Απαγόρευση στην κυκλοφορία φορτηγών στη διώρυγα της Κορίνθου από την Τετάρτη
Η απαγόρευση αφορά το ρεύμα προς Αθήνα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στην απαγόρευση της διέλευσης φορτηγών άνω των 26 τόνων από την Τετάρτη (13/5) έως και την Παρασκευή (15/5), στην Αθηνών - Κορίνθου, στην κατεύθυνση κυκλοφορίας προς την Αθήνα, προχωρούν οι αρχές, λόγω έργων.
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν για τις ανάγκες εργασιών βαριάς συντήρησης της δίδυμης οδικής γέφυρας της διώρυγας Κορίνθου.
Στο διάστημα αυτό τα συγκεκριμένα οχήματα θα εξυπηρετούνται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού μεταξύ των κόμβων Επιδαύρου (Χ.Θ. 76,4) και Λουτρακίου (Χ.Θ. 75,6).
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:59 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ο μικρός λυράρης που συγκίνησε με το τραγούδι που έπαιξε
23:12 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ανακαινίζω 2026: Επιδότηση έως 95% για ανακαινίσεις κατοικιών
23:03 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη: Νεαροί χάρισαν στέγη και ελπίδα σε έναν άστεγο
22:29 ∙ LIFESTYLE
Βαριά τραυματίας παίκτης του Survivor: Τι συνέβη στον Άγιο Δομίνικο
11:18 ∙ WHAT THE FACT
Μέσα σε ορυχείο της Ινδίας οι επιστήμονες ανακάλυψαν έναν «πραγματικό γίγαντα» 15 μέτρων
21:44 ∙ ΕΛΛΑΔΑ