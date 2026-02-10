Υπόθεση Παναγόπουλου - Άδωνις Γεωργιάδης για προγράμματα κατάρτισης: Διαφανή και ελεγμένα

Στην υπόθεση Παναγόπουλου αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Παρείχε διευκρινίσεις και για τα προγράμματα κατάρτισης χαρακτηρίζοντάς τα «το πιο διαφανές και το πιο ελεγμένο πράγμα».

Ενδεικτικά ακολουθούν κάποια αποσπάσματα από όσα είπε ο κ. Γεωργιάδης στο ACTION24:

-Τα ¾ των χρημάτων που πηγαίνουν στα προγράμματα κατάρτισης είναι αμοιβές των εργαζομένων

-Πολλά από τα προγράμματα των 350 εκ για την κατάρτιση δεν ολοκληρώθηκαν και περάσαν στο επόμενο ΕΣΠΑ για να μην χαθούν τα λεφτά

-Τα προγράμματα κατάρτισης έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2023

-Τα προγράμματα έχουν κληρονομηθεί στην κυβέρνηση Μητσοτάκη από την προηγούμενη

-Ήρθε η Κεραμέως τα ξεσκαρτάρισε και έγινε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

-Από την διαπραγμάτευση με την Ευρώπη τα προγράμματα κατάρτισης, τα 14 , πέρασαν στο ΕΣΠΑ

-Η όλη διαδικασία για τα προγράμματα είναι απολύτως σύννομη. Δεν υπάρχει απευθείας ανάθεση 73 εκατ. ευρώ

-Το μεγαλύτερο μέρος των προγραμμάτων δεν έχει γίνει

-Τα προγράμματα αναγκαστικά ελέγχονται από τις κρατικές και ευρωπαϊκές υπηρεσίες

-Ο Βουρλιώτης βρήκε λεφτά που δεν δικαιολογούνται και τα δέσμευσε ωστόσο δεν μπορούμε να πούμε εκ των προτέρων ότι ο Παναγόπουλος είναι ένοχος

