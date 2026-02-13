ΠΑΣΟΚ: «Όλα στο τραπέζι» στη σημερινή συνεδρίαση στη Χαριλάου Τρικούπη

Τα ξίφη τους αναμένεται να διασταυρώσουν σήμερα τα κεντρικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ καθώς πλησιάζοντας όλο και περισσότερο στο Συνέδριο του Μαρτίου, συνεδριάζουν συχνότερα και στα αρμόδια όργανα.

ΠΑΣΟΚ: «Όλα στο τραπέζι» στη σημερινή συνεδρίαση στη Χαριλάου Τρικούπη
Η συνεδρίαση έρχεται σε μια στιγμή μεγάλης εσωκομματικής έντασης, η οποία πηγάζει τόσο από τις μόνιμες διαφωνίες που υπάρχουν σε θέματα τακτικής και στρατηγικής του Κινήματος, αλλά και στα ζητήματα που αφορούν το ίδιο το Συνέδριο. Στην ήδη τεταμένη ατμόσφαιρα έχει έρθει να προστεθεί και το θέμα του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου, το οποίο έχει φέρει το κόμμα σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση.

Στη σημερινή συνεδρίαση αναμένεται να υπάρξει μεγάλη αντιπαράθεση για την απόφαση που ελήφθη από την Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου την περασμένη Τετάρτη, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η σύνθεση των Συνέδρων να βασιστεί στον αριθμό των ψήφων που λαμβάνει το ΠΑΣΟΚ σε κάθε περιφέρεια και όχι με βάση τον αριθμό των μελών που έχει. Η εσωκομματική αντιπολίτευση θεωρεί ότι ο αυτός ο τρόπος επιλογής των συνέδρων εξασφαλίζει στον Νίκο Ανδρουλάκη μεγαλύτερες και πιο «πιστές» πλειοψηφίες ώστε να επικυρώνεται η δική του πολιτική θέση.

Πέραν αυτού, η σημερινή συνεδρίαση αναμένεται να έχει μεγάλο ενδιαφέρον και σε ό,τι αφορά τα πολιτικά ζητήματα του Συνεδρίου καθώς ο Χάρης Δούκας αναμένεται να επαναφέρει, ενδεχομένως και με μεγαλύτερη ένταση, το θέμα της συνεδριακής απόφασης περί μη συνεργασίας με τη ΝΔ. Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα υπό τη βαριά ατμόσφαιρα που προκαλούν τα διάφορα σενάρια και πληροφορίες για την πλήρη διάλυση των σχέσεων του Νίκου Ανδρουλάκη και του Χάρη Δούκα. Αρχικά μάλιστα οι πληροφορίες έκαναν λόγο για το ενδεχόμενο διαγραφής του Χάρη Δούκα από τον Νίκο Ανδρουλάκη, ενώ αίσθηση είχε προκαλέσει και η αποκάλυψη του Newsbomb ότι ο πρόεδρος δέχεται εισηγήσεις να μην συμπεριλάβει τον Χάρη Δούκα στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών προκειμένου να μη δοθεί η εντύπωση ότι το ΠΑΣΟΚ υποτιμά την αξία της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Βαριά η σκιά του Παναγόπουλου

Το θέμα της εμπλοκής του Γιάννη Παναγόπουλου στην υπόθεση της κατάρτισης, μπορεί να μην αποτελεί διασπαστικό στοιχείο ανάμεσα στα κεντρικά στελέχη, ωστόσο ασκεί συνολικότερα αρνητική επίδραση στην ατμόσφαιρα εντός του κόμματος.

Σε αυτό έχει παίξει ρόλο η απειλή στελεχών της ΠΑΣΚΕ για μαζική αποχώρηση από το ΠΑΣΟΚ εάν δεν καλύψει πολιτικά τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται άλλωστε και η ιδιαίτερη αναφορά που έκανε στο θέμα ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη χθεσινή παρέμβασή του στη Βουλή.

Μιλώντας για την υπόθεση, ξεκαθάρισε ότι πέραν του τεκμηρίου της αθωότητας που είναι σεβαστό, η υπόθεση είναι της ΝΔ.

«Προκαλούν εύλογο προβληματισμό και ανησυχία στην ελληνική κοινωνία. Ως ΠΑΣΟΚ, σεβόμαστε το τεκμήριο αθωότητας κάθε πολίτη. Αφήνουμε τη Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Σε πολιτικό επίπεδο όμως αναστείλαμε ακαριαία την κομματική ιδιότητα του κ. Παναγόπουλου», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, στην ομιλία του στη Βουλή για το νομοσχέδιο με το οποίο επικυρώνεται η συμφωνία των κοινωνικών εταίρων για τις συλλογικές συμβάσεις.

«Αυτή είναι η διαφορά μας με τη Νέα Δημοκρατία: όποιο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ ενέχεται σε υποθέσεις που ερευνά η δικαιοσύνη τίθεται άμεσα εκτός κόμματος, μέχρι να διαλευκανθεί πλήρως κάθε υπόθεση. Γιατί μας χωρίζει μια μεγάλη αξιακή διαφορά: εσείς καλύπτετε τα δικά σας στελέχη, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τη γαλάζια συμμορία στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κυρίως όμως έχετε τεράστια ευθύνη, γιατί μετατρέψατε τη Βουλή σε πλυντήριο ευθυνών των υπουργών σας. Εκείνων που ερευνούσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αντί να τους οδηγήσετε στη Δικαιοσύνη τους προστατέψατε και τους χειροκροτούσατε», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Υπόθεση της ΝΔ η υπόθεση Παναγόπουλου, εσείς κυβερνάτε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

