Γιάννης Παναγόπουλος: Έχω γίνει βορά, μόλις χθες έλαβα τη διαταγή δέσμευσης

Έχω γίνει βορά εδώ και εννέα ημέρες, αν και μόλις χθες έλαβα τη διαταγή δέσμευσης, ώστε να μπορώ να απαντήσω, είπε ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλοςσε συνέντευξη που παραχωρεί το μεσημέρι της Πέμπτης στο κτήριο της ΓΣΕΕ.

Ο κύριος Παναγόπουλος ξεκίνησε ευχαριστώντας τους συναδέλφους του «της ηγεσίας της παράταξής μου, που ζήτησαν να κάθονται στο πάνελ αλλά τους παρακάλεσα να μην το κάνουν, διότι υπό διερεύνηση είμαι μόνο εγώ και δεν έχουν λόγο να γίνονται βορά όπως έχω γίνει εγώ», όπως είπε.

Ο Γιάννης Παναγόπουλος Χάρης Γκίκας

«Έχουν περάσει 9 ημέρες από τη δέσμευση στον λογαριασμό μου και μόλις χθες είδα τη διαταγή. Μέχρι τότε δεν ήξερα για τι κατηγορούμαι, το πόρισμα πάντως εγώ δεν το έχω. Ήθελα να σεβαστώ τις θεσμικές διαδικασίες και τώρα που απέκτησα εικόνα έστω της διαταγής δέσμευσης και με βάση των δύο εγγράφων, του επίσημου και του ανεπίσημου non paper που κυκλοφορούσε ως χαρτοπόλεμος, θέλω να υπερασπίσω τον εαυτό μου», συνέχισε.

Ο κύριος Παναγόπουλος υποστήριξε πως «η ΓΣΕΕ έχει δομές, με αυστηρούς κανόνες και ουδείς μπορεί να τους παραβιάσει, ιδιαίτερα σε ζητήματα οικονομικά. Κανένας πρόεδρος δεν μπορεί να κάνει αναθέσεις των όποιων έργων σε εταιρείες ακόμη και για πιο απλά πράγματα, όπως συνέδρια, ημερίδες, κλπ, εάν προηγουμένως οι δαπάνες δεν εγκριθούν από διαπαραταξιακή οικονομική επιτροπή που συμμετέχουν όλες οι παρατάξεις και κρίνονται μετά από τα υπερκείμενα όργανα».

«Παρακολουθώ όσα λέγονται, όσα διαρρέουν και οδηγούν στην καταπάτηση του τεκμηρίου αθωότητας και στη δολοφονία χαρακτήρα. Πολλά ερωτήματα, με βασανίζουν κι εμένα, όπως γιατί διέρρευσε επί τόσες ημέρες έναν non paper και θα ήθελα να μάθω ποιος το έστειλε», είπε ακόμη ο κύριος Παναγόπουλος.

Λένε πως ήμουν πρόεδρος των επιτροπών που ενέκριναν τις αναθέσεις, όμως σας εξήγησα πως δεν ήμουν και δεν μπορούσα να είμαι πρόεδρος σε καμία επιτροπή ούτε της ΓΣΕΕ ούτε του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, καθώς αυτές απαρτίζονται αποκλειστικά από το τακτικό προσωπικό της Ομοσπονδίας, ανέφερε σε άλλο σημείο της συνέντευξης.

