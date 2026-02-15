Άννα Ψαρούδα Μπενάκη: Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά την πρώτη γυναίκα πρόεδρο της Βουλής

Η Νέα Δημοκρατία αποχαιρετά ένα ιστορικό της στέλεχος, την Άννα Ψαρούδα Μπενάκη, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών.

«Ήταν μια σπάνια γυναίκα που ξεχώρισε για το ήθος, την ευγένεια και την ποιότητά της» αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του κόμματος για τον θάνατο της πρώτης γυναίκας προέδρου της Βουλής.

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη και ιδιαίτερη συγκίνηση ένα ιστορικό στέλεχός της, την Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη. Την πρώτη γυναίκα Πρόεδρο της Βουλής, αλλά και την πρώτη γυναίκα που κατέλαβε το αξίωμα της Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών.

Γεννήθηκε το 1934 στην Αθήνα. Σπούδασε Νομική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, συμπλήρωσε τις σπουδές της στο Ποινικό Δίκαιο στη Βόννη και στο Φράιμπουργκ και έγινε διδάκτωρ του Ποινικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Βόννης. Το 1978 έγινε Καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου του ΕΚΠΑ.

Η πολιτική της καριέρα ξεκίνησε το 1981, όταν και εξελέγη Βουλευτής Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Το 1985 εξελέγη Βουλευτής Α΄ Αθηνών και έκτοτε εκλεγόταν συνεχώς έως το 2009 στην ίδια περιφέρεια.

Το 1989 διετέλεσε αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υπουργός Πολιτισμού στην Κυβέρνηση Τζαννετάκη. Υπηρέτησε επίσης ως αναπληρώτρια Υπουργός Πολιτισμού (1990-1991), Υπουργός Πολιτισμού (1991-1992) και Υπουργός Δικαιοσύνης (1992-1993) στην Κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

Τον Οκτώβριο του 1996 ήταν η πρώτη γυναίκα που προτάθηκε ποτέ για Πρόεδρος της Βουλής, ενώ το 2004 εξελέγη Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων.

Η πολιτική της διαδρομή υπήρξε σπουδαία όσο και η προσφορά της στην Επιστήμη. Το 2010 εξελέγη μέλος της Ακαδημίας Αθηνών στην έδρα του Ποινικού Δικαίου, ενώ το 2020 διετέλεσε Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών.

Η διαδρομή της Άννας Ψαρούδα-Μπενάκη στα κοινά χαρακτηρίστηκε από θάρρος, οξυδέρκεια, πολιτική σοφία και αφοσίωση στο καθήκον. Άφησε πίσω της σημαντικό έργο στα Υπουργεία στα οποία υπηρέτησε και άσκησε υποδειγματικά τα καθήκοντά της ως Προέδρου της Βουλής, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στη λειτουργία του Κοινοβουλίου με τη συνέπεια, τη νηφαλιότητα και την προσήλωσή της στη συνταγματική τάξη, κερδίζοντας την εκτίμηση όλου του πολιτικού κόσμου. Ήταν όμως και μια σπάνια γυναίκα που ξεχώρισε για το ήθος, την ευγένεια και την ποιότητά της.

Την αποχαιρετούμε με σεβασμό και ευγνωμοσύνη, εκφράζοντας τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της».

Το «αντίο» του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άννα Ψαρούδα Μπενάκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποχαιρέτησε με ένα προσωπικό μήνυμα στον λογαριασμό του στο facebook την Άννα Ψαρούδα Μπενάκη, η οποία έφυγε σήμερα (15/2) από τη ζωή.

Ο πρωθυπουργός στο μήνυμά του κάνει λόγο για «μία ξεχωριστή νομική προσωπικότητα» που άφησε «ισχυρό το αποτύπωμά της στην επιστήμη και στη δημόσια ζωή». Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρεί εαυτόν και τους υπολοίπους που την έζησαν στην παράταξη «τυχερούς που συνεργαστήκαμε μαζί της» καθώς ήταν μια «ευγενική μορφή» και « οι πολύτιμες σκέψεις της θα μας συνοδεύουν για πάντα».

Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για την Άννα Ψαρούδα

«Μαζί με όλους τους Έλληνες και κάθε Νεοδημοκράτη αποχαιρετώ με θλίψη και σεβασμό την Άννα Ψαρούδα. Την πρώτη γυναίκα Πρόεδρο της Βουλής, αλλά και την πρώτη γυναίκα που ηγήθηκε της Ακαδημίας Αθηνών. Μία ξεχωριστή νομική προσωπικότητα. Και μία Ελληνίδα που επί χρόνια τίμησε την Αθήνα ως βουλευτής και τη χώρα μας ως υπουργός σε κρίσιμα χαρτοφυλάκια.

Η Άννα περνά, τώρα, στην Ιστορία έχοντας αφήσει ισχυρό το αποτύπωμά της στην επιστήμη και στη δημόσια ζωή. Ταυτόχρονα, όμως, περνά και στη μνήμη όλων ως υπόδειγμα πολιτικού και διανοούμενου. Με έγκυρες και τεκμηριωμένες θέσεις, ηθική στάση και μετριοπαθή συμπεριφορά. Με σταθερή επιδίωξη την ενότητα και τη συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων.

Είμαστε τυχεροί όσοι συνεργαστήκαμε μαζί της, καθώς η ευγενική μορφή και οι πολύτιμες σκέψεις της θα μας συνοδεύουν για πάντα. Γιατί η Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη μας αφήνει πλούσια παρακαταθήκη: την εθνική προσήλωση, την παραταξιακή συνέπεια και την αθόρυβη προσφορά. Μία αληθινή Κυρία της πολιτικής, της επιστήμης και της κοινωνικής δράσης.

Η σκέψη μου είναι κοντά στην οικογένεια και τους αμέτρητους φίλους της».

Συλλυπητήρια από Νίκο Δένδια

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας συλλυπήθηκε τους οικείους της Άννας Ψαρούδα Μπενάκη, η οποία πέθανε την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου σε ηλικία 92 ετών.

«Η Άννα Ψαρούδα ‑ Μπενάκη υπήρξε εξέχουσα νομικός και ακαδημαϊκός και υπηρέτησε το κοινοβουλευτικό πολίτευμα με κύρος και αίσθημα ευθύνης, ως η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους οικείους της», αναφέρει ο Νίκος Δένδιας στην ανάρτησή του στο X.

