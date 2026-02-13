Παναγόπουλος: Δεν αντιδικώ με το ΠΑΣΟΚ - Ηγούμαι της ΠΑΣΚΕ - Θα είμαι ξανά υποψήφιος

Την απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου (ΚΟΕΣ) του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σχολίασε ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), Γιάννης Παναγόπουλος.

Σε γραπτή απάντησή του, ο κ. Παναγόπουλος ανέφερε τα εξής:

«Δεν αντιδικώ με το κόμμα μου. Με βρίσκει σύμφωνο το σύνολο του σχεδίου αποφάσεων της ΚΟΕΣ.

Οφείλω όμως να υπογραμμίσω ότι στη θέση που υπηρετώ δεν με εξέλεξε καμία κομματική επιτροπή, αλλά χιλιάδες εργαζόμενοι που εμπιστεύτηκαν τη φωνή και τους αγώνες μας. Εκείνοι είναι οι μόνοι αρμόδιοι να αποφασίσουν για την πορεία μου συνδικαλιστικά, γιατί η παράταξη που ηγούμαι δεν αποτελεί κομματική προέκταση, αλλά είναι αυτόνομη και ακηδεμόνευτη.

Στόχος μου είναι να οδηγήσω την παράταξη της οποίας ηγούμαι, την ΠΑΣΚΕ, σε ένα ακόμα νικηφόρο συνέδριο.

Μοναδική μου μέριμνα είναι η ενότητα, η υπεράσπιση των δικαιωμάτων και η ενίσχυση μιας μεγάλης, μαχητικής παράταξης, που υπηρετεί σταθερά τα συμφέροντα του κόσμου της μισθωτής εργασίας».

