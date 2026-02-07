Τραγωδία στη Χίο: Προφυλακιστέος o Μαροκινός, φερόμενος ως διακινητής μετά την απολογία του

Ο Μαροκινός θα οδηγηθεί στη φυλακή με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα - Σε νοσοκομείο της Αθήνας 6 τραυματισμένα παιδιά 

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την 4ωρη απολογία του με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο 31χρονος Μαροκινός που έχει υποδειχθεί από επιβαίνοντες του μοιραίου σκάφους που στοίχισε τη ζωή σε 15 άτομα στο ναυάγιο ανοικτά της Χίου, ως ο διακινητής.

Στην απολογία του, όπως ήταν γνωστό από τους συνηγόρους του, αρνήθηκε τις κατηγορίες και φέρεται να υποστήριξε ότι πλήρωσε για να επιβιβαστεί στη βάρκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, στην απολογία του φέρεται να υποστήριξε ότι πλήρωσε για να επιβιβαστεί στη βάρκα, υποστηρίζοντας ότι οι γονείς του κατέβαλαν 3.000 ευρώ σε άτομο που μιλούσε την τουρκική γλώσσα, με το οποίο έγινε η συνεννόηση για να περάσει στην Ελλάδα.

(Πλάνα από την άφιξή του στον ανακριτή Χίου - politischios.gr)

Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει βαρύτατες κακουργηματικές διώξεις για πρόκληση ναυαγίου από το οποίο επήλθαν θάνατοι, για διακίνηση μεταναστών και για παράνομη είσοδο στη χώρα.

Σε δηλώσεις τους, αμέσως μετά οι δύο συνήγοροι υπεράσπισης του κατηγορουμένου, Αλέξης Γεωργούλης και Δημήτρης Χούλης, εξέφρασαν τη βαθιά τους θλίψη για την απώλεια ανθρώπινων ζωών, αλλά και την πλήρη διαφωνία τους με την κρίση των δικαστικών αρχών, όπως μεταδίδει ρεπορτάζ του politischios.gr.

Ο κ.Γεωργούλης μεταξύ άλλων επεσήμανε ότι πέντε άνθρωποι ήδη από το προανακριτικό στάδιο δεν τον αναγνωρίζουν ως τον δράστη, ενώ και στις έξι συμπληρωματικές καταθέσεις που ελήφθησαν από την Ανακρίτρια, κανένας από τους επιβαίνοντες δεν τον αναγνώρισε ως οδηγό της λέμβου».

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Χούλης έκανε λόγο για σοβαρές αντιφάσεις στην υπόθεση , αφήνοντας αιχμές για τη διερεύνηση της υπόθεσης:
«Για άλλη μια φορά είδαμε λιμενικούς που, σύμφωνα με όλες τις καταθέσεις, προκάλεσαν το ατύχημα να κυκλοφορούν ελεύθεροι και ένα θύμα τους να μπαίνει στη φυλακή. Δεν είναι η πρώτη φορά. Το ζήσαμε στην Πύλο, το ζούμε κάθε μέρα».

«Έξι άνθρωποι κατέθεσαν σήμερα και είπαν ‘δεν τον αναγνωρίζουμε’ και παρ’ όλα αυτά προφυλακίστηκε. Αν είναι να ικανοποιούμε το κοινό περί δικαίου αίσθημα, τότε δεν χρειάζονται ανακριτικές πράξεις».

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στον μοναδικό μάρτυρα που φέρεται να τον υπέδειξε:
«Ο ένας μάρτυρας που τον υπέδειξε έφυγε από το νησί. Πότε έχει ξαναγίνει αυτό;».

Οι συνήγοροι κατέληξαν τονίζοντας ότι, κατά την άποψή τους, η στοχοποίηση μεταναστών ως διακινητών δεν δίνει λύση στο μεταναστευτικό ζήτημα και ότι τέτοιες πρακτικές οδηγούν σε επανάληψη τραγωδιών.

Στο Παίδων «Αγία Σοφία» 6 τραυματισμένα παιδιά

Νωρίτερα, το Σάββατο έγινε αεροδιακομιδή με στρατιωτικό αεροσκάφος και τη συνδρομή του ΕΚΑΒ, έξι παιδιών που τραυματίστηκαν στο ναυτικό δυστύχημα, από τη Χίο στην Αθήνα, και στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία». Τα πέντε παιδιά είναι ηλικίας 2 έως 5 ετών, και το έκτο μία 15χρονη.

Τα τέσσερα νοσηλεύονται στην ορθοπεδική κλινική, καθώς έχουν κακώσεις στη σπονδυλική στήλη, και κατάγματα στα άκρα, γι' αυτό και κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή τους στην Αθήνα.

Ένα από τα παιδιά ενδεχομένως θα χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση καθώς έχει υποστεί συντριπτικό κάταγμα στο άνω άκρο.

