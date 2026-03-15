Ουκρανία: Δοκιμή του γαλλικού συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας SAMP/P - Εναλλακτικό του Patriot

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κατά τη συνάντησή τους, στον «Συνασπισμό των Προθύμων» για την Ουκρανία - Παρίσι, 6 Ιανουαρίου 2026.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι δήλωσε ότι εντός του έτους θα δοκιμάσει ένα σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας, το SAMP/P, που θα του παραδώσει η Γαλλία και το οποίο είναι εναλλακτικό του αμερικανικού συστήματος Patriot.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε επίσης ότι η χώρα του δεν θέλει να χάσει την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο κατά της Ρωσίας λόγω της κρίσης στην Μέση Ανατολή, όπου σήμερα η Ουάσιγκτον επικεντρώνει τις προσπάθειες της.

Τέλος ανέφερε ότι από ευρωπαΐκής πλευράς του ασκούνται πιέσεις για την αποκατάσταση της ροής ρωσικου πετρελαίου μέσω του αγωγού Droujba κάνοντας λόγο για εκβιασμό. Τέλος σε ό,τι αφορά τις σχέσεις της Ουκρανίας με την Ουγγαρία ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι διατεθειμένος να συνεργαστεί με οποιονδήποτε ηγέτη της Ουγγαρίας υπό τον όρο ότι δεν θα είναι σύμμαχος του Πούτιν.

