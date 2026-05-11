Απαγόρευση στην κυκλοφορία φορτηγών στη διώρυγα της Κορίνθου από την Τετάρτη

Στην απαγόρευση της διέλευσης φορτηγών άνω των 26 τόνων από την Τετάρτη (13/5) έως και την Παρασκευή (15/5), στην Αθηνών - Κορίνθου, στην κατεύθυνση κυκλοφορίας προς την Αθήνα, προχωρούν οι αρχές, λόγω έργων.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν για τις ανάγκες εργασιών βαριάς συντήρησης της δίδυμης οδικής γέφυρας της διώρυγας Κορίνθου.

Στο διάστημα αυτό τα συγκεκριμένα οχήματα θα εξυπηρετούνται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού μεταξύ των κόμβων Επιδαύρου (Χ.Θ. 76,4) και Λουτρακίου (Χ.Θ. 75,6).

Διαβάστε επίσης