«Πινγκ-πονγκ» ευθυνών για το βομβαρδισμό της Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου - Καταδικάζει η UNESCO

Snapshot Η UNESCO καταδίκασε τη ρωσική επίθεση στον καθεδρικό ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Λαύρα των Σπηλαίων, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς.

Οι νυχτερινές επιθέσεις στο Κίεβο με πυραύλους και drones προκάλεσαν τουλάχιστον εννέα νεκρούς και 28 τραυματίες.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι χαρακτήρισε την επίθεση ως σοβαρό έγκλημα κατά της χριστιανικής κουλτούρας και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η επίθεση προκάλεσε σημαντικές ζημιές στον καθεδρικό ναό και σε γειτονικά ιστορικά κτίρια, επηρεάζοντας την πρόσβαση στον πολιτισμό και την εκπαίδευση.

Η Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου είναι το αρχαιότερο μοναστήρι της Ουκρανίας, με ιστορική και θρησκευτική σημασία, και αποτελεί κέντρο της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον εννέα νεκροί και 28 τραυματίες έχουν αναφερθεί από τις νυχτερινές επιθέσεις της Ρωσίας στο Κίεβο με 70 πυραύλους και 611 drones.

Οι επιθέσεις στοχοποίησαν με δύο drones και τον καθεδρικό ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, ο οποίος ανήκει στο σύμπλεγμα των ορθόδοξων εκκλησιών της Λαύρας των Σπηλαίων. Πρόκειται για μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς, προστατευόμενο από την UNESCO, η οποία καταδίκασε την επίθεση.

Φωτιά στον Καθεδρικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου από ρωσικά drones AP/Evgeniy Maloletka

Όπως ανακοίνωσε ο διεθνής οργανισμός, πρόκειται για «ένα από τα σημαντικότερα πνευματικά και πολιτιστικά μνημεία της Ουκρανίας», και η επίθεση σε τέτοιους χώρους αποτελεί πλήγμα στην πρόσβαση «στον πολιτισμό, την εκπαίδευση και τους κοινόχρηστους χώρους», σημαντικοί για την «ανάκαμψη και την κοινωνική συνοχή».

Καταδικάζει ο Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως η επίθεση αποτελεί «ένα από τα σοβαρότερα εγκλήματα της Ρωσίας κατά της χριστιανικής κουλτούρας μέχρι σήμερα», ενώ ανέφερε πως η Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης, έσβησε τη φωτιά από την ορορφή του καθεδρικού ναού.

Στην ανακοίνωσή του κάνει λόγο για: «επίθεση κατά της χριστιανικής κοινότητας και της πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας. Δεν μπορεί να υπάρχει καμία δικαιολογία για αυτή ή για οποιαδήποτε άλλη παρόμοια ρωσική επίθεση». Προσθέτει πως χρειάζεται «περισσότερη συνεργασία για να σταματήσει ο πόλεμος της Ρωσίας και ισχυρότερη προστασία για να σωθούν ζωές».

Κρεμλίνο: Η μονή χτυπήθηκε από αμερικανικό πύραυλο

Σύμφωνα με ανακοίνωση υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας, που δημοσιεύθηκε στο πρακτορείο TASS, η Μονή Κιέβου-Περτσέρκ δεν χτυπήθηκε από τις ρωσικές δυνάμεις, αλλά από πεπαλαιωμένους αμερικανικούς πυραύλους. Σημειώνεται στην ανακοίνωση ότι οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν σχέδια και δεν πραγματοποιούν επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων πολιτών.

«Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις δεν σχεδιάζουν και δεν πραγματοποιούν επιθέσεις εναντίον πολιτικών υποδομών», αναφέρει το υπουργείο. Εξηγεί πως η φωτιά στη μονή προέκυψε από έναν πύραυλο αμερικανικής κατασκευής του συστήματος αεράμυνας Patriot.

Κατηγορεί τις δυτικές δυνάμεις ότι αποστέλλουν στην Ουκρανία συστήματα κοντά στη λήξη τους, κάτι που ενδεχομένως οφείλεται στην εσφαλμένει λειτουργία του συστήματός τους.

«Σύμφωνα με επιβεβαιωμένα στοιχεία, το συγκρότημα κτιρίων της Μονής Κιέβου-Πετσέρσκ χτυπήθηκε από πύραυλο του αμερικανικού συστήματος πυραύλων εδάφους-αέρος Patriot. Αυτό ενδέχεται να προκλήθηκε από την παράδοση πυραύλων με λήξη της διάρκειας ζωής τους από δυτικές χώρες στο καθεστώς του Κιέβου», ανέφερε το υπουργείο.

Πυρκαγιά στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Λαύρα των Σπηλαίων AP/Evgeniy Maloletka

Η ανακοίνωση της UNESCO

Η επίθεση προκάλεσε, σύμφωνα με αναφορές, σημαντικές ζημιές στο εξωτερικό και στο εσωτερικό του Καθεδρικού Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Σύμφωνα με αναφορές, επηρεάστηκαν επίσης γειτονικά ιστορικά κτίρια, συμπεριλαμβανομένων τμημάτων του οχυρωματικού συγκροτήματος της Λαύρας και του Πύργου του Ιβάν Κουσνίκ.

Η UNESCO καταδικάζει τις επιθέσεις κατά πολιτιστικών αγαθών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, μαθητών, εκπαιδευτικού προσωπικού και επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης που προστατεύονται από το Διεθνές Δίκαιο. Η πρόκληση ζημιών σε τέτοια ιδρύματα στερεί από τις κοινότητες την πρόσβαση στον πολιτισμό, την εκπαίδευση και τους κοινόχρηστους χώρους που είναι απαραίτητοι για την ανάκαμψη και την κοινωνική συνοχή.

Η UNESCO είναι έτοιμη να υποστηρίξει τις αρμόδιες αρχές στην εκτίμηση των ζημιών σε πολιτιστικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα και στον προσδιορισμό επείγοντων μέτρων στο πλαίσιο της αποστολής της.

Η ιστορία του αρχαιότερου μοναστηρίου της Ουκρανίας

Η Ιερά Μονή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου των Σπηλαίων του Κιέβου («Κιέβο-Πετσέρσκ») είναι το πρώτο και αρχαιότερο μοναστήρι στο έδαφος της σημερινής Ουκρανίας.

Πρόκειται για ένα από τα τρία μοναστήρια της χώρας που έχουν το καθεστώς της «Λαύρας» και είναι όλα αφιερωμένα στην Κοίμηση της Θεοτόκου: η Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου, η Λαύρα του Ποτσάιβ και η Λαύρα των Αγίων Ορέων («Σβιατογκόρσκ»).

Το μοναστήρι ιδρύθηκε στα μέσα του 11ου αιώνα από τους οσίους Αντώνιο και Θεοδόσιο των Σπηλαίων (του «Πετσέρσκ»). Τα άφθαρτα λείψανα περισσότερων από 120 αγίων βρίσκονται στις σπηλιές του μοναστηριού.

Μονής Κιέβου-Πετσέρσκ AP/Efrem Lukatsky

Το συγκρότημα είναι διάσημο για τα ιστορικά του αξιοθέατα, συμπεριλαμβανομένου του Μεγάλου Καμπαναριού της Λαύρας, ύψους 96,5 μέτρων - ένα από τα πιο εμβληματικά σύμβολα του Κιέβου.

Το μνημείο περιλαμβάνει πολλά αξιοσημείωτα κτίρια: την Εκκλησία της Πύλης της Αγίας Τριάδας, τον Καθεδρικό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, το Μουσείο Ιστορικών Θησαυρών της Ουκρανίας, το Μουσείο Μινιατούρων, τη Βιβλιοθήκη της Λαύρας, την Κατοικία του Μητροπολίτη και το Μουσείο Θεατρικής, Μουσικής και Κινηματογραφικής Τέχνης της Ουκρανίας.

Η έκταση του μοναστηριού των Σπηλαίων του Κιέβου καταλαμβάνει πάνω από 200 στρέμματα και βρίσκεται στην καρδιά του Κιέβου, της πρωτεύουσας της Ουκρανίας. Το συγκρότημα της Λαύρας διαθέτει πάνω από εκατό κτίρια, συμπεριλαμβανομένων πολυάριθμων εκκλησιών. Έξι αρχαίες υπόγειες εκκλησίες βρίσκονται στα Σπήλαια του Μοναστηριού.

Μονής Κιέβου-Πετσέρσκ AP/Efrem Lukatsky

Εντός των τειχών της Λαύρας των Σπηλαίων βρίσκεται η Θεολογική Σχολή του Κιέβου, η οποία δημιουργήθηκε το 1989, ενώ η Θεολογική Ακαδημία του Κιέβου λειτουργεί από το 1992.

Η κατοικία του Προκαθημένου της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και τα Συνοδικά Τμήματα βρίσκονταν στο έδαφος του ενεργού μοναστηριού των Σπηλαίων. Ο Μακαριώτατος Μητροπολίτης Κιέβου και πάσης Ουκρανίας είναι ο ηγούμενος της Λαύρας της Κοιμήσεως της Θεοτόκου των Σπηλαίων του Κιέβου.

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