεγάλης, μαχητικής παράταξης που υπηρετεί σταθερά τα συμφέροντα του κόσμου της μισθωτής εργασίας», καταλήγει ο κ. Παναγόπουλος.

Οι εκλογές στο ΕΚΑ που θα κρίνουν το μέλλον Παναγόπουλου

Υπό αυτά τα δεδομένα, οι εκλογές στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας, αναδεικνύονται σε καθοριστικής σημασίας για την αποτύπωση των δυνάμεων της ΠΑΣΚΕ που παραμένουν «πιστές» στον πρόεδρο της ΓΣΕΕ.



Στο ψηφοδέλτιο της ΠΑΣΚΕ με επικεφαλής τον Κώστα Κουλούρη για το ΕΚΑ μετέχει και ο ίδιος ο Γιάννης Παναγόπουλος, ενώ παράλληλα ο κατέρχεται στις εκλογές δεύτερο «πράσινο» ψηφοδέλτιο που ενδεχομένως να έχει και τη στήριξη της Χαριλάου Τρικούπη καθώς ο επικεφαλής της Γιώργος Μότσιος είναι γραμματέας του Δικτύου Συνδικαλιστικού του κόμματος.



Η έκβαση των εκλογών στο ΕΚΑ που θα διεξαχθούν την ερχόμενη Κυριακή εκτιμάται ότι θα λειτουργήσουν και ως βαρόμετρο για τον Γιάννη Παναγόπουλο, ο οποίος μετά τις εκλογές θα μπορεί να υπολογίσει με καλύτερους όρους το αν μπορεί να επικρατήσει σε κεντρικό επίπεδο στη ΓΣΕΕ.



Εάν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι μια ακόμη νίκη στη ΓΣΕΕ είναι μαχητός στόχος, τότε στη Χαριλάου Τρικούπη αναμένουν σειρά μαζικών αποχωρήσεων στελεχών της ΠΑΣΚΕ που βρίσκονται στο περιβάλλον Παναγόπουλου και που έχουν εκφραστεί υπέρ του και δημοσίως το τελευταίο διάστημα.



Μία τέτοια εξέλιξη, και μάλιστα ενόψει Συνεδρίου θα μπορούσε να αποβεί ιδιαίτερα τραυματική για το ΠΑΣΟΚ, καθώς ένα από τα πολιτικά στοιχεία που συνέδεαν το κόμμα με τμήματα της κοινωνίας θα έχει καταπέσει. Η μαζική αποχώρηση συνδικαλιστικών στελεχών, στα οποία το ΠΑΣΟΚ παραδοσιακά επένδυε, θα μπορούσε να προκαλέσει αλλαγή ισορροπιών εντός του Συνεδρίου με απρόβλεπτες συνέπειες.



Αξίζει να σημειωθεί ότι την ίδια ημέρα με τις κρίσιμες εκλογές στο ΕΚΑ θα συνεδριάσει και η Ολομέλεια της ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ, γεγονός που καθιστά την ερχόμενη Κυριακή κρίσιμης σημασίας για τις εσωτερικές εξελίξεις στο κόμμα.

