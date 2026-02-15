Πέθανε η Άννα Ψαρούδα Μπενάκη σε ηλικία 92 ετών - Η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής

Σε ηλικία 92 ετών έφυγε από τη ζωή η πρώην Πρόεδρος της Βουλής, Αννα Ψαρούδα Μπενάκη

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Πέθανε η Άννα Ψαρούδα Μπενάκη σε ηλικία 92 ετών - Η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε ηλικία 92 ετών απεβίωσε η Άννα Ψαρούδα Μπενάκη, πρώην Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και πρώτη γυναίκα που εξελέγη Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών. Η εκλιπούσα, υπήρξε εμβληματική μορφή της πολιτικής και της νομικής ζωής της χώρας.

Γεννημένη στην Αθήνα, κόρη του Ναυάρχου Ευαγγέλου Ψαρούδα και σύζυγος του ιστορικού της φιλοσοφίας Λίνου Μπενάκη, αποφοίτησε από το Αμερικανικό Κολλέγιο Θηλέων και έλαβε πτυχίο Νομικής από το Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1957. Στη συνέχεια πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στη Βόννη και την Κολωνία, όπου το 1961 αναγορεύθηκε διδάκτωρ Ποινικού Δικαίου και εργάστηκε ως ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Μαξ-Πλάνκ.

annapsaroudabenaki.jpg

Διένυσε πλήρη πανεπιστημιακή καριέρα στη Νομική Σχολή Αθηνών, διδάσκοντας Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία, ενώ καθοδήγησε δεκάδες διδακτορικές διατριβές στην Ελλάδα και τη Γερμανία. Από το 1981 έως το 2009 υπηρέτησε ως βουλευτής Α΄ Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία, κατείχε θέσεις Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού και Δικαιοσύνης, και διετέλεσε Πρόεδρος της Βουλής από το 2004 έως το 2007.

annapsaroudampenaki.jpg

Κατά την Προεδρία της Βουλής, ανέδειξε την κοινοβουλευτική διπλωματία, πραγματοποιώντας επισκέψεις σε κοινοβούλια όλου του κόσμου και δίνοντας ιδιαίτερη μέριμνα στον απόδημο Ελληνισμό. Συνεργάστηκε με διεθνείς οργανισμούς και εκπροσώπησε τη χώρα στη διαμόρφωση του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

h-anna-mpenakh-psaroyda-700x336.jpg

Παράλληλα, υπήρξε δικηγόρος με ειδίκευση σε ποινικές υποθέσεις και εκδιδόμενα συγγράμματα στον χώρο του Ποινικού Δικαίου και της Ποινικής Δικονομίας. Από το 1976 διηύθυνε το επιστημονικό περιοδικό «ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» και το 2010 εξελέγη τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Μιλούσε και έγραφε γερμανικά, αγγλικά και γαλλικά, αφήνοντας πλούσια παρακαταθήκη στη νομική επιστήμη και την πολιτική ζωή της Ελλάδας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:39LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου για Γιώργο Λιάγκα: «”Ψωνίζει” από την εκπομπή μας και άτομα που δεν ξέρετε»

14:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κακλαμάνης: «Με βαθιά θλίψη και ιδιαίτερη συγκίνηση αποχαιρετώ σήμερα την Άννα Ψαρούδα - Μπενάκη»

14:23ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Χειροπέδες στον πρώην υπουργό Ενέργειας - Προσπαθούσε να φύγει από τη χώρα

14:22BOMBER

Ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη: Πώς στήνεται το «πακέτο» των 25 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ

14:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Όλες οι προοδευτικές δυνάμεις ενωμένες απέναντι στην αποτυχημένη κυβέρνηση

14:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: «Η Τούμπα είναι το όπλο μας» - Επίσημο το sold out και το μήνυμα προς τον κόσμο

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: 19χρονος και 20χρονος κατηγορούνται για βιασμό και πορνογραφία ανηλίκου. Στην υπόθεση εμπλέκεται και μία ανήλικη

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Τοπίο στην αφρικανική σκόνη η Αθήνα: Φωτογραφίες και βίντεο

13:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: Η Ευρώπη να επενδύσει στην ενεργειακή ασφάλεια, στόχος οι προσιτές τιμές για νοικοκυριά

13:45ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Άννα Ψαρούδα Μπενάκη σε ηλικία 92 ετών - Η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής

13:39ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Εκτός για τον αγώνα με τον Κολοσσό οι Φαρίντ και Γιούρτσεβεν

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρχεια: Συνελήφθη 45χρονος που παρενοχλούσε σεξουαλικά γυναίκες - Κουβαλούσε μαχαίρι 18 εκατοστών

13:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνταγματική Αναθεώρηση: Αυτή θα είναι η πρόταση της ΝΔ - Ποια άρθρα θέλει να αλλάξει η κυβέρνηση;

13:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: «Να αλλάξουμε τα πράγματα με την ΑΕΛ» - Οι δηλώσεις του Μπενίτεθ

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Στο έλεος των θυελλωδών ανέμων - Εντυπωσιακές εικόνες από Καλαφάτη και Αγράρι

13:05ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Η μυστική πυρηνική «αυτοκρατορία» της Κίνας κρύβεται μέσα σε βουνά – Τι αποκαλύπτουν δορυφορικές εικόνες

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Πρώτα τηλεφώνησε στην Αστυνομία και μετά σκότωσε τον αδελφό του - Στον Εισαγγελέα ο δράστης

12:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Την Κυριακή (15/02) στην Αθήνα ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις

12:46ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Έλεγχος σε μάντρα μεταχειρισμένων για ρύπανση - Στο Αυτόφωρο η ιδιοκτήτρια

12:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Ντέρμπι ανόδου, Καλαμάτα – Πανιώνιος και μάχες παραμονής | Η πρεμιέρα του Β' ομίλου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:54ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστή η Αττική Οδός από Ελευσίνα μέχρι Αιγάλεω στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο έως την Δευτέρα το πρωί

14:22BOMBER

Ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη: Πώς στήνεται το «πακέτο» των 25 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ

13:45ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Άννα Ψαρούδα Μπενάκη σε ηλικία 92 ετών - Η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής

11:43ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστική μαρτυρία επιζήσασας για Έπσταϊν: «Οι γυναίκες που με στρατολόγησαν γελούσαν καθώς με κακοποιούσε σεξουαλικά μέσα στο ιδιωτικό τζετ»

10:28LIFESTYLE

Το βαρύ ζεϊμπέκικο του Βασίλη Μπισμπίκη με πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ υπό το βλέμμα της Βανδή

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Ίμβρος - Τένεδος: Πώς η Τουρκία ξερίζωσε με βάρβαρες μεθόδους τους Έλληνες από τα δύο νησιά

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Η ΣΤΑΣΥ ετοιμάζει καταφύγια πολέμου στην «υπόγεια Αθήνα» - Ο παλιός σταθμός της Ομόνοιας το πρώτο, δείτε την αυτοψία του Newsbomb

11:24ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού από την ΕΜΥ - Ποιες περιοχές θα χτυπήσουν οι καταιγίδες

12:36ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΑΣ για Αλεξανδρούπολη: Την Τετάρτη δολοφόνησαν με 15 μαχαιριές τον ηλικιωμένο οι 3 νεαροί

11:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μακροπρόθεσμη πρόγνωση για την Άνοιξη - Ο ρόλος της La Nina και πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

19:59ΚΟΣΜΟΣ

Αθλήτρια ζήτησε από τον καθηγητή της παράταση για παράδοση πανεπιστημιακής εργασίας λόγω Ολυμπιακών Αγώνων

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Ο «άγνωστος» Αντετοκούνμπο ήρθε στην Ελλάδα: «Χάρη στο Γιάννη είμαι με την οικογένειά μου»

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Πρώτα τηλεφώνησε στην Αστυνομία και μετά σκότωσε τον αδελφό του - Στον Εισαγγελέα ο δράστης

07:10LIFESTYLE

Eurovision: Ώρα μηδέν για την ελληνική εκπροσώπηση - Akylas ή Good Job Nicky;

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: 19χρονος και 20χρονος κατηγορούνται για βιασμό και πορνογραφία ανηλίκου. Στην υπόθεση εμπλέκεται και μία ανήλικη

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Τοπίο στην αφρικανική σκόνη η Αθήνα: Φωτογραφίες και βίντεο

07:47ΕΛΛΑΔΑ

Τέλος στο «δωρεάν» πάρκινγκ των σούπερ μάρκετ: Μπάρες, χρονοχρέωση και νέοι κανόνες

08:22ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου: Σε ποια λιμάνια είναι δεμένα τα πλοία - Τι ισχύει για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

11:37ΕΛΛΑΔΑ

Αφρικανική σκόνη «έκρυψε» ακόμη και την Ακρόπολη – Πότε θα υποχωρήσει

10:12ΕΛΛΑΔΑ

Ιστορική ημέρα: Για πρώτη φορά δημοσιεύονται φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ