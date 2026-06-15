Φωτιά στην Αχαΐα - Επιχειρούν τέσσερα εναέρια μέσα
Για την κατάσβεση επιχειρούν 48 πυροσβέστες
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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας σε δασική έκταση στην περιοχή Ζησιμέικα Αχαΐας.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, για την κατάσβεση επιχειρούν 48 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 11 οχήματα, ένα ελικόπτερο και τρία αεροσκάφη.
Προς το παρόν δεν υπάρχει εικόνα αν η φωτιά καίει κοντά σε κατοικημένη περιοχή.
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