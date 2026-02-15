Συλλυπητήρια Δένδια για τον θάνατο της Άννας Ψαρούδα-Μπενάκη
«Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους οικείους της», αναφέρει ο Νίκος Δένδιας στην ανάρτησή του στο X για τον θάνατο της Άννας Ψαρούδα Μπενάκη
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας συλλυπήθηκε τους οικείους της Άννας Ψαρούδα Μπενάκη, η οποία πέθανε την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου σε ηλικία 92 ετών.
«Η Άννα Ψαρούδα ‑ Μπενάκη υπήρξε εξέχουσα νομικός και ακαδημαϊκός και υπηρέτησε το κοινοβουλευτικό πολίτευμα με κύρος και αίσθημα ευθύνης, ως η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων.
Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους οικείους της», αναφέρει ο Νίκος Δένδιας στην ανάρτησή του στο X.
