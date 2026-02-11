ΠΑΣΟΚ - Καταιγιστικές εξελίξεις: Ο Ανδρουλάκης, ο Δούκας και το... δημαρχιακό «κενό» στα ψηφοδέλτιo

Το σενάριο περί διαγραφής Δούκα... διαγράφεται, όμως «ανοίγει» μια άλλη προοπτική στη «μάχη της Χαριλάου Τρικούπη»

Αντώνης Ρηγόπουλος

Οι ισορροπίες στο ΠΑΣΟΚ γίνονται όλο πιο περίπλοκες καθώς το κόμμα οδεύει προς το κρίσιμο Συνέδριο του Μαρτίου, όπου αναμένεται και να εκδηλωθούν σημαντικές μάχες μεταξύ στελεχών, μηχανισμών και ιδεολογικών ρευμάτων.

Σε αυτό το πλαίσιο, όλα τα «στρατόπεδα» προετοιμάζονται ώστε να ριχτούν στη μάχη του Συνεδρίου, το οποίο, πέραν των εκπεφρασμένων δηλώσεων ότι στοχεύει να γίνει «βατήρας» δημοσκοπικής εκτόξευσης, στην πραγματικότητα, οι διάφορες ιδεολογικές τάσεις εντός του Κινήματος θα μετρήσουν τις δυνάμεις τους.

Ο προβολέας των εξελίξεων όπως είναι λογικό «πέφτει» στη μάχη μεταξύ του προέδρου του κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη και του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, οι οποίοι διασταυρώνουν τα ξίφη τους σχεδόν με κάθε αφορμή, καθώς διαφωνούν κάθετα στο ζήτημα της στρατηγικής που ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τις συμμαχίες με άλλες δυνάμεις.

Το πολωμένο κλίμα προκαλεί και εκτεταμένη σεναριολογία, όπως ήταν οι πληροφορίες ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης εξέταζε το ενδεχόμενο διαγραφής του Χάρη Δούκα από το ΠΑΣΟΚ λόγω των διαφωνιών του. Το σενάριο κυκλοφόρησε, ωστόσο ένα τέτοιο ενδεχόμενο διαψεύδεται κατηγορηματικά από όλες τις πλευρές εντός της Χαριλάου Τρικούπη.

Ωστόσο, πληροφορίες του Newsbomb.gr αναφέρουν ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης δέχεται εισηγήσεις να μη συμπεριλάβει στα ψηφοδέλτια του κόμματος τον Χάρη Δούκα, λόγω της ιδιότητάς του ως δημάρχου και με το επιχείρημα ότι η αποχώρηση του κ. Δούκα από τον δημαρχιακό θώκο της Αθήνας πριν την ολοκλήρωση της θητείας του προκειμένου να αναλάβει τη βουλευτική έδρα θα δώσει τη λανθασμένη εντύπωση ότι το ΠΑΣΟΚ υποβαθμίζει την αξία της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Οι συζητήσεις αυτές μάλιστα φαίνεται πως έχουν φτάσει και στα αυτιά του Χάρη Δούκα. Χωρίς να επιδεικνύει, δημοσίως τουλάχιστον, κάποια ενόχληση από το ενδεχόμενο αυτό, παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες μια τάση έντασης της κριτικής που ασκεί στον Νίκο Ανδρουλάκη. Παράλληλα, η επίθεση που δέχτηκε από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία περί «βρόμικων παιχνιδιών Δούκα με ΜΚΟ και μετανάστες», έλαβε πολύ έντονη απάντηση από τον δήμαρχο της Αθήνας σήμερα, ανακοινώνοντας την επαναλειτουργία του ACCMR (Κέντρο Συντονισμού του Δήμου Αθηναίων για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων), το οποίο όπως αναφέρει, «δημιουργεί ένα οργανωμένο πλαίσιο για την κοινωνική συνοχή και την ασφάλεια στις γειτονιές».

Μάλιστα το γεγονός ότι συνοδεύει την ανάρτηση με φωτογραφία από την πολυσυζητημένη εμφάνιση του Bad Bunny, ενισχύει το «αριστερό» προφίλ του δημάρχου Αθηναίων.

Ο κ. Δούκας, το επόμενο διάστημα αναμένεται να επαναφέρει με μεγαλύτερη ένταση στη συζήτηση το γεγονός ότι η εκλογή του στη δημαρχία της Αθήνας ήταν αποτέλεσμα συνεργασιών μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων, κυρίως του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, κάτι που ενισχύει τη θέση του περί συνεργασιών των προοδευτικών δυνάμεων και σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο. Άλλωστε, η συνεργασία του Χάρη Δούκα με τον Κώστα Ζαχαριάδη που ήταν υποψήφιος δήμαρχος της Αθήνας με τον ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια στήριξε τον κ. Δούκα, φαίνεται πως είναι σε άριστο επίπεδο και σίγουρα πολύ καλύτερες από εκείνες που μοιράζεται με τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Το πώς θα αντιδράσει ο Χάρης Δούκας εάν οι εισηγήσεις των συνεργατών του Νίκου Ανδρουλάκη τελικά εισακουστούν, αποτελεί ένα μεγάλο ερώτημα, το οποίο δεν αναμένεται να απαντηθεί πριν τη διεξαγωγή του Συνεδρίου.

Σε κάθε περίπτωση, το πρώτο δείγμα θα δοθεί εντός των επόμενων ημερών, καθώς την ερχόμενη Παρασκευή θα συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία, ενώ την Κυριακή θα συνεδριάσει η Ολομέλεια της ΚΟΕΣ. Οι διαθέσεις λοιπόν θα διαφανούν και δεν αποκλείεται τα «μαχαίρια να βγουν από τα θηκάρια».

