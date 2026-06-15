Ηράκλειο: Στη φυλακή 83χρονος για παράνομη αναστροφή που στοίχισε τη ζωή σε 47χρονο μοτοσικλετιστή

Snapshot Προφυλακίστηκε ο 83χρονος οδηγός που κατηγορείται για θανατηφόρο τροχαίο στο Ηράκλειο Κρήτης.

Ο ηλικιωμένος φέρεται να έκανε παράνομη αναστροφή, με αποτέλεσμα τη σύγκρουση με τη μοτοσικλέτα του 47χρονου.

Ο 47χρονος μοτοσικλετιστής υπέκυψε στα τραύματά του μετά το δυστύχημα.

Σε βάρος του 83χρονου ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη λόγω των σοβαρών συνθηκών του ατυχήματος. Snapshot powered by AI

Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στο Ηράκλειο, 83χρονος οδηγός που διώκεται για θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε το Σάββατο στον δρόμο Ηρακλείου - Βιάννου στην Κρήτη, και στοίχισε τη ζωή σε 47χρονο μοτοσικλετιστή.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, ο 83χρονος οδηγήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα. Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση.

Σε βάρος του ηλικιωμένου έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη, καθώς οι δικαστικές αρχές αξιολογούν ως ιδιαίτερα σοβαρές τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε ότι το απόγευμα της τραγωδίας ξεκίνησε από το χωριό του, το οποίο βρίσκεται κοντά στο σημείο του δυστυχήματος, με προορισμό βάπτιση στην οποία επρόκειτο να παραστεί. Όπως φέρεται να ισχυρίστηκε, χρειάστηκε να σταματήσει το όχημά του σε σημείο του δρόμου όπου υπάρχει διαγράμμιση τύπου «ζέβρα».

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, ο 83χρονος φέρεται να επιχείρησε αναστροφή με το Ι.Χ. αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 47χρονος. Η σύγκρουση αποδείχθηκε μοιραία για τον δικυκλιστή, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του.

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