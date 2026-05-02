Τραμ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 7 Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Τραμ από σήμερα (2/5) μέχρι την ερχόμενη Κυριακή (10/5)

Μιχάλης Παπαδάκος

Τραμ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 7 Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο δίκτυο του τραμ από το Σάββατο μέχρι την επόμενη Κυριακή (10/5), στη Γραμμή 7 και συγκεκριμένα στο δρομολόγιο Ασκληπιείο Βούλας - Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ:

Το Σάββατο 02/05: Μεταξύ 07:30 – 12:30 τερματικός σταθμός θα είναι η στάση Αγιος Αλέξανδρος και τα δρομολόγια θα διεξάγονται στο τμήμα Αγιος Αλέξανδρος – Ακτή Ποσειδώνος – Αγιος Αλέξανδρος, λόγω τεχνικών εργασιών στο δίκτυο.

Μεταξύ 21:00 – 00:00 τερματικός σταθμός θα είναι η στάση ΣΕΦ και τα δρομολόγια θα διεξάγονται στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ – Ασκληπιείο Βούλας, λόγω εργασιών κατεδάφισης επί της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση.

Από την Κυριακή 03/05 ως και την Τρίτη 05/05 από τις 20:00 ως τη λήξη κυκλοφορίας τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση ΣΕΦ και θα διεξάγονται στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ – Ασκληπιείο Βούλας, λόγω εργασιών κατεδάφισης επί της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση και λόγω εργασιών της ΕΥΔΑΠ στη στάση «Πλατεία Δεληγιάννη» στον Πειραιά.

Από την Τετάρτη 06/05 ως και την Κυριακή 10/05 μεταξύ 21:00 – 00:00 τερματικός σταθμός θα είναι η στάση ΣΕΦ και τα δρομολόγια θα διεξάγονται στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ – Ασκληπιείο Βούλας, λόγω εργασιών κατεδάφισης επί της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:35ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Κίνα κυριαρχεί μέσω του λογισμικού πλατφορμών

08:34ΕΛΛΑΔΑ

Ολυμπία Κυρήκου: Μυστήριο με το πρόσωπο που τηλεφώνησε το βράδυ πριν την εξαφάνισή της

08:26ΚΟΣΜΟΣ

Κεντάκι: Ανθρωποκυνηγητό μετά την εν ψυχρώ δολοφονία δύο τραπεζικών υπαλλήλων σε ένοπλη ληστεία

08:13TRAVEL

Αυτές είναι οι 50 καλύτερες πόλεις του κόσμου - Μόνο μία ελληνική ανάμεσά τους

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Volkswagen ID. Polo: Η ηλεκτρική επιστροφή ενός θρύλου

07:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Παρατείνεται το φθινοπωρινό σκηνικό - Πού θα βρέξει το Σαββατοκύριακο

07:57ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ιράν: «Έχουμε ήδη κερδίσει, αλλά θέλω μεγαλύτερη νίκη - Οι τιμές των καυσίμων θα πέσουν σαν πέτρα μόλις τελειώσει ο πόλεμος»

07:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Η μόνη ομάδα με εκτός έδρας νίκη στην post season – Ισοφάρισε επίδοση του 2009

07:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαββατοκύριακο με «Αντιγόνη», «Prada» και την έκθεση της Barbara Kruger στο ΚΠΙΣΝ

07:35LIFESTYLE

Οι παρουσιαστές που έχουν το κεφάλι τους ήσυχο τη μεταγραφική περίοδο

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με την εξαφάνιση γνωστού επιχειρηματία στο Αλιβέρι: Η τελευταία διαδρομή, το μυστήριο με τα δύο ταξί και οι μαρτυρίες «κλειδί»

07:31ΕΛΛΑΔΑ

Τραμ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 7 Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά

07:25ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί δεν βλέπουμε συνέχεια τις μύτες μας;

07:15ΕΛΛΑΔΑ

Κινηματογραφική ληστεία στην Αρτέμιδα: Άρπαξαν ολόκληρο ATM από σούπερ μάρκετ και εξαφανίστηκαν

07:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μανιφέστο Τσίπρα: Οι προτάσεις για Εργασία, Θεσμούς, Κράτος, Διακρίσεις, Οικολογία και AI

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί ο υπερηχητικός πύραυλος «Dark Eagle» των ΗΠΑ δεν μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση στον πόλεμο εναντίον του Ιράν

06:53ΚΑΙΡΟΣ

Παγωμένος Μάιος: Πού θα βρέξει σήμερα και πού θα πέσουν χιόνια

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ προκαλούν ασφυξία στο Ιράν: Ο ναυτικός αποκλεισμός «πάγωσε» έσοδα 5 δισεκατομμυρίων

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Τα νέα στοιχεία για την εξαφάνιση της Ολυμπίας Κηρύκου - 30 χρόνια μετά μιλούν οι επιστολές

06:25ΕΛΛΑΔΑ

«Αμάθεια, άγνοια κινδύνου, ελλιπείς υποδομές» - Οι αιτίες για τα ατυχήματα με πατίνια και ο ρόλος των γονέων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:35ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με την εξαφάνιση γνωστού επιχειρηματία στο Αλιβέρι: Η τελευταία διαδρομή, το μυστήριο με τα δύο ταξί και οι μαρτυρίες «κλειδί»

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 2 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Η θαυματουργός αγία της Εκκλησίας

17:23LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Ο Λεωνίδας πεθαίνει - Καταρρέει ο πατήρ Νικόλαος

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Τα νέα στοιχεία για την εξαφάνιση της Ολυμπίας Κηρύκου - 30 χρόνια μετά μιλούν οι επιστολές

07:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Παρατείνεται το φθινοπωρινό σκηνικό - Πού θα βρέξει το Σαββατοκύριακο

08:13TRAVEL

Αυτές είναι οι 50 καλύτερες πόλεις του κόσμου - Μόνο μία ελληνική ανάμεσά τους

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τον 89χρονο «πιστολέρο»: Τα παγωτά, τα μαγειρευτά και τα... μάγια

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικές εικόνες: Άνδρας ρίχνει κάτω και κλωτσάει καλόγρια στη μέση του δρόμου στην Ιερουσαλήμ

07:57ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ιράν: «Έχουμε ήδη κερδίσει, αλλά θέλω μεγαλύτερη νίκη - Οι τιμές των καυσίμων θα πέσουν σαν πέτρα μόλις τελειώσει ο πόλεμος»

07:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Η μόνη ομάδα με εκτός έδρας νίκη στην post season – Ισοφάρισε επίδοση του 2009

07:15ΕΛΛΑΔΑ

Κινηματογραφική ληστεία στην Αρτέμιδα: Άρπαξαν ολόκληρο ATM από σούπερ μάρκετ και εξαφανίστηκαν

19:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Το video της ντροπής: Άνδρας ασφαλείας της Βαλένθια απαιτεί από τον Ρογκαβόπουλο να καθίσει

06:53ΚΑΙΡΟΣ

Παγωμένος Μάιος: Πού θα βρέξει σήμερα και πού θα πέσουν χιόνια

19:59WHAT THE FACT

Ο Ντα Βίντσι διέγνωσε κατά λάθος μια θανατηφόρα ασθένεια 346 χρόνια πριν την ιατρική

06:25ΕΛΛΑΔΑ

«Αμάθεια, άγνοια κινδύνου, ελλιπείς υποδομές» - Οι αιτίες για τα ατυχήματα με πατίνια και ο ρόλος των γονέων

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί ο υπερηχητικός πύραυλος «Dark Eagle» των ΗΠΑ δεν μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση στον πόλεμο εναντίον του Ιράν

15:59LIFESTYLE

Το Σόι σου: Η απόφαση του καναλιού για τη σειρά

22:36ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ασυνείδητος οδηγός «μπλόκαρε» λεωφορείο στο κέντρο - Προκάλεσε κυκλοφοριακό κομφούζιο

08:26ΚΟΣΜΟΣ

Κεντάκι: Ανθρωποκυνηγητό μετά την εν ψυχρώ δολοφονία δύο τραπεζικών υπαλλήλων σε ένοπλη ληστεία

22:54ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Συγκλονίζουν τα λόγια του πατέρα του 13χρονου που σκοτώθηκε με πατίνι - «Καλό ταξίδι bro...»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ