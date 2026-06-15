Τουρκία: Καφέ αρκούδα εισβάλλει σε χώρο πικνίκ και τρώει το φαγητό επισκεπτών
Η αρκούδα έφαγε ανενόχλητη και στη συνέχεια απομακρύνθηκε από το σημείο
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- Μια καφέ αρκούδα στο Εθνικό Πάρκο της Κοιλάδας Μουνζούρ στο Τούντζελι της Τουρκίας κατανάλωσε φαγητό από χώρο πικνίκ.
- Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από κινητό τηλέφωνο.
- Το γεγονός υπογραμμίζει τη συχνή επαφή άγριας ζωής με ανθρώπινες δραστηριότητες στο πάρκο, ιδιαίτερα σε χώρους πικνίκ και κατασκήνωσης.
Στο Εθνικό Πάρκο της Κοιλάδας Μουνζούρ στο Τούντζελι της Τουρκίας, μια καφέ αρκούδα πλησίασε χώρο πικνίκ και κατανάλωσε το φαγητό που είχε αφεθεί πάνω στο τραπέζι.
Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από κινητό τηλέφωνο, όπου φαίνονται οι στιγμές που η αρκούδα τρώει ανενόχλητη το φαγητό και στη συνέχεια απομακρύνεται από το σημείο.
Το συμβάν αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τη συχνή επαφή άγριας ζωής με περιοχές ανθρώπινης δραστηριότητας μέσα στο πάρκο, ειδικά σε χώρους όπου πραγματοποιούνται πικνίκ και κατασκήνωση.
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