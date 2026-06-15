Κάθε επιπλέον ζαχαρούχο ποτό αυξάνει 10% και 15% τον κίνδυνο δύο καρκίνων - Έρευνα

Μια νέα μεγάλη μελέτη υποδηλώνει ότι η κατανάλωση περισσότερων ζαχαρούχων ποτών μπορεί να συνδέεται με υψηλότερο κίνδυνο δύο συγκεκριμένων υποτύπων καρκίνου του ήπατος: ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα και ενδοηπατικό χολαγγειοκαρκίνωμα.

Το εύρημα δεν αποδεικνύει ότι τα ζαχαρούχα ποτά προκαλούν άμεσα καρκίνο του ήπατος, αλλά προσθέτει σε αυξανόμενα στοιχεία σχετικά με τις μακροπρόθεσμες μεταβολικές τους επιπτώσεις.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο JAMA Network Open, ανέλυσε δεδομένα από περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο ενήλικες σε 11 μακροχρόνιες μελέτες κοόρτης και παρακολούθησε τους συμμετέχοντες για διάμεσο διάστημα σχεδόν 18 ετών.

Τι διαπίστωσε η μελέτη

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι κάθε επιπλέον ζαχαρούχο ποτό ανά ημέρα συσχετίστηκε με υψηλότερο κίνδυνο ηπατοκυτταρικού καρκινώματος και ενδοηπατικού χολαγγειοκαρκινώματος. Αυτές είναι δύο σημαντικές μορφές καρκίνου του ήπατος, με το ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα να είναι ο πιο συνηθισμένος πρωτοπαθής τύπος καρκίνου του ήπατος.

Αφότου συνυπολογίστηκαν παράγοντες όπως η ηλικία, ο δείκτης μάζας σώματος, η σωματική δραστηριότητα, το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ και καφέ, η κατάσταση διαβήτη και η συνολική πρόσληψη ενέργειας, κάθε επιπλέον ημερήσιο ζαχαρούχο ποτό συνδέθηκε με:

10% υψηλότερο κίνδυνο ηπατοκυτταρικού καρκινώματος

υψηλότερο κίνδυνο ηπατοκυτταρικού καρκινώματος 15% υψηλότερο κίνδυνο ενδοηπατικού χολαγγειοκαρκινώματος

Η μελέτη δεν βρήκε σαφή στοιχεία ότι τα ποτά με τεχνητά γλυκαντικά συσχετίστηκαν με τον καρκίνο του ήπατος συνολικά ή με οποιονδήποτε από τους δύο υποτύπους. Επίσης, δεν έδειξε ότι τα ζαχαρούχα ποτά συσχετίστηκαν σημαντικά με τον καρκίνο του ήπατος συνολικά, γι' αυτό και το εύρημα που αφορά τον υποτύπο είναι σημαντικό.

Γιατί τα ζαχαρούχα ποτά μπορεί να επηρεάζουν τον κίνδυνο καρκίνου του ήπατος;

Η πιο πιθανή εξήγηση είναι το μεταβολικό στρες στο ήπαρ. Τα ζαχαρούχα ποτά μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση βάρους, την αντίσταση στην ινσουλίνη, τον διαβήτη τύπου 2 και το υπερβολικό λίπος στο ήπαρ, τα οποία όλα έχουν ήδη αναγνωριστεί ως παράγοντες κινδύνου για καρκίνο του ήπατος.

Τα ζαχαρούχα ποτά είναι επίσης εύκολο να καταναλωθούν γρήγορα και δεν δημιουργούν την ίδια αίσθηση πληρότητας με τις στερεές τροφές. Με την πάροδο του χρόνου, η συχνή κατανάλωση μπορεί να αυξήσει το θερμιδικό φορτίο και να επιδεινώσει την μεταβολική υγεία, ιδιαίτερα σε άτομα που έχουν ήδη παράγοντες κινδύνου όπως παχυσαρκία, διαβήτη ή λιπώδη νόσο του ήπατος.

Στα σχόλια της μελέτης σημειώθηκε, επίσης, ότι τα ζαχαρούχα ποτά μπορεί να επηρεάσουν το ήπαρ μέσω αυξημένης παραγωγής λίπους στο ήπαρ, αντίστασης στην ινσουλίνη, σπλαχνικού λίπους και αλλαγών στο μικροβίωμα του εντέρου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτοί οι μηχανισμοί είναι βιολογικά εύλογοι, αλλά η καθαυτή μελέτη παραμένει παρατηρητική και ως εκ τούτου δεν συνιστά απόδειξη αιτίας και αποτελέσματος.

Ποιοι είναι οι κύριοι παράγοντες κινδύνου για καρκίνο του ήπατος;

Τα ζαχαρούχα ποτά θα πρέπει να θεωρούνται ως ένας μόνο πιθανός δείκτης διατροφικού κινδύνου και όχι η κεντρική αιτία καρκίνου του ήπατος. Οι καθιερωμένοι παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν:

χρόνια λοίμωξη από ηπατίτιδα Β ή C

κίρρωση του ήπατος

έντονη χρήση αλκοόλ

κάπνισμα

παχυσαρκία

μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος

διαβήτη

έκθεση σε αφλατοξίνη σε μολυσμένα τρόφιμα

Το παραπάνω πλαίσιο έχει σημασία. Ο κίνδυνος καρκίνου του ήπατος ενός ατόμου συνήθως διαμορφώνεται από διάφορους παράγοντες με την πάροδο του χρόνου. Η μείωση των ζαχαρούχων ποτών μπορεί να υποστηρίξει την ηπατική και μεταβολική υγεία, αλλά δεν αντικαθιστά:

τον τακτικό έλεγχο για ηπατίτιδα

τον εμβολιασμό για την ηπατίτιδα Β

την μετριοπάθεια στην κατανάλωση αλκοόλ

τη διακοπή του καπνίσματος

τη διαχείριση βάρους

την ιατρική περίθαλψη για τον διαβήτη και την ηπατική νόσο

Πρέπει οι άνθρωποι να στραφούν σε ποτά διαίτης;

Η μελέτη δεν βρήκε ανεξάρτητη συσχέτιση μεταξύ των τεχνητά γλυκαμένων ποτών και του κινδύνου καρκίνου του ήπατος. Ωστόσο, αυτό δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως λόγος, για να βασίζεστε σε μεγάλο βαθμό σε ποτά διαίτης.

Για την καθημερινή ενυδάτωση, το νερό, το ανθρακούχο νερό χωρίς ζάχαρη, το τσάι και ο καφές χωρίς ζάχαρη είναι καλύτερες επιλογές. Τα ποτά διαίτης μπορεί να βοηθήσουν ορισμένους να μειώσουν την πρόσληψη ζάχαρης, αλλά δεν είναι απαραίτητα καλύτερα από διατροφικής άποψης.

Συχνές Ερωτήσεις

Σημαίνει αυτό ότι ένα ζαχαρούχο ποτό προκαλεί καρκίνο του ήπατος;

Όχι. Η μελέτη βρήκε συσχέτιση μεταξύ υψηλότερης πρόσληψης και υψηλότερου κινδύνου ορισμένων υποτύπων καρκίνου του ήπατος. Δεν δείχνει ότι ένα τέτοιο ποτό την ημέρα προκαλεί καρκίνο.

Ποια ποτά θεωρούνται ποτά με ζάχαρη;

Γενικά περιλαμβάνουν κανονικά αναψυκτικά, φρουτοποτά με γλυκαντικές ουσίες, γλυκό παγωμένο τσάι, ενεργειακά ποτά και άλλα ποτά με προσθήκη ζάχαρης.

Περιλαμβάνεται και ο φυσικός χυμός φρούτων;

Ο χυμός φρούτων μπορεί να έχει υψηλή περιεκτικότητα σε φυσικά σάκχαρα, αλλά αυτή η μελέτη επικεντρώθηκε σε ποτά με πρόσθετη ζάχαρη και τεχνητά γλυκαμένα. Τα ολόκληρα φρούτα παραμένουν καλύτερη επιλογή, επειδή περιέχουν φυτικές ίνες και είναι πιο χορταστικά.

Συμπέρασμα

Νέα ευρήματα ενισχύουν την άποψη ότι πρέπει να περιοριστούν τα ζαχαρούχα ποτά ως μέρος της πρόληψης του καρκίνου του ήπατος και της μεταβολικής υγείας. Το ισχυρότερο μήνυμα δεν είναι ο πανικός, αλλά η μείωση: η καθημερινή κατανάλωση ζαχαρούχων ποτών είναι μια τροποποιήσιμη συνήθεια και η αντικατάστασή τους με μη ζαχαρούχες επιλογές είναι ένα πρακτικό βήμα που υποστηρίζει την υγεία του ήπατος με την πάροδο του χρόνου.

Πηγές:

jamanetwork.com

medpagetoday.com

usnews.com

cdc.gov