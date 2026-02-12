Το κριτήριο επιλογής των συνέδρων βάζει «φωτιά» στο ΠΑΣΟΚ - Πώς μπορεί να αλλάξει όλη τη σύνθεση

Γιατί ένα διαδικαστικό θέμα κοντεύει να τινάξει στον αέρα το Συνέδριο του Μαρτίου

Αντώνης Ρηγόπουλος

Το κριτήριο επιλογής των συνέδρων βάζει «φωτιά» στο ΠΑΣΟΚ - Πώς μπορεί να αλλάξει όλη τη σύνθεση
Αρχείου - Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στα ήδη πολλά και περίπλοκα πολιτικά θέματα που αντιμετωπίζει το εσωτερικό του το ΠΑΣΟΚ ήρθε να προστεθεί και το ζήτημα της σύνθεσης των Συνέδρων που θα μετέχουν στο Συνέδριο του Μαρτίου και του λεγόμενου «αλγόριθμου», που θα συνεισφέρει στην τελική σύνθεση.

Το ζήτημα μπορεί σε πρώτη ανάγνωση να φαίνεται διαδικαστικό, όμως έχει σοβαρές πολιτικές επιπτώσεις, καθώς ανάλογα με το κριτήριο επιλογής των Συνέδρων, μπορεί τελικά να καθοριστούν και οι πλειοψηφίες και μειοψηφίες του Συνεδρίου.

Η ουσία της διαφωνίας μπορεί αν συνοψιστεί στο εξής: Η πλευρά του Νίκου Ανδρουλάκη επιμένει στην εκλογή συνέδρων με βάση την εκλογική επιρροή του κόμματος σε κάθε περιφέρεια. Έτσι, μια περιφέρεια στην οποία το ΠΑΣΟΚ έχει μεγάλο ποσοστό θα έχει και περισσότερους συνέδρους. Από την άλλη, η εσωκομματική αντιπολίτευση αντιτάσσει την επιλογή των συνέδρων με βάση τον πληθυσμό των εγγεγραμμένων μελών σε κάθε περιφέρεια. Τα στελέχη που αντιδρούν στην πρόταση της ηγεσίας, επιμένουν ότι η επιλογή αυτή γίνεται ώστε να ενισχυθεί μέσω πιο αρεστών συνέδρων η πλευρά του Νίκου Ανδρουλάκη στο συνέδριο.

Σε αυτό το πλαίσιο, το παράδειγμα που δίνουν αφορά την Κρήτη, όπου το ΠΑΣΟΚ λαμβάνει παραδοσιακά αυξημένα ποσοστά, ενώ αποτελεί και τη γενέτειρα του προέδρου και συνεπώς ισχυρίζονται ότι θα μπορούσε η προτεινόμενη μέθοδος να του αποφέρει μια κρίσιμη μάζα Συνέδρων ώστε να μην επικρατήσει κάποια αντίθετη άποψη. Άλλωστε, ο ίδιος ο Χάρης Δούκας είχε δηλώσει ότι με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να εκλεγούν περισσότεροι Σύνεδροι από το Ηράκλειο Κρήτης παρά από την Αθήνα.

Στη χθεσινή συνεδρίαση της Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, το θέμα τέθηκε μετ' επιτάσεως, προκαλώντας και πολύ έντονες συζητήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μάχη εναντίον της άποψης της ηγεσίας έδωσαν σειρά στελεχών, μεταξύ των οποίων η Τόνια Αντωνίου και ο Φραγκίσκος Παρασύρης.

Η εισήγηση της ηγεσίας τελικά πέρασε, όμως οι γκρίνιες αναμένεται να ενταθούν το επόμενο διάστημα με τον πρώτο σταθμό να μην είναι άλλος από τη συνεδρίαση της Ολομέλειας της ΚΟΕΣ την ερχόμενη Κυριακή, όπου αναμένεται να ξεσπάσει σοβαρή σύγκρουση.

Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι χρειάστηκε να υπάρξει επικοινωνιακή παρέμβαση από πλευράς της ηγεσίας προκειμένου να δοθεί απάντηση στις αντιρρήσεις που διαρρέονταν.

Συγκεκριμένα, στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη αναφέρουν ότι «Με έκπληξη παρατηρούμε ανακύκλωση τίτλων περί "εμφυλίου" στο ΠΑΣΟΚ.

Με την ίδια έκπληξη βλέπουμε να διακινείται η ψευδής είδηση ότι η κατανομή των συνέδρων σε κάθε δήμο της χώρας θα γίνει με κάποιον αλγόριθμο. Με απόφαση της Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου αποφασίστηκε πως η κατανομή των συνέδρων θα γίνει με το πλέον αντικειμενικό κριτήριο, με βάση δηλαδή τον απόλυτο αριθμό ψήφων που έλαβε το Κίνημα μας σε καθε δήμο στις πρόσφατες εκλογές».

«Αυτή είναι η απόλυτη ευθυγράμμιση με τις επιλογές της κοινωνίας, για να μην αφεθεί χώρος σε παρωχημένες μηχανιστικές πρακτικές», αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Ο οδικός χάρτης του Συνεδρίου

Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι εκτός από την πρόταση του προέδρου του κόμματος για την επιλογή των συνέδρων, εγκρίθηκε επίσης ο «οδικός χάρτης» του Συνεδρίου.

Το τρισέλιδο έγγραφο της ηγεσίας περιλαμβάνει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και λεπτομέρειες για τη διοργάνωση του Συνεδρίου:

Στις 17 Φεβρουαρίου θα τεθεί σε λειτουργία η ψηφιακή πλατφόρμα για την υποβολή υποψηφιοτήτων.

Η διαδικασία εκλογής των συνέδρων έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026. Την οργάνωση και επίβλεψη της διαδικασίας θα αναλάβει η ΕΔΕΚΑΠ.

Ο συνολικός αριθμός των συνέδρων αναμένεται να φτάσει τους 3.800, με 3.500 να προέρχονται από τοπικές οργανώσεις, ενώ οι υπόλοιποι θα είναι σύνεδροι από οργανώσεις του απόδημου και του συνδικαλιστικού χώρου, καθώς και επιστημόνων στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Η κατανομή ακολουθεί το μοντέλο του προηγούμενου Συνεδρίου.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:13ΕΛΛΑΔΑ

Πτώση ατόμου στις γραμμές του Μετρό στο Σύνταγμα

08:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το κριτήριο επιλογής των συνέδρων βάζει «φωτιά» στο ΠΑΣΟΚ - Πώς μπορεί να αλλάξει όλη τη σύνθεση

08:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ραντεβού εκδίκησης στον Άγιο Νικόλαο: Ματωμένη συμπλοκή ανηλίκων με καραμπίτ – Μαχαιριά μια ανάσα από την καρδιά

07:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Τσικνοπέμπτης: Τι ώρες θα βρέχει σήμερα στην Αθήνα και σε όλα τα προάστια της Αττικής

07:56ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Αθηνών, Κηφισίας – Σε ποιους δρόμους εντοπίζονται προβλήματα

07:54ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Χρέωσαν» σε λεωφορείο διαδρομές 999.000 χιλιομέτρων μέσα σε έναν μόλις μήνα

07:50ΚΟΣΜΟΣ

Φιλιππίνες: Νεκρή influencer από δηλητηρίαση – Έφαγε τοξικό κάβουρα για μερικά… likes

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Συγγρού: Όχημα παρέσυρε πεζό

07:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΣΠΑ: Έρχονται 3 νέα προγράμματα - Ανακαίνιση κατοικίας με επιδότηση έως και 90%

07:34ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (12/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό το τυφλό γαϊδουράκι «ξεγελά» κάθε κλειδαριά στάβλου για να δει τον… κολλητό του – Βίντεο

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιπλέον δασμός 3 ευρώ για παραγγελίες από τρίτες χώρες - Τι ισχύει για Temu και Shein

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Ζωγράφου: «Υπάρχει διαρροή ραδιενέργειας» - Πώς οι απατεώνες αρπάζουν κοσμήματα από ηλικιωμένους

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη (12/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Ανήλικος Ρομά «τρύπωσε» σε περίπτερο κι έκλεψε τσάντα - Χειροπέδες στον πατέρα του

06:54ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 12 Φεβρουαρίου

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια δολοφονία στο Ηράκλειο: 37χρονος σκότωσε 40χρονο για τα μάτια μιας γυναίκας

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Κρίσιμη «στροφή» πριν τη διακοπή – Το πρόγραμμα και η βαθμολογία

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Επείγουσα προειδοποίηση για επικίνδυνο ιό που προκαλεί πυρετό, εξάνθημα και πόνο στις αρθρώσεις

06:36LIFESTYLE

«Sing for Greece 2026»: Οι επτά πρώτοι του εθνικού τελικού και όσα θα δούμε στον Β’ ημιτελικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:52ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια δολοφονία στο Ηράκλειο: 37χρονος σκότωσε 40χρονο για τα μάτια μιας γυναίκας

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Συγγρού: Όχημα παρέσυρε πεζό

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Μας σκότωσε τα παιδιά και ζητάει και 22 χιλιάρικα» - Ξεσπούν οι γονείς των δύο νεαρών που σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα

06:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θύμα οργανωμένης σπείρας γνωστός δικηγόρος – «Μέσα σε δευτερόλεπτα μου πήραν 20.000 ευρώ»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

14:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες λύνουν το αίνιγμα του ποταμού που ρέει «ανηφορικά»

02:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Έριξε... βόμβα Χέιζ-Ντέιβις ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος - Τον ανακοίνωσε για 2,5 χρόνια!

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Ο τούρκος δημοσιογράφος που ανακάλυψε την ελληνική καταγωγή του κινδυνεύει με απέλαση - Η παρέμβαση Πλεύρη μετά τον ξεσηκωμό στα social media

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Πτώση ατόμου στις γραμμές του Μετρό στο Σύνταγμα

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Οι βροχές πρόσθεσαν 200 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες μέσα σε 40 ημέρες - Πάνω από 600 εκατ. τα αποθέματα - Γραφήματα

06:08ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Συγκινεί η τελευταία φωτογραφία - αφιέρωμα στην κόρη του και τον πατέρα του

07:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΣΠΑ: Έρχονται 3 νέα προγράμματα - Ανακαίνιση κατοικίας με επιδότηση έως και 90%

07:50ΚΟΣΜΟΣ

Φιλιππίνες: Νεκρή influencer από δηλητηρίαση – Έφαγε τοξικό κάβουρα για μερικά… likes

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ειρήνη στο επίκεντρο: Η αποκρυπτογράφηση του τετ α τετ Μητσοτάκη - Ερντογάν - Θέσεις, διαφωνίες και συμφωνίες

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Επείγουσα προειδοποίηση για επικίνδυνο ιό που προκαλεί πυρετό, εξάνθημα και πόνο στις αρθρώσεις

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Επιστήμονες βρήκαν αυγό δεινοσαύρου μέσα σε άλλο αυγό - Ήταν θαμμένο για 68 εκατομμύρια χρόνια

19:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη για καταγγελία ομαδικού βιασμού στο Α.Τ. Ομονοίας - «Τους εμπιστεύτηκα», είπε η 19χρονη

07:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Τσικνοπέμπτης: Τι ώρες θα βρέχει σήμερα στην Αθήνα και σε όλα τα προάστια της Αττικής

06:28LIFESTYLE

Από φρικτές δολοφονίες μέχρι τραγικά ατυχήματα: Οι θάνατοι διασήμων που συγκλόνισαν τo Χόλιγουντ

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιπλέον δασμός 3 ευρώ για παραγγελίες από τρίτες χώρες - Τι ισχύει για Temu και Shein

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ