Ο ΟΠΕΚΕΠΕ και οι επιστήμονες της κομπίνας, τα ψεύτικα αιγοπρόβατα και η κίνηση-ματ του Aktor

Ο Σαμαράς ψάχνει «ταχυδρόμο»

Τελικά ο Αντώνης Σαμαράς θα πάει στο Μέγαρο Τσίλερ για τη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα και παρά την καχυποψία που δημιουργήθηκε μετά τις διαρροές από την συνάντηση του ΠτΔ με τον Αλέξη Τσίπρα... Την Τρίτη λοιπόν θα βρίσκεται εκεί και το πιθανότερο είναι ο πρώην πρωθυπουργός να τα πει στον Τασούλα χύμα και… τσεκουράτα για να μεταφερθούν στη συνέχεια στο Μέγαρο Μαξίμου και στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Προφανώς ως γνήσια πολιτικά τέκνα του Αβέρωφ και οι δύο θα τα πουν πιο άνετα και χωρίς γωνίες... Ο Καλαματιανός εξάλλου δεν φοβάται διαρροές. Μην σας πω ότι τις επιδιώκει κιόλας.

Τα μυστήρια των διαρροών του Τασούλα

Μένω όμως στην Προεδρία της Δημοκρατίας διότι μετά τη συνάντηση Τασούλα - Τσίπρα σηκώθηκε πολλή σκόνη περί διαρροών από την πλευρά του Προέδρου για τον Τσίπρα. Κατηγορήθηκε δηλαδή ο Τασούλας ότι μετέφερε στον Τύπο την off the record συζήτηση με τον πρώην πρωθυπουργό. Μέγα μυστήριο διότι δεν διαπίστωσα κάποια τέτοια αναπαραγωγή από φιλοκυβερνητικά μέσα. Πού έκανε τη διαρροή ο Τασούλας ακόμα δεν κατάλαβα... Λέγεται ότι την έδωσε επιλεκτικά σε κάποιους δημοσιογράφους. OK. Κι αφού δεν δημοσιεύτηκε πώς την έμαθε ο Τσίπρας; Περίεργα πράγματα. Εκτός κι αν κάποιος δημοσιογράφος το παίζει σε διπλό ταμπλό και κάνει όπως λέμε «παρακάμερα».

Τα γαλάζια υπουργικά μαχαιρώματα

Η «Παναγοπουλειάδα» έχει φέρει τα πάνω κάτω στο ΠΑΣΟΚ, αλλά έχει δημιουργήσει όπως μαθαίνω και μια «εξαιρετική» ατμόσφαιρα στο Μέγαρο Μαξίμου. Τι εννοώ; Στο κάδρο των ευθυνών γύρω από το σκάνδαλο με τα προγράμματα κατάρτισης έχουν μπει - σε επίπεδο φημών - τουλάχιστον τρεις κορυφαίοι υπουργοί της ΝΔ οι οποίοι πιστεύουν ότι στοχοποιούνται από συγκεκριμένο συνάδελφό τους που εδρεύει εντός του Μεγάρου! Οh my god. Γίνονται τέτοια πράγματα στην κυβέρνηση; Μάλιστα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας εκ των στοχοποιημένων υπουργών το είπε ευθέως στον Κυριάκο Μητσοτάκη: «Πρόεδρε, δεν αντέχω άλλο τα χτυπήματα κάτω από τη μέση». Εδώ ταιριάζει γάντι η λαϊκή σοφία: «Τους εχθρούς μου τους ξέρω. Από τους «φίλους» πώς θα σωθώ;».

Ο kasselistas δημοσιογράφος

Στην δημοσιογραφική πιάτσα κυκλοφορεί ευρέως ότι ένας πολύ γνωστός τηλεοπτικός δημοσιογράφος - από αυτούς που είναι δήθεν αντισυστημικοί - βρίσκεται πολιτικά πολύ κοντά στον Στέφανο Κασσελάκη. Κοίτα να δεις που τον είχα για «Κωνσταντοπουλικό», διότι μέχρι πριν λίγο καιρό ήταν σε συζητήσεις με την Ζωή για να κατέβει κάποια στιγμή υποψήφιος με την Πλεύση Ελευθερίας. Τώρα λένε ότι βρίσκεται κοντά στον πρόεδρο Στέφανο. Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου.

Η εταιρεία επικοινωνίας και ο Ντε Γκρες

Δεν ξέρω αν το προσέξατε αλλά οι δημοσκοπήσεις μετράνε πλέον και τον Παύλο Ντε Γκρες ο οποίος σε πρόσφατες συνεντεύξεις του είπε μεταξύ άλλων ότι πολλά περνάνε από το μυαλό του για την ενασχόλησή του με την πολιτική. Κάποιοι μάλιστα τον συνδέουν με το υπό διαμόρφωση κόμμα Καρυστιανού. Προσωπικά δεν την «αγοράζω» τη συγκεκριμένη πληροφορία. Ο Ντε Γκρες δεν έχει τόσο αντισυστημικές ιδεές, ούτε βεβαίως θα πήγαινε «βοηθός» της Καρυστιανού. Την εκτιμά ως πρόσωπο αλλά δεν έχει καμία πολιτική συγγένεια με την πρώην πρόεδρο του συλλόγου θυμάτων των Τεμπών. Πάντως για να ξέρετε ο Παύλος εσχάτως έχει συνάψει σύμβαση με εταιρεία επικοινωνίας να είναι στο πλευρό του και μάλιστα ο σύμβουλος επικοινωνίας τον συνοδεύει σχεδόν παντού. Άρα, όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά...

Για ποιον στάζει δηλητήριο ο Άδωνις;

Μπορεί επισήμως η πιο μεγάλη κόντρα των ημερών να είναι το «μακελειό» μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Άδωνι Γεωργιάδη, όμως ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο «ακήρυχτος πόλεμος» του υπουργού Υγείας με τον Δένδια. Ο κ. Γεωργιάδης, ερωτηθείς για τα όσα υποστήριξε η πρώην -πλέoν- βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας περί παρεμπόδισής της από την Ζωή Κωνσταντοπούλου να καταθέτει ερωτήσεις στον υπουργό Άμυνας, είπε στο Action24 ότι «εγώ αν έλεγε η κυρία Καραγεωργοπούλου κάτι τέτοιο και αντί να πει «Δένδιας» έλεγε «Γεωργιάδης», θα της είχα κάνει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση». Και συνέχισε στο ίδιο γλαφυρό ύφος: «Θεωρώ για το συνάδελφό μου τον Νίκο Δένδια ακραία συκοφαντική τη δήλωση της κυρίας Καραγεωργοπούλου. Αυτό θα σήμαινε ότι υπήρχε κάποια συμφωνία Δένδια – Κωνσταντοπούλου. Δεν μπορεί να έχει υπάρξει τέτοια συμφωνία, το ξεκαθαρίζω, ούτε το πιστεύω καν, άρα ο κ. Δένδιας πρέπει να κάνει μήνυση στην κυρία Καραγεωργοπούλου για να αποδείξει αυτόν τον ισχυρισμό στο δικαστήριο». Φανταστείτε τι έχει να γίνει αν και εφόσον κάποια στιγμή (δεν ξέρω πότε) τεθεί επισήμως θέμα ηγεσίας στη ΝΔ.

Ποιος είναι ο εκλεκτός του Ανδρουλάκη για την ΓΣΕΕ;

Οι σχέσεις του Γιάννη Παναγόπουλου με τον Νίκο Ανδρουλάκη όπως σας έχω γράψει από τη στήλη είναι πλέον πολεμικές. Αυτό που δεν ξέρετε είναι ποιον συνδικαλιστή θέλει η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για τη ΓΣΕΕ. Πρόκειται για τον Γιάννη Μπουλέρο ο οποίος είναι μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και θεωρείται άνθρωπος της απολύτου εμπιστοσύνης του Νίκου Ανδρουλάκη στον ευαίσθητο χώρο του συνδικαλισμού. Θεωρείται ο «ισχυρός άνδρας» των σούπερ μάρκετ στον συνδικαλιστικό τομέα. Είναι πρόεδρος του Πανελλαδικού Σωματείου Εργατοϋπαλλήλων στις "Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης" (του μεγαλύτερου σωματείου στον κλάδο) και κατέχει ηγετική θέση στην ΠΑΣΚΕ Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Μετά τις πρόσφατες εσωκομματικές εξελίξεις και τις κόντρες για την ηγεσία της ΓΣΕΕ, ο Μπουλέρος πρωτοστάτησε στη δημιουργία ενός «πολυτασικού και διακλαδικού» ψηφοδελτίου στην ΠΑΣΚΕ, ευθυγραμμιζόμενος με τη γραμμή της Χαριλάου Τρικούπη για ανανέωση στα συνδικαλιστικά όργανα. Στις πρόσφατες αντιπαραθέσεις ενόψει του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ (Μάρτιος 2026), ο Μπουλέρος εμφανίζεται να στηρίζει τις επιλογές Ανδρουλάκη απέναντι στην «παλαιά φρουρά» των συνδικαλιστών, λειτουργώντας ως συνδετικός κρίκος μεταξύ του κόμματος και των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα.

Συνοπτικά, αυτή τη στιγμή ο Μπουλέρος είναι ο βασικός εκφραστής της «ανδρουλακικής» πτέρυγας στον χώρο των σούπερ μάρκετ και του εμπορίου. Σας τα έγραψα όλα να μην έχετε απορίες.

Η βαριά σιωπή της Στρατινάκη

Για την διαβόητη υπόθεση των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, στο γαλάζιο οικοσύστημα αν δείτε προσεκτικά χτυπούν μόνο τον Γιάννη Παναγόπουλο και δεν αγγίζουν καθόλου το «κεφάλαιο» Άννα Στρατινάκη. Τυχαίο; Δεν νομίζω. Εμένα για παράδειγμα μου ήρθε στο νου μια παλαιά διαφήμιση της δεκαετίας του '80: «για πλύσιμο στο χέρι, η θεία Όλγα ξέρει». Οι παλαιότεροι φαντάζομαι με καταλαβαίνετε. Η θεία Άννα προφανώς και ξέρει... Οι ψίθυροι λοιπόν που φτάνουν στ' αυτιά μου αναφέρουν ότι αν ανοίξει το στόμα της η Άννα δεν τους ξεπλένει (κάποιους) ούτε ο Νιαγάρας. Βλέπετε ως «ισόβια» γενική γραμματέας του υπουργείου Εργασίας ξέρει πολλά. Πρόσωπα και πράγματα... Η ίδια πάντως τηρεί προς το παρόν σιωπή βαθέων νερών.

Δεν θα πλήξουμε

Η ώρα του ΟΠΕΚΕΠΕ πλησιάζει και από ό,τι φαίνεται δεν θα πλήξουμε. Δεν είναι όμως σαφές ποιο θα είναι το πλήθος των δικογραφιών καθώς όσο ψάχνουν οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς τόσο ανακαλύπτουν καινούργια πράγματα. Και αναγκάζονται να γυρίσουν προς τα πίσω για να αξιοποιήσουν στοιχεία τα οποία στην αρχή δεν έδειχναν σημαντικά αλλά στην πορεία προέκυψε το αντίθετο. Ούτε οι ίδιοι δεν μπορούσαν να πιστέψουν αυτά που προέκυψαν στην πορεία της έρευνας η οποία ξεκίνησε ως μια έρευνα που αφορούσε τοπικού χαρακτήρα κομπίνες και κατέληξε σε εγκληματική οργάνωση. Το βέβαιο είναι ότι πέρα από την εμπλοκή πολιτικών προσώπων αυτό που θα εκπλήξει είναι το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών που παραπέμπει σε απίστευτες διαδρομές από επιστήμονες της κομπίνας.

Καρφώθηκαν μόνοι τους

Έχω πάντως την αίσθηση ότι εκεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης καρφώθηκαν μόνοι τους. Και αυτό γιατί μαθαίνω ότι αρχικά οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς δεν πίστευαν αυτά που τους καταγγέλλονταν. Όταν όμως ο Μπαμπασίδης και η παρέα του άρχισαν τον πόλεμο στην Τυχεροπούλου και άκουσαν τις συνομιλίες από τους κοριούς κατάλαβαν ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά -όχι από όσο πίστευαν, αλλά- από όσο τους καταγγέλλονταν. Διότι κανένας δεν προσπαθεί να εξαφανίσει μια υπάλληλο στα καλά καθούμενα. Προφανώς φοβάται τις εξελίξεις και ότι η πρόσβαση Τυχεροπούλου στα αρχεία του Οργανισμού θα αναδείκνυε όλο και περισσότερες απάτες.

Ατελείωτα ψεύτικα αιγοπρόβατα

Πάντως για να μην έχουμε ψευδαισθήσεις οι απάτες με τα κτηνοτροφικά καλά κρατούν. Και δεν αναφέρομαι μόνο στη λήψη επιδοτήσεων από δήθεν κτηνοτρόφους με βοσκοτόπια χωρίς ζώα. Μιλάω για μαϊμού δηλώσεις ζώων από την Κρήτη έως την Κεφαλονιά και τη Μακεδονία. Μου λένε λοιπόν ότι έχουν αρχίσει ήδη τα παρατράγουδα με τους ελεγκτές που έχουν σταλεί στην περιφέρεια για την ευλογιά. Ειδικά οι κτηνίατροι του στρατού που έχουν σταλεί τραβούν στην κυριολεξία τα μαλλιά τους και δέχονται απίστευτες πιέσεις να κάνουν τα στραβά μάτια για τον αριθμό των ζώων ή για τα ζώα που ανακαλύπτουν ότι δεν υπάρχουν. Από τοπικούς εκλεγμένους άρχοντες μέχρι και την αστυνομία φαίνεται να είναι οι περισσότεροι στο κόλπο της ομερτά και της συντήρησης της κομπίνας. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον το ερώτημα είναι αν μπορεί να γίνει έλεγχος και εν τέλει να υπάρχει εικόνα και για την ευλογιά. Και θεωρώ ότι είναι θέμα χρόνου να έχουμε εκρήξεις από ανθρώπους που δεν τους αρέσουν οι υποδείξεις και οι πιέσεις. Όλα αυτά βέβαια εξηγούν και την εμμονή Τσιάρα στην άρνηση των εμβολίων γιατί μου φαίνεται αδιανόητο να μην έχει εικόνα το υπουργείο για τα κόλπα με τα ψεύτικα αιγοπρόβατα.

Το έργο Πιτσιλή

Κατά τα λοιπά οι ελπίδες επαφίονται στην ΑΑΔΕ να ξεπαστρέψει την κατάσταση. Ο Γιώργος Πιτσιλής άλλωστε έχει δώσει δείγματα γραφής μεθοδικότητας και αποτελεσματικότητας. Το έργο που έχει στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής τα τελευταία χρόνια είναι τεράστιο και πλέον είναι πολύ ορατό. Γιατί ποιος φανταζόταν ότι η ΑΑΔΕ πριν από λίγα χρόνια θα ήταν σε θέση να πιάσει το τεράστιο κύκλωμα απάτης με πλήθος εταιριών που υπεξαίρεσαν από το δημόσιο πάνω από 43 εκατ. ευρώ φόρους και εισφορές. Γιατί για εντοπίσεις ένα κύκλωμα με 205 φαινομενικά υπεύθυνους εταιριών (κυρίως αλλοδαποί), θα πρέπει να έχεις τουλάχιστον δημιουργήσει πολύ καλά εργαλεία παρακολούθησης και ελέγχου. Αυτά δεν γίνονται από τη μια ημέρα στην άλλη αλλά χρειάζονται χρόνο και μέθοδο. Βεβαίως χρειάζεται και άλλοι φορείς να ενεργοποιηθούν ειδικά με το σύστημα αχυρανθρώπων που ανθεί στο χώρο της εστίασης και της νυκτερινής διασκέδασης.

Ο φόβος του Αρείου Πάγου

Δεν ξέρω αν ήταν τυχαίο αλλά δεν το νομίζω καθόλου πως οι τράπεζες την προηγούμενη Παρασκευή δέχτηκαν στο Χρηματιστήριο ισχυρές πιέσεις. Βέβαια κάποιος θα ισχυριστεί ότι οι μετοχές είχαν καταγράψει μεγάλη άνοδο και κάποτε θα έπρεπε να γίνει κατοχύρωση των κερδών. Δεν είμαι όμως καθόλου σίγουρος γι αυτό καθώς κάνοντας συγκρίσεις με αποτιμήσεις άλλων ευρωπαϊκών τραπεζών και βλέποντας τις επιδόσεις της περυσινής χρονιάς ο λογαριασμός που βγαίνει καθιστά ελκυστικές τις μετοχές τους. Αλλού λοιπόν είναι το θέμα και αφορά στην δημοσίευση της απόφασης του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες του Νόμου Κατσέλη που έρχεται αυτή την εβδομάδα. Ξέρουν όλοι τα βασικά που δεν είναι και τόσο ευχάριστα για τις τράπεζες αλλά αυτό που κάνει τη διαφορά είναι οι λεπτομέρειες. Και μια κρίσιμη λεπτομέρεια είναι αν θα υπάρχει η όχι αναδρομική ισχύ για τον τρόπο που επιβάλλονται οι τόκοι. Γιατί αν υπάρχει, πράγμα που πιθανολογείται εντόνως, τότε θα έχουμε αναδρομικές επιβαρύνσεις από έσοδα που θα πρέπει να αντιλογιστούν. Βέβαια αν ρωτήσεις τους τραπεζίτες επιμένουν ότι τα κόστη που θα προκύψουν δεν θα είναι μεγάλα. Δεν ξέρω αν έχουν καλύτερη πληροφόρηση αλλά αν δεν έχουν τότε θα πρέπει να ξανακάνουμε λογαριασμούς και για την φετινή κερδοφορία και για τις αποτιμήσεις.

Η μεγάλη κίνηση και τα… ζητήματα

Η Εθνική πάντως ετοιμάζεται -όπως σας έχουμε προϊδεάσει- για μεγάλη κίνηση μετά την απώλεια της Εθνικής Ασφαλιστικής και τις λεπτομέρειες θα τις γνωρίζουμε πριν από το τέλος του μήνα. Είναι δεδομένο ότι η συμφωνία για το bancassurance θα είναι με την Allianz και θα περιλαμβάνει και μετοχική συνεργασία. Το ερώτημα είναι βέβαια ποιο ποσοστό θα αγοράσει η Εθνική και αν κατά πόσο θα είναι η αρχή για την απόκτηση του πλήρους μετοχικού ελέγχου της ασφαλιστικής. Μια τέτοια εξέλιξη βέβαια φαντάζει απίθανη εκτός και αν οι Γερμανοί έχουν αποφασίσει να φύγουν από την ελληνική αγορά. Καλό θα είναι να περιμένουμε για τις λεπτομέρειες γιατί είναι ακόμα νωπή η ένταξη στον όμιλο μετά από την εξαγορά της Ευρωπαϊκής Πίστης για την οποία η πληροφόρηση έχει κάποια κενά.

Κίνηση ματ

Πολύ μεγάλη η κίνηση του ομίλου Aktor είναι η συμφωνία με την Suez και αποτελεί προσωπική επιτυχία του Αλέξανδρου Εξάρχου ο οποίος πετυχαίνει το ένα επιχειρηματικό γκολ μετά το άλλο. Και είναι επιτυχία διότι προβλέπει αποκλειστικότητα στη συνεργασία με τη μεγαλύτερη εταιρία διαχείρισης υδάτων στον κόσμο. Δεδομένου του πολύ μεγάλου πακέτου έργων λειψυδρίας που έχουν δρομολογηθεί είναι προφανές ότι ο όμιλος AKTOR αποκτά ισχυρό προβάδισμα λόγω της συνεργασίας αυτής καθώς η τεχνογνωσία της Suez είναι αδιαμφισβήτητη. Σημειώνεται ότι η Ελλάδα κατατάσσεται πλέον στη 19η θέση παγκοσμίως ως προς τον κίνδυνο εμφάνισης λειψυδρίας και τα έργα είναι απολύτως αναγκαία έστω και αν φέτος είχαμε πολύ μεγάλες βροχοπτώσεις ειδικά στη Δυτική Ελλάδα. Σημειώνεται ότι τα έργα για τη λειψυδρία που έχουν ανακοινωθεί ξεπερνούν τα 2,5 δισ. ευρώ.

Παρακολουθείστε πριν… προσδεθείτε

Η πρώτη πτωτική εβδομάδα του Χρηματιστηρίου μετά από οκτώ σερί ανοδικές ήταν η προηγούμενη. Θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι πρόκειται για μια φυσιολογική εξέλιξη και ως αρχική προσέγγιση αυτό φαντάζει απολύτως λογικό. Όμως η βιαιότητα της πτώσης στην τελευταία συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου δημιουργεί εύλογες ανησυχίες. Και οι ανησυχίες αφορούν στο ενδεχόμενο κάποιοι να έχουν ανοιχτεί χρησιμοποιώντας margins τα οποία λόγω της απότομης και έντονης πτώσης μπορεί να σπάσουν. Αν σπάσουν τα margins -πράγμα που θα φανεί σήμερα και αύριο- τότε η πιθανότητα ακόμα μεγαλύτερης υποχώρησης αυξάνεται μέχρι να υπάρξει εκτόνωση. Αυτό θα φανεί σήμερα και αύριο. Αν η κατάσταση ισορροπήσει είναι προφανές ότι η προοπτική νέας ανόδου διατηρείται ζωντανή. Αλλιώς προσδεθείτε για αναταράξεις.

Τα παιγνίδια με δικαιώματα του άνθρακα

Τελικά στην Ευρώπη μάλλον τα έχουμε χαμένα. Την ώρα που ο Τραμπ και οι Κινέζοι έχουν ξεσαλώσει και δεν τηρούν κανέναν περιβαλλοντικό όρο η Ευρωπαϊκή Ένωση αρχίζει συζήτηση για τα δικαιώματα των εκπομπών άνθρακα που παρέχονται δωρεάν στις ευρωπαϊκές βιομηχανίες. Με διαρροές λοιπόν έγινε γνωστό ότι παίζουν διάφορα σενάρια αλλά προς το παρόν κανένας δεν μπορεί να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει. Έτσι οι ευρωπαϊκές βιομηχανικές εταιρίες και μαζί τους και οι ελληνικές βλέπουν τις μετοχές τους να ανεβοκατεβαίνουν εν μέσω σεναρίων και φόβου. Έτσι βλέπουμε την Τιτάν και τις εταιρίες του ομίλου Βιοχάλκο να... ταλαιπωρούνται, παρ' ότι έχουν ισχυρή κερδοφορία. Και η ταλαιπωρία θα συνεχιστεί όσο δεν υπάρχει ξεκαθάρισμα της πολιτικής. Αυτό μάλλον δεν θα αργήσει καθώς οι βιομήχανοι έχουν εξαγριωθεί με τα τερτίπια της Φον ντερ Λαιεν και της παρέας της όχι μόνο για τους ρύπους αλλά και για άλλα κρίσιμα ζητήματα όπως το κόστος ενέργειας που πιέζει ασφυκτικά την ευρωπαϊκή βιομηχανία η οποία ό,τι και να κάνει δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστική.