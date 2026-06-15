Κόρινθος: Κλειστή από αύριο η οδική γέφυρα στη διώρυγα για τα φορτηγά

Snapshot Από τις 16 έως τις 20 Ιουνίου 2026 απαγορεύεται η διέλευση φορτηγών άνω των 26 τόνων στην οδική γέφυρα της διώρυγας Κορίνθου προς Αθήνα λόγω εργασιών βαριάς συντήρησης.

Τα φορτηγά αυτά θα εξυπηρετούνται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού μεταξύ των κόμβων Επιδαύρου και Λουτρακίου.

Οι οδηγοί καλούνται να τηρούν τη σήμανση και τις υποδείξεις της Τροχαίας και να δείχνουν αυξημένη προσοχή στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από αύριο Τρίτη, 16 Ιουνίου, στην οδική γέφυρα της διώρυγας της Κορίνθου, λόγω εκτέλεσης εργασιών.

Συγκεκριμένα, θα απαγορεύεται η διέλευση φορτηγών, για τις ανάγκες εργασιών βαριάς συντήρησης της δίδυμης οδικής γέφυρας της διώρυγας Κορίνθου στην κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Αναλυτικά, δεν θα επιτρέπεται η διέλευση φορτηγών μικτού βάρους άνω των 26 τόνων από αύριο έως και το Σάββατο 20 Ιουνίου 2026.

Στο διάστημα αυτό τα συγκεκριμένα οχήματα θα εξυπηρετούνται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού μεταξύ των κόμβων Επιδαύρου (Χ.Θ. 76,4) και Λουτρακίου (Χ.Θ. 75,6), όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχηματικό διάγραμμα:

«Η Ολυμπία Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται προς τη σχετική σήμανση και τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς και να επιδείξουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από την περιοχή» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

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