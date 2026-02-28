Τραμπ: «Κόκκινη γραμμή» ο εμπλουτισμός ουρανίου - Ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαιρετά μετά την άφιξή του με το Air Force One στο Διεθνές Αεροδρόμιο Corpus Christi, στο Κόρπους Κρίστι του Τέξας, την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026.

Σε μια δήλωση που αυξάνει έτι περαιτέρω την ένταση στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι δεν είναι ικανοποιημένος από την πορεία των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Τέξας, ο Τραμπ έθεσε ως απόλυτο όρο τον μηδενικό εμπλουτισμό ουρανίου, προειδοποιώντας εμμέσως για στρατιωτικές εξελίξεις σε περίπτωση αδιεξόδου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υιοθέτησε μια ιδιαίτερα σκληρή στάση, αμφισβητώντας την ανάγκη του Ιράν για πυρηνική ενέργεια λόγω των πλούσιων πετρελαϊκών του κοιτασμάτων. «Δεν έχετε ανάγκη τον εμπλουτισμό όταν έχετε τόσο πολύ πετρέλαιο», δήλωσε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους. Ο Τραμπ ήταν κατηγορηματικός: «Λέω: κανέναν εμπλουτισμό. Ούτε 20%, ούτε 30%», στέλνοντας μήνυμα ότι η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να δεχθεί ημίμετρα στο τραπέζι των συζητήσεων.

Η σκληρή ρητορική του Λευκού Οίκου συνοδεύεται από τις ολοένα και περισσότερες πληροφορίες ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει ήδη το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης, εάν οι διπλωματικές προσπάθειες με την ιρανική ηγεσία αποτύχουν. Η κίνηση αυτή ασκεί μέγιστη πίεση στην Τεχεράνη, την ώρα που οι ισορροπίες στην περιοχή παραμένουν εξαιρετικά εύθραυστες.

Μάρκο Ρούμπιο: Το ζήτημα των ομήρων

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έθεσε μια επιπλέον παράμετρο, χαρακτηρίζοντας το Ιράν ως κράτος-χορηγό παράνομης κράτησης. «Το ιρανικό καθεστώς πρέπει να σταματήσει να κρατά ομήρους και να απελευθερώσει όλους τους Αμερικανούς που κρατούνται άδικα», τόνισε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

BREAKING:



The U.S. designates Iran as a State Sponsor of Wrongful Detention pic.twitter.com/gfRBoU2Qox — Visegrád 24 (@visegrad24) February 27, 2026

Σύμφωνα με τον Ρούμπιο, η απελευθέρωση των Αμερικανών πολιτών αποτελεί απαράβατο βήμα για την άρση αυτού του χαρακτηρισμού και τον τερματισμό των σχετικών κυρώσεων.

