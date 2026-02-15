Πέθανε η Άννα Ψαρούδα Μπενάκη σε ηλικία 92 ετών - Η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής

Σε ηλικία 92 ετών απεβίωσε η Άννα Ψαρούδα Μπενάκη, πρώην Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και πρώτη γυναίκα που εξελέγη Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών. Η εκλιπούσα, υπήρξε εμβληματική μορφή της πολιτικής και της νομικής ζωής της χώρας.

Γεννημένη στην Αθήνα, κόρη του Ναυάρχου Ευαγγέλου Ψαρούδα και σύζυγος του ιστορικού της φιλοσοφίας Λίνου Μπενάκη, αποφοίτησε από το Αμερικανικό Κολλέγιο Θηλέων και έλαβε πτυχίο Νομικής από το Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1957. Στη συνέχεια πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στη Βόννη και την Κολωνία, όπου το 1961 αναγορεύθηκε διδάκτωρ Ποινικού Δικαίου και εργάστηκε ως ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Μαξ-Πλάνκ.

Διένυσε πλήρη πανεπιστημιακή καριέρα στη Νομική Σχολή Αθηνών, διδάσκοντας Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία, ενώ καθοδήγησε δεκάδες διδακτορικές διατριβές στην Ελλάδα και τη Γερμανία. Από το 1981 έως το 2009 υπηρέτησε ως βουλευτής Α΄ Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία, κατείχε θέσεις Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού και Δικαιοσύνης, και διετέλεσε Πρόεδρος της Βουλής από το 2004 έως το 2007.

Κατά την Προεδρία της Βουλής, ανέδειξε την κοινοβουλευτική διπλωματία, πραγματοποιώντας επισκέψεις σε κοινοβούλια όλου του κόσμου και δίνοντας ιδιαίτερη μέριμνα στον απόδημο Ελληνισμό. Συνεργάστηκε με διεθνείς οργανισμούς και εκπροσώπησε τη χώρα στη διαμόρφωση του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, υπήρξε δικηγόρος με ειδίκευση σε ποινικές υποθέσεις και εκδιδόμενα συγγράμματα στον χώρο του Ποινικού Δικαίου και της Ποινικής Δικονομίας. Από το 1976 διηύθυνε το επιστημονικό περιοδικό «ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» και το 2010 εξελέγη τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Μιλούσε και έγραφε γερμανικά, αγγλικά και γαλλικά, αφήνοντας πλούσια παρακαταθήκη στη νομική επιστήμη και την πολιτική ζωή της Ελλάδας.