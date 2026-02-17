Σαμαράς σε Τασούλα: «Λάθος κατεύθυνση στην εξωτερική πολιτική»

Ο Αντώνης Σαμαράς συναντήθηκε σήμερα με τον Κωνσταντίνο Τασούλα, στο πλαίσιο των θεσμικών διαβουλεύσεων που έχει ξεκινήσει ο ΠτΔ με πρώην επικεφαλής κυβερνήσεων

Σαμαράς σε Τασούλα: «Λάθος κατεύθυνση στην εξωτερική πολιτική»

Ο Αντώνης Σαμαράς και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας 

Eurokinissi / Φωτογραφία αρχείου
Την πόρτα του Προεδρικού Μεγάρου πέρασε σήμερα, Τρίτη (17/02) ο Αντώνης Σαμαράς, όπου θα συναντήσει τον Κωνσταντίνο Τασούλα. Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο των θεσμικών διαβουλεύσεων που έχει ξεκινήσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με πρώην επικεφαλής κυβερνήσεων.

Σειρά κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής έθεσε ο Αντώνης Σαμαράς κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κώστας Τασούλας, στο Προεδρικό Μέγαρο, υπογραμμίζοντας την «εθνική ανάγκη» για άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων που παραμένουν άλυτα και επιδεινώνονται.

Δημογραφικό, ακρίβεια και παραγωγική ασφυξία

Ο πρώην πρωθυπουργός έκανε λόγο για καίρια ζητήματα που απαιτούν στρατηγική απάντηση: το δημογραφικό, με ιδιαίτερη αναφορά στην ερήμωση της Ανατολικής Θράκης και την τουρκική διείσδυση στην περιοχή, την ακρίβεια που –όπως σημείωσε– ροκανίζει την αγοραστική δύναμη των πολιτών, καθώς και την ανεπαρκή χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο υψηλό κόστος παραγωγής, στο ενεργειακό βάρος για τα νοικοκυριά και στο αγροτικό–διατροφικό ζήτημα, με ειδική αναφορά στη συμφωνία Mercosur, εκφράζοντας ανησυχίες για τις επιπτώσεις της στον πρωτογενή τομέα.

Ο Αντώνης Σαμαράς.

Εξωτερική πολιτική: «Κίνδυνος παγίωσης τετελεσμένων»

Για την εξωτερική πολιτική, ο Αντώνης Σαμαράς επανέλαβε τη θέση του ότι η χώρα κινείται «σε λάθος κατεύθυνση», εκφράζοντας βαθιά ανησυχία για τα εθνικά θέματα. Όπως ανέφερε, η πρόσφατη επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Τουρκία, σε συνδυασμό με τις δηλώσεις που ακολούθησαν και την κατάσταση «επί του πεδίου», ενισχύουν –κατά την εκτίμησή του– τον κίνδυνο παγίωσης τετελεσμένων εις βάρος της Ελλάδας.

Έθεσε ερωτήματα για τη συνεχή επίκληση της λεγόμενης «θετικής ατζέντας» και της Συνθήκης των Αθηνών περί Φιλίας, διερωτώμενος αν με αυτόν τον τρόπο «ξεπλένεται» η Τουρκία στη διεθνή πολιτική σκηνή, ενώ –όπως σημείωσε– κλιμακώνονται οι τουρκικές διεκδικήσεις τόσο σε επίπεδο δηλώσεων όσο και στην πράξη.
Χάγη και Δίκαιο της Θάλασσας.

[384531] ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI)

Συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα / EUROKINISSI

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη διατύπωση περί επίλυσης διαφορών σε «διεθνές δικαιοδοτικό όργανο». Υπενθύμισε ότι η πάγια ελληνική θέση αφορά αποκλειστικά την προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και μόνο για τη μία και μοναδική διαφορά, υπό την προϋπόθεση αποδοχής από την Τουρκία του Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας και υπογραφής συνυποσχετικού που θα κυρωθεί από τα Κοινοβούλια.

Κατά τον ίδιο, από τη στιγμή που η Τουρκία δεν αποδέχεται το Δίκαιο της Θάλασσας, δεν τίθεται θέμα περαιτέρω συζήτησης, καθώς αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση.

Ο κ. Σαμαράς στάθηκε επίσης στη συνεργασία για το Μεταναστευτικό, επισημαίνοντας ότι την ίδια ώρα παρατηρείται –όπως είπε– εργαλειοποίηση του ζητήματος από την τουρκική πλευρά. Επικαλέστηκε ως πρόσφατο παράδειγμα την τραγωδία στη Χίο και έθεσε το ερώτημα γιατί δεν καταδικάστηκε η αμφισβήτηση αρμοδιότητας στην έρευνα και διάσωση, καθώς και γιατί δεν ζητήθηκε από την Τουρκία να αναλάβει τις ευθύνες της.

[384308] ΧΙΟΣ - ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΜΕ ΣΚΑΦΟΣ ΔΙΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΕΦΕΡΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΥΡΣΙΝΙΔΙ (ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ /EUROKINISSI)
Eurokinissi

«Μηχανισμοί αποφυγής έντασης» και κυριαρχικά δικαιώματα

Αναφορικά με τη δέσμευση για «μηχανισμούς επικοινωνίας» με στόχο την αποφυγή κλιμάκωσης, διερωτήθηκε τι ακριβώς σημαίνει αυτό και αν υποκρύπτει προσυνεννόηση για ζητήματα που άπτονται της άσκησης κυριαρχικών δικαιωμάτων, όπως η επέκταση πέραν των 6 ν.μ., οι θαλάσσιες έρευνες, η χωροταξία και η πόντιση καλωδίων.

Έθεσε, επίσης, το ερώτημα αν η Ελλάδα θεωρεί πηγές έντασης τις τουρκικές έρευνες μεταξύ Λιβύης και Κρήτης, το τουρκολιβυκό μνημόνιο ή το Κυπριακό.

Ενέργεια, Navtex και Συρία

Σχετικά με την αναφορά σε συνεργασία στον τομέα της ενέργειας –ιδίως για ηλεκτρική διασύνδεση και ΑΠΕ– ο πρώην πρωθυπουργός ζήτησε διευκρινίσεις για το αν αυτό συνεπάγεται εμπλοκή ή έγκριση της Τουρκίας σε έργα όπως το καλώδιο στην Κάσο, κάνοντας λόγο για πιθανό κίνδυνο συνδιαχείρισης ενεργειακών πόρων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Επισήμανε ακόμη την απουσία καταδίκης της τουρκικής επ’ αόριστον Navtex που –όπως υποστήριξε– διχοτομεί πρακτικά το Αιγαίο, καθώς και την έλλειψη αναφοράς στις διώξεις κατά του χριστιανικού πληθυσμού στη Συρία.
Συμβούλιο Ειρήνης και συνταγματική αναθεώρηση

Ο Αντώνης Σαμαράς τόνισε ότι η Ελλάδα όφειλε εξαρχής να συμμετάσχει στο λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» που προωθεί ο Ντόναλντ Τραμπ, ιδιαίτερα από τη στιγμή που –όπως ανέφερε– συμμετέχουν χώρες όπως η Τουρκία, το Ισραήλ, η Κύπρος, η Βουλγαρία και η Ιταλία.

Donald Trump

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ

AP/Evan Vucci

Τέλος, για τη συνταγματική αναθεώρηση υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο κομματικών στοχεύσεων ούτε να διεξαχθεί με καθαρά επικοινωνιακούς όρους, αλλά να υπηρετεί θεσμικές και εθνικές ανάγκες.

