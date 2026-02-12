Κυβέρνηση για υπόθεση Παναγόπουλου: Το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να μας χρεώσει τον «πράσινο» πρόεδρο της ΓΣΕΕ

Τι λέει το Μέγαρο Μαξίμου για τον προερχόμενο από το ΠΑΣΟΚ Γιάννη Παναγόπουλο και την έρευνα για τα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης

Κώστας Τσιτούνας

Κυβέρνηση για υπόθεση Παναγόπουλου: Το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να μας χρεώσει τον «πράσινο» πρόεδρο της ΓΣΕΕ
Χάρης Γκίκας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
«Ο Παναγόπουλος νεοδημοκράτης δεν ήταν ποτέ. Είναι αστείο και αχρείαστο από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ να χρεώνεται ο κ. Παναγόπουλος στη Νέα Δημοκρατία τη στιγμή που ήταν στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής της ΠΑΣΚΕ».

Αυτό απαντούν από το Μέγαρο Μαξίμου στη Χαριλάου Τρικούπη συμπληρώνοντας ότι ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ ήταν, είναι και παραμένει, σε αναστολή, ένα από τα εμβληματικότερα στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα στη Βουλή ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε μεταξύ άλλων σχετικά: «Υπόθεση της ΝΔ η υπόθεση Παναγόπουλου, εσείς κυβερνάτε».

Τι λένε οι κυβερνητικές πηγές

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι σχετικά με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην επαγγελματική κατάρτιση, πρέπει να γίνει μια διάκριση:

•Από τη μια πλευρά είναι οι διαδικασίες με βάση τις οποίες προχωρούν οι διαγωνισμοί για τα θέματα της κατάρτισης, για τις οποίες η Ελλάδα κινείται μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

•Από την άλλη πλευρά είναι εάν όλα στη συνέχεια προχωρούν με διαφάνεια ή αν υπάρχουν συναλλαγές κάτω από το τραπέζι. Κανένα σύστημα δεν είναι άτρωτο και γι’ αυτό το λόγο γίνονται έλεγχοι από την κυβέρνηση, από το Ελεγκτικό Συνέδριο, από την ΕΔΕΛ, από την Κομισιόν, από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και από την Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος. Από τους ελέγχους που έγιναν στη συγκεκριμένη περίπτωση, προέκυψαν αυτά που έχει αναδείξει η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Όπως τονίζουν από το κυβερνητικό στρατόπεδο επί ΝΔ οι έλεγχοι βγάζουν αποτελέσματα: «Για άλλη μια φορά επί των ημερών της Κυβέρνησης αυτής, βγαίνουν στο φως, μετά από έρευνες που γίνονται από τις Αρχές, πολύ σοβαρές υποθέσεις».

«Δεν είναι όλο το ΠΑΣΟΚ μπλεγμένο σε σκάνδαλα»

Στη ΝΔ πάντως αποφεύγουν τις γενικεύσεις και ισχυρίζονται ότι: «Εμείς δεν είπαμε ποτέ, ότι επειδή ένα μέλος του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα προβεβλημένο και από τα εμβληματικά στελέχη του συνδικαλισμού του ΠΑΣΟΚ, εμπλέκεται σε μια υπόθεση και ερευνάται, όλο το ΠΑΣΟΚ είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή να κατηγορήσουμε, συλλήβδην, ένα κόμμα.

Ωστόσο αξίζει να θυμηθεί κανείς τί κάνει αντιστοίχως το ΠΑΣΟΚ σε περιπτώσεις που κάποια μέλη της ΝΔ, μέλη, ούτε καν πρώτης γραμμής ή οτιδήποτε άλλο, ελέγχονται για άλλες υποθέσεις και να βγάλει τα συμπεράσματά του».

