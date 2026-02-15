Το μήνυμα του Αντώνη Σαμαρά για την απώλεια της Άννας Ψαρούδα-Μπενάκη

Δήλωση για τον θάνατο της Άννας Ψαρούδα-Μπενάκη εξέδωσε ο Αντώνης Σαμαράς, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια της πρώτης γυναίκας προέδρου της Βουλής και της Ακαδημία Αθηνών.

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη μακρά κοινή τους πορεία, τονίζοντας πως η εκλιπούσα «εξέφρασε ένα σπάνιο πολιτικό και ατομικό ήθος», αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στη δημόσια ζωή της χώρας.

«Η απώλεια της πρώτης γυναίκας προέδρου της Βουλής και της Ακαδημίας Αθηνών, της Άννας Ψαρούδα-Μπενάκη, στεναχωρεί όλους εμάς που πορευτήκαμε μαζί», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Αντώνης Σαμαράς.

Κλείνοντας, εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους της.

