Χίος: Βαριά χτυπήματα και κακώσεις στο κεφάλι έδειξε η ιατροδικαστική στις σορούς των 15 νεκρών

Βαριά χτυπήματα και κακώσεις, κυρίως στο κεφάλι, διαπίστωσαν ιατροδικαστές στις σορούς των 15 νεκρών προσφύγων από τη ναυτική τραγωδία ανοιχτά της Χίου, στις 3 Φεβρουαρίου 2026.

Οι έρευνες συνεχίζονται για εντοπισμό επιζώντων, με διασωθέντα πατέρα να δηλώνει ότι δεν έχει βρει ένα από τα τρία παιδιά του.

Την ίδια ώρα σε κοντέινερ νοσηλεύεται φρουρούμενος ο Μαροκινός που υπέδειξαν ως διακινητή – με τραύματα στον θώρακα. O Εισαγγελέας του απήγγειλε κατηγορίες για διακίνηση και πρόκληση ναυαγίου.

Χίος: Τι ανέφερε ο κυβερνήτης στους ανωτέρους του

Το Star έφερε στο φως την αναφορά του κυβερνήτη προς τους ανωτέρους του. Σε αυτή αναφέρει: «Το ταχύπλοο ανέστρεψε πορεία και προσέκρουσε στη δεξιά πλευρά του περιπολικού. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης ανετράπη, με αποτέλεσμα όλοι οι επιβαίνοντες να πέσουν στη θάλασσα».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σκάφος του Λιμενικού διαθέτει κάμερα ημερήσιας χρήσης και θερμική κάμερα FLIR, η οποία δε χρησιμοποιήθηκε, καθώς, όπως φέρεται να υποστήριξε ο κυβερνήτης, το ταχύπλοο είχε ήδη εντοπιστεί και υπήρχε επαρκής ορατότητα από τον προβολέα.

Χίος: Πατέρας αναζητά τον 12χρονο γιο του

Ένας πρόσφυγας πατέρας που νοσηλεύεται επίσης τραυματίας, δήλωσε ότι αγνοείται ένα από τα τρία παιδιά του.

Αν και τα δύο έχουν εντοπιστεί ανάμεσα στους τραυματίες, το τρίτο του παιδί, ένα αγόρι 12 ετών, αγνοείται.

Χίος: Bαριές κατηγορίες για τον διακινητή

Βαρύτατες κατηγορίες αντιμετωπίζει ο Μαροκινός, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως ο διακινητής που επιχείρησε να εμβολίσει σκάφος του Λιμενικού, οδηγώντας στον θάνατο 15 ανθρώπους. Ο άνδρας, που είναι τραυματίας, κρατείται φρουρούμενος από λιμενικούς σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο μέσα στο νοσοκομείο της Χίου.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για:

πρόκληση ναυαγίου με αποτέλεσμα τον θάνατο

παράνομη διακίνηση μεταναστών με 15 νεκρούς, ενώ άλλοι 20 άνθρωποι νοσηλεύονται

