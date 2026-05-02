Τραμ: Σε ισχύ από σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 7
Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ από σήμερα Σάββατο 2 Μαΐου, έως την Κυριακή 10 Μαΐου, στη Γραμμή 7 του Τραμ «Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά».
Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ:
- Το Σάββατο 02/05:
- Μεταξύ 07:30 – 12:30 τερματικός σταθμός θα είναι η στάση ‘Αγιος Αλέξανδρος και τα δρομολόγια θα διεξάγονται στο τμήμα ‘Αγιος Αλέξανδρος – Ακτή Ποσειδώνος – ‘Αγιος Αλέξανδρος, λόγω τεχνικών εργασιών στο δίκτυο.
- Μεταξύ 21:00 – 00:00 τερματικός σταθμός θα είναι η στάση ΣΕΦ και τα δρομολόγια θα διεξάγονται στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ – Ασκληπιείο Βούλας, λόγω εργασιών κατεδάφισης επί της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση.
- Από την Κυριακή 03/05 ως και την Τρίτη 05/05 από τις 20:00 ως τη λήξη κυκλοφορίας τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση ΣΕΦ και θα διεξάγονται στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ – Ασκληπιείο Βούλας, λόγω εργασιών κατεδάφισης επί της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση και λόγω εργασιών της ΕΥΔΑΠ στη στάση «Πλατεία Δεληγιάννη» στον Πειραιά.
- Από την Τετάρτη 06/05 ως και την Κυριακή 10/05 μεταξύ 21:00 – 00:00 τερματικός σταθμός θα είναι η στάση ΣΕΦ και τα δρομολόγια θα διεξάγονται στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ – Ασκληπιείο Βούλας, λόγω εργασιών κατεδάφισης επί της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:00 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Αναβάθμιση για το Mazda2 Hybrid
08:48 ∙ LIFESTYLE
Eurovision 2026: Σήμερα η πρώτη πρόβα του Akylas στην Βιέννη
08:35 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η Κίνα κυριαρχεί μέσω του λογισμικού πλατφορμών
08:00 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Volkswagen ID. Polo: Η ηλεκτρική επιστροφή ενός θρύλου
17:23 ∙ LIFESTYLE
Άγιος Έρωτας spoiler: Ο Λεωνίδας πεθαίνει - Καταρρέει ο πατήρ Νικόλαος
22:01 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πότε είναι η Γιορτή της Μητέρας το 2026
15:59 ∙ LIFESTYLE