Αυστηρή εισήγηση Ανδρουλάκη στην ΚΟΕΣ: «Θα σέβεστε τα όργανα και τα συνέδρια!»

«Πρέπει κάποιοι να καταλάβετε ότι οι εσωκομματικές εκλογές έχουν τελειώσει!»



Σε αρκετά επιθετικό ύφος κινήθηκε η εισήγηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στη συνεδρίαση της ΠΓ της ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Ανδρουλάκης, υπό τη σκιά έντονων εσωκομματικών διεργασιών έκανε αυστηρή προειδοποίηση προς την εσωκομματική αντιπολίτευση, η οποία παρά τις μεταξύ τους διαφωνίες, έχουν ταχθεί απέναντι στην απόφαση για εκλογή Συνέδρων με βάση την εκλογική δύναμη του κόμματος ανά περιφέρεια.

«Όταν συνεδριάζουν τα όργανα θα τα σέβεστε. Και τα συνέδρια θα τα σέβεστε», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ένα ύφος που δεν συνήθιζε να χρησιμοποιεί συχνά.

Παράλληλα άσκησε κριτική για το γεγονός ότι σε προηγούμενες συνεδριάσεις έχουν υπάρξει πολλές διαρροές προς τα ΜΜΕ. «Αλλά σεβασμός στη συνεδρίαση, δεν σημαίνει πριν τη συνεδρίαση όλα τα media να έχουν τα κείμενα των ανακοινώσεών σας. Αυτός είναι μη σεβασμός στα όργανα», είπε.

«Δεν έχουμε εσωκομματικές εκλογές»

Στο ίδιο επιθετικό ύφος, ο Νίκος Ανδρουλάκης απαίτησε να υπάρξει σύμπνοια ενόψει των εθνικών εκλογών χωρίς εσωκομματικές κόντρες.

«Γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά. Και ειδικά όσοι έμειναν εδώ στα δύσκολα, ξέρουν πώς μας αντιμετωπίζουν τα media. Πρέπει κάποιοι να καταλάβετε ότι οι εσωκομματικές εκλογές έχουν τελειώσει. Μπροστά μας δεν έχουμε εσωκομματικές εκλογές. Έχουμε εθνικές εκλογές. Και ο λαός θέλει από εμάς στις εθνικές εκλογές να κλείσει το κεφάλαιο "κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας"», τόνισε.

Προσωπική αναφορά για το Ηράκλειο

Αναφερόμενος στο θέμα της σύνθεσης των συνέδρων, ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε ότι η συζήτηση τον θίγει προσωπικά καθώς οι αντίπαλοί του τον κατηγορούν ότι προσπαθεί να εξασφαλίσει μεγαλύτερο αριθμό συνέδρων από το Ηράκλειο για να ελέγξει το Συνέδριο.

«Πάμε τώρα σε αυτό που με θίγει προσωπικά. Τα περί Ηρακλείου. Τι υπονοείτε; Ότι κάνω κάτι για να ευνοήσω το Ηράκλειο; Το Ηράκλειο έχει παραπάνω συνέδρους από την Α' Αθήνας και με πρόεδρο τον Βαγγέλη Βενιζέλο και με πρόεδρο τη Φώφη Γεννηματά και στο προηγούμενο συνέδριο. Υπάρχει κάτι χειρότερο, όμως. Με τον τρόπο που προτείνουμε σήμερα την κατανομή, το Ηράκλειο σε σχέση με το προηγούμενο συνέδριο χάνει 40 με 50 συνέδρους. Άρα, όχι μόνο δεν ευνοείται, αλλά χάνει! Γιατί, λοιπόν, όλα αυτά τα υπονοούμενα;».

Παράλληλα τόνισε ότι για το συνέδριο θα εκλεγούν περισσότεροι από 4.000 σύνεδροι, γεγονός που όπως είπε απαντά σε όσους έλεγαν για «μικρό συνέδριο».

Ανοιχτές πόρτες για επιστροφές

Ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε και για τη συζήτηση που έχει ανοίξει σχετικά με τις επιστροφές στελεχών.

«Και η αείμνηστη Φώφη Γεννηματά έφερε βουλευτές εν ενεργεία και άλλα στελέχη και τώρα έγινε το ίδιο. Το ΠΑΣΟΚ είναι ανοικτό», τόνισε.

«Όποιος θέλει να επιστρέψει σε αυτόν τον αγώνα, να έρθει. Με τον ίδιο τρόπο που έρχονταν και στελέχη τις προηγούμενες δεκαετίες. Δεν άλλαξε τίποτα. Αυτό που άλλαξε είναι ότι τώρα μπορούμε, όπως μπορούσαμε και παλαιότερα», κατέληξε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Η αυστηρή εισήγηση Ανδρουλάκη έρχεται ενόψει της κρίσιμης συνεδρίασης της Ολομέλειας της ΚΟΕΣ που θα λάβει χώρα την ερχόμενη Κυριακή.



