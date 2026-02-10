Η ΠΑΣΚΕ απειλεί με «βόμβα» διάσπασης το ΠΑΣΟΚ για τα μάτια του Παναγόπουλου

Σάλος έχει προκληθεί στο ΠΑΣΟΚ μετά την επιστολή που έλαβε η ηγεσία του κόμματος από στελέχη της «πράσινης» συνδικαλιστικής παράταξης ΠΑΣΚΕ, με την οποία ούτε λίγο, ούτε πολύ επιτίθονται στον Συντονιστή Δικτύων Συνδικαλιστικού, Γιώργο Μότσιο, και απειλούν ευθέως με συντονισμένη αποχώρηση από το ΠΑΣΟΚ, κάτι που θα μπορούσε να έχει συντριπτικές συνέπειες για το κόμμα.

Στην επιστολή που απευθύνεται στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και κοινοποιείται στους κ.κ. Βαρδακαστάνη, Σπυρόπουλο και Κουτσούκο, οι συνδικαλιστές της ΠΑΣΚΕ διαμαρτύρονται για την αναστολή κομματικής ιδιότητας του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου, ο οποίος ελέγχεται για την υπόθεση των κέντρων κατάρτισης και έχουν δεσμευτεί οι λογαριασμοί και τα περιουσιακά του στοιχεία.

Τα συνδικαλιστικά στελέχη που πρόσκεινται στην επιρροή Παναγόπουλου κάνουν λόγο για συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ μέσα από την ανακοίνωση του Δικτύου Συνδικαλιστικού, «σε ένα άνευ προηγουμένου λιντσάρισμα, σε μια δολοφονία χαρακτήρα, σε έναν δημόσιο κανιβαλισμό που δεν στοχεύει μόνο στο πρόσωπο, αλλά στα συνδικάτα, προκειμένου να ευνοηθούν πολύ συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα».

Σαφής απειλή για αποχώρηση

Η απειλή για αποχώρηση από το ΠΑΣΟΚ είναι ηχηρή και σαφής: «Εάν αυτό το παρακομματικό σύστημα του «δικτύου» και του επικεφαλής τους συνεχίσει να τυγχάνει της «νομιμοποίησης» και της εύνοιας του ΠΑΣΟΚ -που εμείς με το γραμματέα της παράταξής μας υπηρετήσαμε ανιδιοτελώς όλα τα δύσκολα χρόνια- επιχειρήσει να κάνει ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΜΥΧΗ με ΔΙΑΣΠΑΣΤΙΚΕΣ ενέργειες εναντίον της παράταξης και του ψηφοδελτίου μας, στο εργατικό κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ) στο οποίο ηγείται ο σ. Κ. Κουλούρης σας δηλώνουμε ότι θα θεωρήσουμε ότι όχι απλά δεν είμαστε αρεστοί αλλά και ως προτροπή ν’ αποχωρήσουμε από το κόμμα, στο οποίο γαλουχηθήκαμε πολιτικά και συνδικαλιστικά και να δώσουμε την επιστολή αυτή στη δημοσιότητα», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Η επιστολή προκαλεί μεγάλη αναστάτωση στη Χαριλάου Τρικούπη όπου πλέον ο Νίκος Ανδρουλάκης φαίνεται να πρέπει να αποφασίσει ανάμεσα στο να διαγράψει από μόνος του τα στελέχη που απειλούν με διάσπαση ώστε να δείξει πυγμή, ή να περιμένει την εξέλιξη των γεγονότων να καθορίσουν τα δεδομένα, με την ελπίδα ότι η κατάσταση θα εξομαλυνθεί χωρίς να υπάρξει μια βαθιά τομή στο «σώμα» του ΠΑΣΟΚ.

Σε κάθε περίπτωση, μια αποχώρηση μεγάλου μέρους της ΠΑΣΚΕ από το ΠΑΣΟΚ, εκτός από ιστορικής σημασίας εξέλιξη, θα έχει και πολύ σοβαρές συνέπειες για το κόμμα.

Ακολουθεί η επίμαχη επιστολή:

Προς: Πρόεδρο ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη

Κοιν.: Γ. Βαρδακαστάνη (επικεφαλής ΚΟΕΣ)

Α. Σπυρόπουλο (Γρ. ΠΑΣΟΚ) Γ. Κουτσούκο (Δ/ντη Κοιν. Ομάδας)

Σύντροφε Πρόεδρε,

Με κατάπληξη και οργή διαβάσαμε την ανακοίνωση του “συνδικαλιστικού δικτύου” του ΠΑΣΟΚ, μιας περίπου μονοπρόσωπης οργάνωσης που δεν συνεδριάζει ποτέ.

Κατάπληξη, διότι έσπευσε να υιοθετήσει τα ψευδέστατα στοιχεία ενός non paper που έντεχνα διακίνησαν στα ΜΜΕ παραθεσμικοί παράγοντες που συνεργάστηκαν με πανίσχυρους επιχειρηματικούς κύκλους στο χώρο της κατάρτισης.

Οργή, διότι ενώ υποκριτικά επικαλείται το τεκμήριο της αθωότητας, στην ουσία δίκασε και καταδίκασε τον νόμιμα εκλεγμένο επικεφαλής της ΓΣΕΕ και της παράταξής μας, χωρίς καν να περιμένει για να ακούσει την αναλυτική τοποθέτησή του για όσα “κατηγορείται”, συμμετέχοντας έτσι σε ένα άνευ προηγουμένου λιντσάρισμα, σε μια δολοφονία χαρακτήρα, σε έναν δημόσιο κανιβαλισμό που δεν στοχεύει μόνο στο πρόσωπο, αλλά στα συνδικάτα, προκειμένου να ευνοηθούν πολύ συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα.

Απέναντί τους οι ελάχιστοι θα βρουν αρραγή και ενωμένη την παράταξή μας. Μια παράταξη που, σεβόμενη τις αρχές και τις αξίες του δημοκρατικού σοσιαλισμού, πιστεύει στο κράτος δικαίου, πιστεύει στους θεσμούς, πιστεύει στα στοιχειώδη δικαιώματα του ανθρώπου.

Όλοι όσοι υπογράφουμε αυτό το κείμενο δεν είμαστε «σκουριά». Εκλεγόμαστε σε ανοιχτές, δημοκρατικές διαδικασίες. Σκουριά είναι αυτοί που επιχειρούν να θέσουν τα συνδικάτα και την παράταξή μας στην υπηρεσία τους μιας και οι ίδιοι μόνο ως διορισμένοι «επιτυγχάνουν».

Εάν αυτό το παρακομματικό σύστημα του «δικτύου» και του επικεφαλής τους συνεχίσει να τυγχάνει της «νομιμοποίησης» και της εύνοιας του ΠΑΣΟΚ -που εμείς με το γραμματέα της παράταξής μας υπηρετήσαμε ανιδιοτελώς όλα τα δύσκολα χρόνια- επιχειρήσει να κάνει ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΜΥΧΗ με ΔΙΑΣΠΑΣΤΙΚΕΣ ενέργειες εναντίον της παράταξης και του ψηφοδελτίου μας, στο εργατικό κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ) στο οποίο ηγείται ο σ. Κ. Κουλούρης σας δηλώνουμε ότι θα θεωρήσουμε ότι όχι απλά δεν είμαστε αρεστοί αλλά και ως προτροπή ν’ αποχωρήσουμε από το κόμμα, στο οποίο γαλουχηθήκαμε πολιτικά και συνδικαλιστικά και να δώσουμε την επιστολή αυτή στη δημοσιότητα».

