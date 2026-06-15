Βρετανία: Σύλληψη 44χρονου οκτώ χρόνια αφού έσπρωξε γυναίκα μπροστά σε λεωφορείο

Snapshot Συνελήφθη 44χρονος άνδρας στη Βρετανία για την απόπειρα πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης σε γυναίκα το 2017.

Ο άνδρας κατηγορείται ότι έσπρωξε τη γυναίκα μπροστά σε λεωφορείο στη γέφυρα Putney, όπου υπέστη ελαφρά τραύματα.

Ο οδηγός του λεωφορείου απέφυγε την πρόσκρουση με αιφνιδιαστική στροφή, σώζοντας τη γυναίκα.

Η αστυνομία είχε δημοσιεύσει βίντεο και εικόνες από κάμερες ασφαλείας για την ταυτοποίηση του υπόπτου, αλλά η έρευνα είχε διακοπεί το 2018 χωρίς σύλληψη.

Οι έρευνες συνεχίζονται και ο 44χρονος παραμένει υπό αστυνομική κράτηση. Snapshot powered by AI

Ένας 44χρονος συνελήφθη στη Βρετανία για την υπόθεση με τον τραυματισμό γυναίκας, την οποία έσπρωξε μπροστά σε λεωφορείο που ήταν εν κινήσει πριν από 8 χρόνια.



Το 2017 η βρετανική αστυνομία είχε απευθύνει έκκληση αφού μία γυναίκα έπεσε στην λωρίδα λεωφορείων στη λωρίδα των λεωφορείων στη γέφυρα του Putney. Η Μητροπολιτική Αστυνομία δημοσίευσε βίντεο από κάμερες κλειστού κυκλώματος λίγο μετά το περιστατικό, αλλά μέχρι χθες δεν είχε συλληφθεί κανείς.

Η Scotland Yard επιβεβαίωσε ότι ένας 44χρονος άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για απόπειρα πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης σε σχέση με την υποτιθέμενη επίθεση τον Μάιο του 2017.

Ένας εκπρόσωπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας δήλωσε: «Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, ένας 44χρονος άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για απόπειρα πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης. Παραμένει υπό αστυνομική κράτηση.

«Η σύλληψη σχετίζεται με ένα περιστατικό που συνέβη στις 5 Μαΐου 2017, όπου μια γυναίκα ωθήθηκε μπροστά σε λεωφορείο στη γέφυρα Putney. Οι έρευνες συνεχίζονται», τόνισε η αστυνομία.

Η 33χρονη γυναίκα υπέστη ελαφρά τραύματα, αφού έπεσε στη λωρίδα των λεωφορείων ενώ περπατούσε πάνω στη γέφυρα με κατεύθυνση προς το νότιο Λονδίνο.

Ο οδηγός ενός λεωφορείου που πλησίαζε κατάφερε να στρίψει απότομα και να την αποφύγει για λίγα εκατοστά. Η άμεση αντίδραση του θεωρήθηκε ότι έσωσε τη ζωή της γυναίκας.

Το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του συμβάντος έχει προβληθεί εκατομμύρια φορές στο διαδίκτυο. Δείχνει τον άνδρα που έκανε τζόκινγκ να προσπερνά έναν άλλο άνδρα πάνω στη γέφυρα και στη συνέχεια να ρίχνει τη γυναίκα μπροστά στο λεωφορείο που ήταν εν κινήσει.

Σχεδόν τέσσερις μήνες μετά το περιστατικό, η Μητροπολιτική Αστυνομία δημοσίευσε εικόνες από κάμερες ασφαλείας που τραβήχτηκαν από το εσωτερικό του λεωφορείου, σε μια προσπάθεια να ταυτοποιήσει τον ύποπτο.

Η αστυνομία έκλεισε την έρευνα τον Ιούνιο του 2018, αφού παραδέχτηκε ότι οι αστυνομικοί είχαν εξαντλήσει όλες τις ερευνητικές οδούς. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αστυνομικοί συνέλαβαν και άφησαν ελεύθερους τρεις άνδρες χωρίς να απαγγελθούν κατηγορίες.