Ο Δούκας απάντησε στον Ανδρουλάκη: «Εσύ παράγεις την εσωστρέφεια - Πρέπει να μας σέβεσαι!»

«Όχι ποινικοποίηση του διαλόγου, έχεις εσύ ευθύνη να το διασφαλίσεις», τόνισε μεταξύ άλλων ο Χάρης Δούκας απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ που νωρίτερα είχε επισημάνει ότι «οι εσωκομματικές εκλογές έχουν τελειώσει»

Αντώνης Ρηγόπουλος

Ο Δούκας απάντησε στον Ανδρουλάκη: «Εσύ παράγεις την εσωστρέφεια - Πρέπει να μας σέβεσαι!»

Αριστερά ο Χάρης Δούκας και δεξιά ο Νίκος Ανδρουλάκης σε εκδήλωση για τον εορτασμό της 51ης επετείου από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ στις 3 Σεπτεμβρίου 2025

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι αυστηρές αναφορές του Νίκου Ανδρουλάκη στην εισήγησή του, στην οποία απαίτησε σεβασμό των αποφάσεων των οργάνων και των συνεδρίων, αλλά και η υπενθύμιση ότι «πρέπει κάποιοι να καταλάβετε ότι οι εσωκομματικές εκλογές έχουν τελειώσει», προκάλεσαν την αντίδραση του Χάρης Δούκας.

Απαντώντας στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο δήμαρχος της Αθηναίων τον κατηγόρησε ότι είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης με τους χειρισμούς του που παράγει την εσωστρέφεια, ενώ ζήτησε να μην ποινοκοποιείται ο διάλογος.

pasok.jpg

Ο Νίκος Ανδρουλάκης / Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

«Δε σε αμφισβήτησα ποτέ μετά τις εσωκομματικές. Σέβομαι τα όργανα. Πρέπει κι εσύ να σέβεσαι εμάς. Όχι ποινικοποίηση του διαλόγου. Έχεις εσύ ευθύνη να το διασφαλίσεις», τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Δούκας απευθυνόμενος στον κ. Ανδρουλάκη.

Παράλληλα, ο δήμαρχος Αθηναίων ζήτησε να σταματήσει η εσωστρέφεια επιρρίπτοντας ευθύνες στον προέδρο του ΠΑΣΟΚ.

1770997165523-424678742-pasok.jfif

Ο Χάρης Δούκας / Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

«Όχι στην εσωστρέφεια. Με τις διατυπώσεις και τις αιχμές σου που έδωσες σήμερα στην δημοσιότητα πριν τελειώσει η συνεδρίαση, παράγεις εσωστρέφεια. Να πούμε όμως όχι και στην στασιμότητα, που βρίσκεται η παράταξή μας. Διάλογος και σύνθεση για την νίκη», τόνισε ο Χάρης Δούκας.

Τέλος, αναφορικά με το ζήτημα της σύνθεσης του συνεδρίου, είπε σε έντονο ύφος, απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη: «Είναι δυνατόν να μας λες, μετά από εσωκομματικές εκλογές, πως δεν υπάρχουν μητρώα; Και για αυτό κάνω αυτή την επιλογή; Και πως δεν ξέρουμε 1 1/2 χρόνο μετά, ποιοι είναι φίλοι και ποιοι μέλη; Είναι αλγόριθμος. Που αντίκειται στην προηγούμενη εγκύκλιό σου στο Συνέδριο το 2022. Το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα μελών. Και πρέπει να εκλέξουμε Συνέδρους με βάση τα μέλη. Δεν υπάρχει άλλο τέτοιο προηγούμενο».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:13ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Χτύπησε τη σύζυγό του επειδή τον ξύπνησε

18:12ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το viral AI βίντεο Τομ Κρουζ - Μπραντ Πιτ που ανησυχεί το Χόλιγουντ - Το νέο «απειλητικό» κινεζικό εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης

18:05LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Ήθελε να πάει να τραγουδήσει, λέει ο γιατρός του - Τα νεότερα για την υγεία του

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Λούτσα: Εκτροπή αυτοκινήτου - Τρεις ανήλικοι στο νοσοκομείο

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Εκπαιδευτικές βολές με Οπλικά Συστήματα Πεζικού - Δείτε βίντεο, φωτογραφίες

18:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αίτημα της Νέας Αριστεράς για άμεση σύγκληση της Εξεταστικής

18:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Πρόβλημα και με Ρενάτο Σάντσες, άρχισε ατομικό ο Ντέσερς

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Η πρώτη εκκλησία στην Ελλάδα που τοποθέτησε προστατευτικά ρολά για την αντιμετώπιση κλοπών

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Η δασκάλα χαστούκισε τον 8χρονο αυτιστικό μαθητή, επειδή «την ενόχλησε ο θόρυβος»

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Η θάλασσα βγήκε στη στεριά στον Αμβρακικό: Πλημμύρισε παιδικός σταθμός στην Αμφιλοχία - Βίντεο

17:43ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μεντιλίμπαρ: «Να μην επιτρέψουμε στον Λεβαδειακό να βρει τη χαμένη του αυτοπεποίθηση»

17:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δούκας απάντησε στον Ανδρουλάκη: «Εσύ παράγεις την εσωστρέφεια - Πρέπει να μας σέβεσαι!»

17:39ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Η μεγάλη δωρεά του Στίβεν Σπίλμπεργκ στην οικογένεια - Η άγνωστη σχέση τους

17:37ΚΟΣΜΟΣ

«Ο παλιός κόσμος έχει τελειώσει»: Ο Ρούμπιο αναζητά επαναπροσδιορισμό των σχέσεων με τους συμμάχους

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Φωτιά σε διαμέρισμα - Εκκενώθηκε πολυκατοικία

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Μήνυση Ζωής Κωνσταντοπούλου κατά Καπερνάρου για το φραστικό επεισόδιο με Ρούτσι - Και νέα επίθεση στην κυβέρνηση

17:14ΚΟΣΜΟΣ

Βουδαπέστη: Φωτιά σε διώροφο κτίριο - Τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Μερτς στη Διάσκεψη Μονάχου: «Η παλιά παγκόσμια τάξη δεν υπάρχει πλέον» - Ούτε οι ΗΠΑ είναι αρκετά ισχυρές για να «προχωρήσουν μόνες»

17:13ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Απειλή για έκρηξη βόμβας στην Ευκαρπία

17:11ΕΛΛΑΔΑ

Υπερχείλισε ο Αλφειός στην Ηλεία: Πλημμυρικά φαινόμενα στο Πλουτοχώρι - Προβλήματα στη Γορτυνία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:09ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Παγκράτι: Οδηγός πατινιού υπέστη ανακοπή, έπεσε, χτύπησε το κεφάλι του και πέθανε

11:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μακροπρόθεσμη πρόγνωση για την Άνοιξη - Ο ρόλος της La Nina και πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

11:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

ΑΑΔΕ: Γνωστός επιχειρηματίας αλυσίδας εστίασης ανάμεσα στους συλληφθέντες για τα ψεύτικα ΑΦΜ

12:18ΜΠΑΣΚΕΤ

Αποθέωση οπαδών του Ερυθρού Αστέρα στον Γιαννακόπουλο: «Τώρα τον καταλαβαίνετε αυτόν τον άνθρωπο;»

17:11ΕΛΛΑΔΑ

Υπερχείλισε ο Αλφειός στην Ηλεία: Πλημμυρικά φαινόμενα στο Πλουτοχώρι - Προβλήματα στη Γορτυνία

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Φωτιά σε διαμέρισμα - Εκκενώθηκε πολυκατοικία

22:22ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός καρχαρίας στη Μεσόγειο: Επιβεβαιώνουν οι Ισπανοί - Βίντεο

12:36ΚΟΣΜΟΣ

Λίντσεϊ Βον: Κινδυνεύει ακόμη και με ακρωτηριασμό - «Πρώτος στόχος να κρατήσει το πόδι της», μετά το σοκαριστικό ατύχημα

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη κι αλβανικής καταγωγής ο 26χρονος που κατηγορείται για τον θάνατο του ελεγκτή

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Στο Σύνταγμα οι αγρότες: Δεκάδες τρακτέρ στο κέντρο της Αθήνας - Βίντεο

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Μήνυση Ζωής Κωνσταντοπούλου κατά Καπερνάρου για το φραστικό επεισόδιο με Ρούτσι - Και νέα επίθεση στην κυβέρνηση

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Νεαρή για το καρναβάλι της Πάτρας: «Είναι μία αηδία»

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: «Κόλαση» στο κέντρο λόγω των τρακτέρ - Καθυστερήσεις σε Κηφισό και Αττική Οδό

08:58ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αναγνωρίστηκε ο «αόρατος» Μπάμπης - Η δραματική ιστορία του άνδρα χωρίς ταυτότητα

15:22ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Γιαγιά μαθητή οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα μετά από φραστικό επεισόδιο σε γυμνάσιο

09:40LIFESTYLE

Μαρία Κωνσταντάρου: Η επιθυμία να παίξει στο τηλεπαιχνίδι «ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» και η παρέμβαση Αρναούτογλου

16:31ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Πόσο κόστισε η κινητοποίησή τους στην Αθήνα

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Τα μηνύματα των Κινέζων «χειριστών» στον Σμήναρχο κατάσκοπο: «Δεν θα απαλλαγείς από εμάς...»

12:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Δεν είσαι Ομηρικός, είσαι Καβαφικός»: Το non paper της Προεδρίας, το τσίπουρο, η μητέρα του Κώστα Τασούλα και η αντίδραση του Αλέξη Τσίπρα για το κόμμα

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Αφρικανική σκόνη: Θα «πνίξει» τη χώρα το Σαββατοκύριακο - Τα δύο «πρόσωπα» του καιρού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ