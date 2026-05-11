Τραμ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα στις γραμμές 6 και 7

Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα τεθούν σε ισχύ

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Τραμ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα στις γραμμές 6 και 7
INTIME NEWS
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στο Τραμ, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ.

Ειδικότερα:

  • Στη Γραμμή 6 «Πικροδάφνη - Σύνταγμα», από την Τρίτη 12/05 έως και την Πέμπτη 14/05, τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται με τερματικό σταθμό τη στάση «Φιξ» και θα εκτελούν τη διαδρομή Πικροδάφνη - Φιξ - Πικροδάφνη, λόγω εργασιών μεταφοράς της στάσης Τραμ «Ζάππειο» (με κατεύθυνση προς Σύνταγμα), από την υφιστάμενη θέση στην οδό Αρδηττού σε νέα θέση επί της Λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας.
  • Στη Γραμμή 7 «Ασκληπιείο Βούλας - Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά» από τη Δευτέρα 11/05 έως και την Τετάρτη 20/05 μεταξύ 21:00 - 01:00, τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται με τερματικό σταθμό τη στάση «Σεφ» και θα εκτελούν τη διαδρομή Ασκληπιείο Βούλας - Σεφ - Ασκληπιείο Βούλας, λόγω εργασιών κατεδάφισης κτιρίου επί της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:09ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Η κατηγορούμενη τριγυρνούσε με το αγροτικό στη γειτονιά του Νικήτα μετά τη δολοφονία

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Τραμ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα στις γραμμές 6 και 7

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μυλωνάκης: «Είναι μαχητής», λέει η σύζυγός του - Ευχαριστίες στο ιατρικό προσωπικό

18:01ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: «Πρεμιέρα» στις 29 Μαΐου - Το πρόγραμμα

17:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σπίτι μου ΙΙ: Δόθηκε παράταση για τα στεγαστικά δάνεια μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Εξετάζω την επανεκκίνηση της «Επιχείρησης Ελευθερία» στα Στενά του Ορμούζ

17:56LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Η Σία Κοσιώνη έφυγε, η Χριστίνα Βίδου έρχεται απόψε στο δελτίο – Η κοινή φωτογραφία

17:55WHAT THE FACT

Ο «Προμηθέας» 4.900 ετών ήταν το παλαιότερο δέντρο στον κόσμο - Μέχρι που ένας φοιτητής το έκοψε

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 13 Μαΐου στο Δημόσιο: Τα αιτήματα των δημόσιων υπαλλήλων

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ζευγάρι παρίστανε τους πελάτες και άρπαξε κοσμήματα - Καρέ-καρέ η δράση τους

17:39ΚΟΣΜΟΣ

Αθώος δηλώνει ο Κόουλ Άλεν για τη δολοφονική απόπειρα κατά του Ντόναλντ Τραμπ

17:37ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Πυροβολισμοί στη Νίκαια με δύο νεκρούς και πολλούς τραυματίες

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινοί στρατιώτες έβαλαν τσιγάρο στο στόμα αγάλματος της Παναγίας - Βίντεο

17:33ΕΛΛΑΔΑ

Το ιδιόχειρο σημείωμα του Πατριάρχη στην οικογένεια του Νικήτα - «Τα πατρικά συλλυπητήρια μου»

17:32ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέα μελέτη: Οι γυναίκες έχουν 60% περισσότερες πιθανότητες να τραυματιστούν σε τροχαία ατυχήματα

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Ελεύθερος υπό όρους μετά την απολογία του, ο γενικός διευθυντής της εταιρείας

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Μάνα με παντόφλα χώρισε δύο ομάδες αγοριών μετά από άγρια συμπλοκή - Βίντεο

17:13ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Η κατάθεση της μητέρας της 28χρονης - «Γωγώ, τα παιδιά μας», φώναζε ο κατηγορούμενος

17:12ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα κρέμεται από ουρανοξύστη: Οι αγωνιώδεις προσπάθειες των αστυνομικών - Δείτε το βίντεο

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Φωτογραφίες της 43χρονης να μπαίνει σε αυτοκίνητο ενώ αιμορραγούσε - «Πυροβόλησε με το Ούζι προς την πλευρά του DJ», λέει ο αδελφός της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:13ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Η κατάθεση της μητέρας της 28χρονης - «Γωγώ, τα παιδιά μας», φώναζε ο κατηγορούμενος

09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εισρέει ψυχρό κύμα από τα Βαλκάνια - Πότε πέφτει ξανά η θερμοκρασία

16:57ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Ιουνίου - Δυσοίωνη πρόβλεψη για αυξημένες θερμοκρασίες

15:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βγήκε από την ΜΕΘ ο Γιώργος Μυλωνάκης - Θα μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Φωτογραφίες της 43χρονης να μπαίνει σε αυτοκίνητο ενώ αιμορραγούσε - «Πυροβόλησε με το Ούζι προς την πλευρά του DJ», λέει ο αδελφός της

15:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Δεν είμαι εγώ ο άνδρας στη φωτογραφία με τη γυναίκα - Η ανάρτηση που «κατέβασε» ο Δημήτρης Σαββίδης

17:12ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα κρέμεται από ουρανοξύστη: Οι αγωνιώδεις προσπάθειες των αστυνομικών - Δείτε το βίντεο

14:18ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά: Πτώση θερμοκρασίας και τοπικές βροχές από Τετάρτη - Αλλάζει ο καιρός

13:25ΚΟΣΜΟΣ

Άγρια δολοφονία στη Βραζιλία: Ο γαμπρός σκότωσε τη νύφη στο γαμήλιο πάρτι

13:44LIFESTYLE

«Έχει ξεπεράσει κάθε όριο»: Χαμός στα social media με το νέο επεισόδιο του «Euphoria»

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Φέρνει» βροχές το GFS στην Ελλάδα το Σαββατοκύριακο - Οι 5 περιοχές

16:44WHAT THE FACT

Ο ουρανός πάνω από την Αλάσκα τρελάθηκε, και ο δορυφόρος της NASA κατέγραψε κάθε δευτερόλεπτο

13:34ΕΛΛΑΔΑ

Δέος για την Αμφίπολη: Αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά το σύνολο του περιβόλου 497 μέτρων του τύμβου

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Η «μυστική οικογένεια» του Μάικλ Τζάκσον για πρώτη φορά: «Ήταν τέρας, μας κακοποιούσε για χρόνια»

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 13 Μαΐου στο Δημόσιο: Τα αιτήματα των δημόσιων υπαλλήλων

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του καλοκαιριού για την Ελλάδα - Η εποχική εκτίμηση του ECMWF

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Μάνα με παντόφλα χώρισε δύο ομάδες αγοριών μετά από άγρια συμπλοκή - Βίντεο

03:24ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Καλοκαιρινός ο καιρός τις επόμενες ημέρες – Ακολουθούν βροχές και πτώση της θερμοκρασίας

11:18WHAT THE FACT

Μέσα σε ορυχείο της Ινδίας οι επιστήμονες ανακάλυψαν έναν «πραγματικό γίγαντα» 15 μέτρων

15:23ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Μεσολόγγι - Ηλικιωμένος έπεσε με τη μηχανή του στο λιμάνι και πέθανε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ