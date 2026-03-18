Σον Πεν: Δεν έμεινε χωρίς Όσκαρ ο ηθοποιός - Προτίμησε το ατσάλινο των Ουκρανών

Η απουσία από τα Όσκαρ, η συνάντηση με Ζελένσκι και το βραβείο με ισχυρό μήνυμα

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Μπορεί ο Σον Πεν να απουσίαζε από τη λαμπερή τελετή των Όσκαρ στο Λος Άντζελες, ωστόσο βρέθηκε στο επίκεντρο της επικαιρότητας για έναν διαφορετικό λόγο, καθώς τιμήθηκε στην Ουκρανία με ένα συμβολικό «Όσκαρ» από τους Ουκρανικούς Σιδηροδρόμους.

Το «Όσκαρ» από ατσάλι κατεστραμμένου βαγονιού

Η «Ukrzaliznytsia» (Ουκρανικοί Σιδηρόδρομοι) απένειμε στον Αμερικανό ηθοποιό και σκηνοθέτη ένα ιδιαίτερο βραβείο, κατασκευασμένο από ατσάλι βαγονιού που είχε υποστεί ζημιές από ρωσική επίθεση.

Σε ανάρτησή της στο Instagram, η εταιρεία ανέφερε χαρακτηριστικά:
«Ο Σον Πεν δεν έμεινε χωρίς “Όσκαρ” – έλαβε ένα από την Ukrzaliznytsia».

Η Ένωση εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς τον ηθοποιό για τη στήριξή του στην Ουκρανία: «Σας ευχαριστούμε που στέκεστε στο πλευρό μας και επιλέγετε να είστε εδώ μαζί μας. Αυτό το “Όσκαρ” είναι φτιαγμένο από ατσάλι βαγονιού που καταστράφηκε από ρωσική επίθεση».

«Πέρα από τα όρια του κινηματογράφου»

Όπως τονίστηκε, το συγκεκριμένο βραβείο έχει ιδιαίτερο συμβολισμό: «Αυτό το βραβείο ξεπερνά τα επιτεύγματα στον κινηματογράφο – αναγνωρίζει την ανθεκτικότητα, την ανθρωπιά και το θάρρος που μας κρατά όλους σε κίνηση».

Γιατί δεν πήγε στα Όσκαρ

Η 98η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαρτίου στο Λος Άντζελες. Ο Πεν, ο οποίος τιμήθηκε με Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία «One Battle After Another», απουσίαζε από την εκδήλωση προκειμένου να ταξιδέψει στην Ουκρανία.

Μία ημέρα αργότερα, στις 16 Μαρτίου, η Ukrzaliznytsia ανακοίνωσε μέσω Facebook την άφιξή του στο Κίεβο.

Συνάντηση με τον Ζελένσκι

Κατά την επίσκεψή του, ο Πεν συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος τον ευχαρίστησε για τη συνεχή υποστήριξή του από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Η παρουσία του Σον Πεν στην Ουκρανία, αντί για τη σκηνή των Όσκαρ, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις στα social media, με πολλούς να σχολιάζουν τη συμβολική του κίνηση και τη στάση του απέναντι στον πόλεμο.

