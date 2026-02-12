Το κριτήριο επιλογής των συνέδρων βάζει «φωτιά» στο ΠΑΣΟΚ - Πώς μπορεί να αλλάξει όλη τη σύνθεση

Στα ήδη πολλά και περίπλοκα πολιτικά θέματα που αντιμετωπίζει το εσωτερικό του το ΠΑΣΟΚ ήρθε να προστεθεί και το ζήτημα της σύνθεσης των Συνέδρων που θα μετέχουν στο Συνέδριο του Μαρτίου και του λεγόμενου «αλγόριθμου», που θα συνεισφέρει στην τελική σύνθεση.

Το ζήτημα μπορεί σε πρώτη ανάγνωση να φαίνεται διαδικαστικό, όμως έχει σοβαρές πολιτικές επιπτώσεις, καθώς ανάλογα με το κριτήριο επιλογής των Συνέδρων, μπορεί τελικά να καθοριστούν και οι πλειοψηφίες και μειοψηφίες του Συνεδρίου.

Η ουσία της διαφωνίας μπορεί αν συνοψιστεί στο εξής: Η πλευρά του Νίκου Ανδρουλάκη επιμένει στην εκλογή συνέδρων με βάση την εκλογική επιρροή του κόμματος σε κάθε περιφέρεια. Έτσι, μια περιφέρεια στην οποία το ΠΑΣΟΚ έχει μεγάλο ποσοστό θα έχει και περισσότερους συνέδρους. Από την άλλη, η εσωκομματική αντιπολίτευση αντιτάσσει την επιλογή των συνέδρων με βάση τον πληθυσμό των εγγεγραμμένων μελών σε κάθε περιφέρεια. Τα στελέχη που αντιδρούν στην πρόταση της ηγεσίας, επιμένουν ότι η επιλογή αυτή γίνεται ώστε να ενισχυθεί μέσω πιο αρεστών συνέδρων η πλευρά του Νίκου Ανδρουλάκη στο συνέδριο.

Σε αυτό το πλαίσιο, το παράδειγμα που δίνουν αφορά την Κρήτη, όπου το ΠΑΣΟΚ λαμβάνει παραδοσιακά αυξημένα ποσοστά, ενώ αποτελεί και τη γενέτειρα του προέδρου και συνεπώς ισχυρίζονται ότι θα μπορούσε η προτεινόμενη μέθοδος να του αποφέρει μια κρίσιμη μάζα Συνέδρων ώστε να μην επικρατήσει κάποια αντίθετη άποψη. Άλλωστε, ο ίδιος ο Χάρης Δούκας είχε δηλώσει ότι με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να εκλεγούν περισσότεροι Σύνεδροι από το Ηράκλειο Κρήτης παρά από την Αθήνα.

Στη χθεσινή συνεδρίαση της Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, το θέμα τέθηκε μετ' επιτάσεως, προκαλώντας και πολύ έντονες συζητήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μάχη εναντίον της άποψης της ηγεσίας έδωσαν σειρά στελεχών, μεταξύ των οποίων η Τόνια Αντωνίου και ο Φραγκίσκος Παρασύρης.

Η εισήγηση της ηγεσίας τελικά πέρασε, όμως οι γκρίνιες αναμένεται να ενταθούν το επόμενο διάστημα με τον πρώτο σταθμό να μην είναι άλλος από τη συνεδρίαση της Ολομέλειας της ΚΟΕΣ την ερχόμενη Κυριακή, όπου αναμένεται να ξεσπάσει σοβαρή σύγκρουση.

Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι χρειάστηκε να υπάρξει επικοινωνιακή παρέμβαση από πλευράς της ηγεσίας προκειμένου να δοθεί απάντηση στις αντιρρήσεις που διαρρέονταν.

Συγκεκριμένα, στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη αναφέρουν ότι «Με έκπληξη παρατηρούμε ανακύκλωση τίτλων περί "εμφυλίου" στο ΠΑΣΟΚ.

Με την ίδια έκπληξη βλέπουμε να διακινείται η ψευδής είδηση ότι η κατανομή των συνέδρων σε κάθε δήμο της χώρας θα γίνει με κάποιον αλγόριθμο. Με απόφαση της Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου αποφασίστηκε πως η κατανομή των συνέδρων θα γίνει με το πλέον αντικειμενικό κριτήριο, με βάση δηλαδή τον απόλυτο αριθμό ψήφων που έλαβε το Κίνημα μας σε καθε δήμο στις πρόσφατες εκλογές».

«Αυτή είναι η απόλυτη ευθυγράμμιση με τις επιλογές της κοινωνίας, για να μην αφεθεί χώρος σε παρωχημένες μηχανιστικές πρακτικές», αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Ο οδικός χάρτης του Συνεδρίου

Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι εκτός από την πρόταση του προέδρου του κόμματος για την επιλογή των συνέδρων, εγκρίθηκε επίσης ο «οδικός χάρτης» του Συνεδρίου.

Το τρισέλιδο έγγραφο της ηγεσίας περιλαμβάνει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και λεπτομέρειες για τη διοργάνωση του Συνεδρίου:

Στις 17 Φεβρουαρίου θα τεθεί σε λειτουργία η ψηφιακή πλατφόρμα για την υποβολή υποψηφιοτήτων.

Η διαδικασία εκλογής των συνέδρων έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026. Την οργάνωση και επίβλεψη της διαδικασίας θα αναλάβει η ΕΔΕΚΑΠ.

Ο συνολικός αριθμός των συνέδρων αναμένεται να φτάσει τους 3.800, με 3.500 να προέρχονται από τοπικές οργανώσεις, ενώ οι υπόλοιποι θα είναι σύνεδροι από οργανώσεις του απόδημου και του συνδικαλιστικού χώρου, καθώς και επιστημόνων στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Η κατανομή ακολουθεί το μοντέλο του προηγούμενου Συνεδρίου.