Ο Δούκας απάντησε στον Ανδρουλάκη: «Εσύ παράγεις την εσωστρέφεια - Πρέπει να μας σέβεσαι!»

Αριστερά ο Χάρης Δούκας και δεξιά ο Νίκος Ανδρουλάκης σε εκδήλωση για τον εορτασμό της 51ης επετείου από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ στις 3 Σεπτεμβρίου 2025

Οι αυστηρές αναφορές του Νίκου Ανδρουλάκη στην εισήγησή του, στην οποία απαίτησε σεβασμό των αποφάσεων των οργάνων και των συνεδρίων, αλλά και η υπενθύμιση ότι «πρέπει κάποιοι να καταλάβετε ότι οι εσωκομματικές εκλογές έχουν τελειώσει», προκάλεσαν την αντίδραση του Χάρης Δούκας.

Απαντώντας στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο δήμαρχος της Αθηναίων τον κατηγόρησε ότι είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης με τους χειρισμούς του που παράγει την εσωστρέφεια, ενώ ζήτησε να μην ποινοκοποιείται ο διάλογος.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης / Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

«Δε σε αμφισβήτησα ποτέ μετά τις εσωκομματικές. Σέβομαι τα όργανα. Πρέπει κι εσύ να σέβεσαι εμάς. Όχι ποινικοποίηση του διαλόγου. Έχεις εσύ ευθύνη να το διασφαλίσεις», τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Δούκας απευθυνόμενος στον κ. Ανδρουλάκη.

Παράλληλα, ο δήμαρχος Αθηναίων ζήτησε να σταματήσει η εσωστρέφεια επιρρίπτοντας ευθύνες στον προέδρο του ΠΑΣΟΚ.

Ο Χάρης Δούκας / Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

«Όχι στην εσωστρέφεια. Με τις διατυπώσεις και τις αιχμές σου που έδωσες σήμερα στην δημοσιότητα πριν τελειώσει η συνεδρίαση, παράγεις εσωστρέφεια. Να πούμε όμως όχι και στην στασιμότητα, που βρίσκεται η παράταξή μας. Διάλογος και σύνθεση για την νίκη», τόνισε ο Χάρης Δούκας.

Τέλος, αναφορικά με το ζήτημα της σύνθεσης του συνεδρίου, είπε σε έντονο ύφος, απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη: «Είναι δυνατόν να μας λες, μετά από εσωκομματικές εκλογές, πως δεν υπάρχουν μητρώα; Και για αυτό κάνω αυτή την επιλογή; Και πως δεν ξέρουμε 1 1/2 χρόνο μετά, ποιοι είναι φίλοι και ποιοι μέλη; Είναι αλγόριθμος. Που αντίκειται στην προηγούμενη εγκύκλιό σου στο Συνέδριο το 2022. Το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα μελών. Και πρέπει να εκλέξουμε Συνέδρους με βάση τα μέλη. Δεν υπάρχει άλλο τέτοιο προηγούμενο».

Διαβάστε επίσης