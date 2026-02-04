Χίος: Οι πρώτες καταθέσεις των διασωθέντων για την τραγωδία με τους 15 νεκρούς

Τις πρώτες τους καταθέσεις έδωσαν οι διασωθέντες της ναυτικής τραγωδίας που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης στη Χίο προκειμένου να διαπιστωθεί κάτω από ποιες συνθήκες έχασαν τη ζωή τους 15 άτομα.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το Mega στο βραδινό δελτίο ειδήσεων, οι διασωθέντες στις πρώτες τους καταθέσεις περιέγραψαν ότι θυμούνται να υπάρχει σκοτάδι και να βρίσκονται στριμωγμένοι ο ένας δίπλα στον άλλον. Σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν ένας προβολέας έπεσε πάνω στη βάρκα τους και μετά δεν θυμούνται τι ακριβώς συνέβη. Όπως πρόσθεσαν στη συνέχεια αντιλήφθηκαν έναν βίαιο χειρισμό της βάρκας από τον διακινητή και έπειτα η βάρκα αναποδογύρισε.

Σημειώνεται ότι από τις καταθέσεις των διασωθέντων προέκυψε ως διακινητής ένας Μαροκινός ο οποίος αναγνωρίστηκε από τους διασωθέντες και συνελήφθη μετά από εντολή του εισαγγελέα.

ΕΔΕ για την τραγωδία στη Χίο

Σημειώνεται ότι σε εξέλιξη είναι η Ένορκη Διοικητική Εξέταση που διατάχθηκε από τις πρώτες ώρες του συμβάντος προκειμένου να διαλευκανθούν κάτω από ποιες συνθήκες σημιεώθηκε το δυστύχημα.

Πρωταρχικό μέλημα του Λιμενικού είναι η αποκάλυψη όλων των λεπτομερειών της σύγκρουσης των δύο σκαφών.

Σύμφωνα με τις έως τώρα καταθέσεις των μελών τού πληρώματος του σκάφους του Λιμενικού, ο χειριστής του δουλεμπορικού σκάφους έπεσε στην πλάγια δεξιά πλευρά του σκάφους της Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανετράπη και βυθίστηκε.

Συγκλονίζει ο δύτης που συνέδραμε στην επιχείρηση

Συγκλονιστική ήταν η μαρτυρία του δύτη που βούτηξε στα παγωμένα νερά και ανέσυρε μαζί με άλλου συναδέλφους του 12 σορούς από το σημείο της τραγωδίας.

Ο Βαγγέλης Κυρήθρας μιλώντας στο chiosin.gr αφηγήθηκε πώς μαζί με συναδέλφους του δύτες ανέσυραν 12 σορούς από το σημείο της τραγωδίας.

«Ζήσαμε τραγικές στιγμές. Μέσα στο σκάφος πολλά πτώματα τα περισσότερα τα βγάλαμε εμείς. Η κατάσταση πολύ τραγική, δεν περιγράφεται με λόγια. Προσπαθούσαμε να δούμε αν υπάρχουν ζωτικές λειτουργίες σε κάθε έναν που βγάζαμε, δεν υπήρχε σε κανέναν.

Συνεχίσαμε και ανασύραμε τα πτώματα. Πολλά πτώματα σε ένα σκάφος, παραμορφωμένα πρόσωπα, κεφάλια.

Το σκάφος ήταν μικρό 6 μέτρα, 40 άτομα στοιβαγμένα εκεί, δεν έχουμε τον ακριβή αριθμό. Εμείς βγάλαμε 12-13. Ήταν ημιβυθισμένο. Αν κάποιοι χτύπησαν και έμειναν αναίσθητοι στο σκάφος, μετά θα πνίγηκαν επειδή ήταν γεμάτο νερό».

Γιατί δεν τέθηκε σε λειτουργία η κάμερα του σκάφους του Λιμενικού

Σημειώνεται ότι το σκάφος του λιμενικού που ενεπλάκη στο επεισόδιο διαθέτει θερμική κάμερα (ηλεκτροοπτικό αισθητήρα θερμικής απεικόνισης) η οποία χρησιμοποιείται ως υποβοηθητικό εργαλείο σε συνδυασμό με το ραντάρ για τον εντοπισμό και την αναγνώριση στόχων στο θαλάσσιο πεδίο.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση κατά δήλωση του κυβερνήτη, η κάμερα δεν χρησιμοποιήθηκε επειδή η χρήση της δεν κρίθηκε εκ μέρους του αναγκαία καθώς, το ταχύπλοο σκάφος με τους μετανάστες είχε ήδη εντοπιστεί από κάμερα παρατήρησης στεριάς αλλά και οπτικά με την χρήση προβολέα.

Η επίσημη ανακοίνωση του Λιμενικού για τις συνθήκες του δυστυχήματος στη Χίο

Λεπτομέρειες σχετικά με το πολύνεκρο δυστύχημα έδωσε μέσω ανακοίνωσης το Λιμενικό Σώμα.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, «το περιστατικό συνέβη όταν φουσκωτό περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.), το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ένα φουσκωτό ταχύπλοο σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες να κινείται χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας προς τις ανατολικές ακτές της Χίου, στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου. Ο χειριστής του ταχύπλοου δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του ΠΛΣ, αντιθέτως ανέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουσή του στην πλάγια δεξιά πλευρά του σκάφους του Λιμενικού. Από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το σκάφος ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα την πτώση όλων των επιβαινόντων του στη θάλασσα.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ξεκίνησε άμεσα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν τέσσερα περιπολικά σκάφη του λιμενικού και ένα ιδιωτικό σκάφος με επιβαίνοντες ιδιώτες δύτες. Από αέρος επιχείρησαν δύο ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας. Συνολικά, 25 αλλοδαποί -7 άντρες, 7 γυναίκες και 11 ανήλικοι- περισυλλέχθηκαν από ένα πλωτό σκάφος του λιμενικού σώματος, τραυματισμένοι και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι, από όπου διακομίστηκαν στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο. Στη συνέχεια, μία γυναίκα εξ αυτών, κατέληξε. Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν επίσης δύο μέλη του πληρώματος του σκάφους του λιμενικού. Ένας άνδρας και μια γυναίκα, με τον άνδρα να έχει λάβει ήδη εξιτήριο ενώ η συνάδελφος του παραμένει νοσηλευόμενη για περαιτέρω εξετάσεις. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, από δύο ΠΛΣ εντοπίστηκαν και περισυλλέχθηκαν συνολικά 14 πτώματα, 11 αντρών και 3 γυναικών. Τα πτώματα μεταφέρθηκαν στο λιμάνι και ακολούθως στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο, για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής. Συνολικά οι νεκροί είναι 15.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου. Οι έρευνες προς εντοπισμό πιθανόν αγνοουμένων αλλοδαπών συνεχίζονται με πέντε περιπολικά σκάφη, ενώ απογειώθηκε και ένα ελικόπτερο».

