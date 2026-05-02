Τραμ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 7 Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο δίκτυο του τραμ από το Σάββατο μέχρι την επόμενη Κυριακή (10/5), στη Γραμμή 7 και συγκεκριμένα στο δρομολόγιο Ασκληπιείο Βούλας - Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ:

Το Σάββατο 02/05: Μεταξύ 07:30 – 12:30 τερματικός σταθμός θα είναι η στάση Αγιος Αλέξανδρος και τα δρομολόγια θα διεξάγονται στο τμήμα Αγιος Αλέξανδρος – Ακτή Ποσειδώνος – Αγιος Αλέξανδρος, λόγω τεχνικών εργασιών στο δίκτυο.

Μεταξύ 21:00 – 00:00 τερματικός σταθμός θα είναι η στάση ΣΕΦ και τα δρομολόγια θα διεξάγονται στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ – Ασκληπιείο Βούλας, λόγω εργασιών κατεδάφισης επί της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση.

Από την Κυριακή 03/05 ως και την Τρίτη 05/05 από τις 20:00 ως τη λήξη κυκλοφορίας τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση ΣΕΦ και θα διεξάγονται στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ – Ασκληπιείο Βούλας, λόγω εργασιών κατεδάφισης επί της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση και λόγω εργασιών της ΕΥΔΑΠ στη στάση «Πλατεία Δεληγιάννη» στον Πειραιά.

Από την Τετάρτη 06/05 ως και την Κυριακή 10/05 μεταξύ 21:00 – 00:00 τερματικός σταθμός θα είναι η στάση ΣΕΦ και τα δρομολόγια θα διεξάγονται στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ – Ασκληπιείο Βούλας, λόγω εργασιών κατεδάφισης επί της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση.