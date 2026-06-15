Μπλόκα της Τροχαίας σε όλη την Αττική: 20 οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ στο στόχαστρο

Snapshot Η Τροχαία Αττικής πραγματοποίησε πάνω από 27.000 ελέγχους αλκοτέστ από τις 11 έως τις 15 Ιουνίου 2026.

Συνελήφθησαν 20 οδηγοί, εκ των οποίων 8 είχαν καταναλώσει αλκοόλ πάνω από το επιτρεπτό όριο.

Βεβαιώθηκαν 212 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και καταγράφηκαν χιλιάδες άλλες τροχαίες παραβάσεις.

Ακινητοποιήθηκαν εκατοντάδες οχήματα και αφαιρέθηκαν άδειες οδήγησης και κυκλοφορίας.

Η Τροχαία ανακοίνωσε ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με τον ίδιο ρυθμό για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων. Snapshot powered by AI

Σαρωτικούς ελέγχους πραγματοποίησε η Τροχαία Αττικής σε κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου από τις 11 έως τις 15 Ιουνίου 2026.

Συνολικά έγιναν πάνω από 27.000 έλεγχοι για αλκοόλ, με αποτέλεσμα να βεβαιωθούν 212 παραβάσεις και να συλληφθούν 20 οδηγοί, εκ των οποίων οι 8 είχαν καταναλώσει αλκοόλ πάνω από το επιτρεπτό όριο.

Παράλληλα, καταγράφηκαν χιλιάδες άλλες τροχαίες παραβάσεις, όπως υπερβολική ταχύτητα, χρήση κινητού τηλεφώνου και μη χρήση κράνους. Ακινητοποιήθηκαν εκατοντάδες οχήματα, ενώ αφαιρέθηκαν άδειες οδήγησης και κυκλοφορίας.

Η Τροχαία τονίζει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με τον ίδιο ρυθμό για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.